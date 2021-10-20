“Sigortacılık Türkiye’de ortalama büyümeden daha hızlı yükselir”

Türkiye dahil 11 ülkeden sorumlu olan Groupama Grubu Uluslararası Bağlı Ortaklıklar Genel Müdürü Olivier Péqueux, depremlerden sonra konut sigortalarına talebin üç katına çıkmasını hatırlatarak, bilinç arttıkça kişilerin ve kurumların risklerini koruma altına alma reflekslerini geliştireceğinin altını çizdi. Péqueux, “Türkiye’de sigorta sektörünün ortalama büyümeden daha hızlı büyüyeceğini öngörüyorum” dedi.

Groupama Grubu Uluslararası Bağlı Ortaklıklar Genel Müdürü Olivier Péqueux, Türkiye’de sigorta pazarının gidecek çok yolu olduğunu kaydederek, “Türkiye’de sigorta sektörünün ortalama büyümeden daha hızlı büyüyeceğini ön görüyorum. Henüz Türkiye’de olgunlaşmış bir pazar yok. GSYH’ye paralel bir sigorta tüketimi yok. Bilinç artırılırsa, mevcut pazar gelişir” dedi.

Péqueux Groupama’nın Maslak’taki genel müdürlüğünde sorularımızı yanıtlarken, Türkiye’nin hızla büyümesine kanıt olarak pencereyi işaret etti ve “Pandemiden hemen önce de buradaydım. Buradan bakıp büyümeyi görebiliyoruz Türkiye çok hızlı büyüyen bir ülke” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin öyle hızla gelişen bir ekonomisi var ki; bu ekonomide sigorta ihtiyacı da büyümeye paralel olarak, hatta ekonomiden daha fazla artacaktır” diyen Péqueux, şunları söyledi: “Çünkü sigortalanacak değerlerin hacmi artıyor ve finansal kaynaklar gelişiyor. Bu bağlamda da kişiler ve kurumlar risklerini koruma altına alma refl ekslerini geliştireceklerdir. Türkiye’de sigorta sektörünün ortalama büyümeden daha hızlı büyüyeceğini öngörüyorum. Henüz Türkiye’de olgunlaşmış bir pazar yok. GSYH’ye paralel bir sigorta tüketimi yok. Var olan ürünleri en iyi şekilde artırmalıyız. Türkiye’de öncelikle süreçler ve mevzuat netleşmeli. Mevcut sigorta pazarı böylece daha çok gelişmiş olur. Kişilerin ve kuruluşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Örneğin konut sigortası talebinin depremden sonra üç katına çıkması buna verilebilecek en güzel örnek. Hem Türkiye Sigorta Birliğini’nin hem de biz şirketlerin önceliği bu bilinci artırmak olmalı.”

Müşterilerin mutlu olması için çalışanların mutlu olması lazım

2006 yılından itibaren Türkiye’de aktif olarak faaliyette olduklarını anımsatan Olivier Péqueux, “Başak Sigorta ve Başak Emekliliği aldık. Ardından 2009’da Güven Sigorta ve Güven Hayat’ı da bünyemize kattık. Uzun vadeli bir yol içinde bazen değişiklikler oluyor. Değişikliklerin ardından şu an Türkiye’yi son derece çekici bir ülke olarak görüyoruz” dedi. Groupama’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin iyi yönde gittiği gördüklerini de kaydeden Péqueux, “Göstergeler de bunu teyit eder nitelikte. Müşterilerimizin yüzde 85’i memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Müşterilerin bu oranda mutlu olabilmesi için öncelikle çalışanların mutlu olması lazım. Bunun için de grup içinde bir çalışan barometresi anketi düzenliyoruz. Bu ankette en ciddi yükselişi sağlayan ülke Türkiye oldu. Çalışanlarımızın şirkete bağlılığı çok yüksek. Bizim olmazsa olmazlarımızdan biri acentelerimiz. Anketlerde acentelerimizin yüzde 90’ı da bizden memnun olduğunu söyledi. Yenilenmiş bir üst yönetimimiz var, alanlarında uzmanlar. Elimizde performansı yüksek araçlar var” şeklinde konuştu.

1700 acentemiz var

Türkiye’de dijitalleşme yatırımları yaptıklarını da anlatan Péqueux’ye göre sigortacılık mesleği için acentecilik hayati önem taşıyor. Péqueux, “Acentelerin kullanacağı dijital avantajları oluşturup, onların müşterilere daha iyi hizmet vermesini sağlıyoruz. Acentelik mesleğinin geleceğini çok parlak görüyorum. Sigortacılık mesleğinde işin en önemli kısmı danışmanlıktır. Biz poliçeyi ne kadar sadeleştirirsek sadeleştirelim pek çok ayrıntı oluyor. Sigortacının en önemli rolü, müşterinin ihtiyacına göre ürün sunarak ilerlemesidir. Yapay zeka bu işte yetersiz kalır. Müşteriyi tanıyan acentenin rolü bana kalırsa vazgeçilmezdir” şeklinde konuştu. Péqueux, şunları kaydetti: “Sigorta poliçesi satın almak çok keyifl i bir şey değil aslında. İnsanın odaklanması gerekir. İçeriğine doğru şekilde bakması gerekir, bu süreç çok zaman alıyor. Şahıslara olsun, şirketlere olsun onlara en doğru desteği sunmamız gerek. Bunu da acentelerimiz yapıyor. 1700 acentemiz var. Etkinliklerini, verimliliklerini ve karlılıklarını artırmak istiyoruz.”

Kaza/hasar frekansı hızla yükseldi

Dünyanın pandemi gibi olağanüstü bir süreçten geçtiğinin altını çizen Olivier Péqueux, pandemide Groupama olarak iki önceliklerinin olduğunu kaydederek, “Biri müşterilerimize iyi hizmet vermek, ikincisi çalışanlarımızın güvenliğini sağlamaktı. 2018’de IT departmanımıza önemli bir yatırım yapmıştık. Bu sayede pandemiyi rahatça geçirdik. Pandemi elbette zorlu bir süreçti, ama dengeleyici bir takım etkiler de oldu. İnsanlar dışarı çıkamadılar, kaza/ hasar frekansları çok düştü, primlerde de bir düşüş oldu böylece süreç dengelendi. Şimdi geldiğimiz noktada hayatın normalleşmesi ile kaza/hasar frekansı hızlı bir şekilde yükseldi. Primler bu yükselişin gerisinde kaldı. Enfl asyon beklentilerin üzerinde seyrediyor. Özellikle yeni taşıtların fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu bağlamda primlerin yükselmesini bekliyorum. Ancak bu şekilde sigortacılar hem hasarları hem enfl asyonu dengeleyebilir” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İHTİYACI ARTIRACAK TAMAMLAYICI ÜRÜNLER GELECEK

“Dünya artık eskisi gibi değil. Biz bunu faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde görüyoruz. Çok ciddi iklimsel hasarlar var” şeklinde konuşan Olivier Péqueux, şunları kaydetti: “Fransa’dan Çin’e kadar ekstra iklim olayları ile karşı karşıyayız. Mesela İtalya’nın tablolarımızda bir fırtına başlığı yoktu, yeni ekledik. Çünkü zorunda kaldık. Yine Yunanistan ve Türkiye’de büyük yangınlar oldu. İklim hasarlarında ciddi artış var. İklim hasarlarında iki unsuru dikkate almak lazım. Öncelikle iklimsel riskleri çok iyi analiz etmeli. Müşterilerine ‘bu riske açıklık nedir’i sunmalı. İkincisi müşterilerin risklerini çok iyi anlayabilmek. Bunlarla nasıl mücadele edeceklerine de bakmalı. Sigorta ihtiyacı artacak, tamamlayıcı başka ürünler gelecek. Talep artacak bu talebe hazır olmak lazım. Sigortacı olarak sorumluluğumuza bakarsak, insanların küresel ısınmadan daha az zarar görmesini hedefl iyoruz. Bu da bizi gezegenimiz konusunda kurumsal sosyal sorumluluklar yapar hale getiriyor. Isınmayı azaltmak yönünde çalışmalarımız olmalı. Biz de yeşil ürünler konusunda gelişmek istiyoruz. Yenilenebilir enerji alanında, bisiklet ve elektrikli araçlar konusunda sigortacılık ürünlerine yönelmiş durumdayız.”

HIRVATİSTAN VE SLOVENYA’DA DA FAALİYET GÖSTERECEK

Türkiye dahil 11 ülkeden sorumlu olduğunu anımsatan Olivier Péqueux, “Yakın zamanda Hırvatistan’da faaliyete başladık. Slovenya’da da harekete geçtik. Bu şekilde büyüyeceğiz. Türkiye’de önümüzdeki dönemde büyüme sahalarımızdan biri. Dijital çözümlerde yatırımlarımız var. Prim getirilerimizi düşündüğümüzde 2006 ile 2021 arasını kıyaslamak çok kolay değil. Yüzde 15-20 enfl asyon etkisi olan bir ortamda halen hacmimizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz Pazar payı için değil, uzun süreli ilişkiler kurmak için çabalıyoruz. Her yıl Türkiye’de pazardan fazla büyüyoruz” şeklinde konuştu.