Sigortada birleşme dalgası: Ölçek büyürken ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz?

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Sigorta sektöründe artık büyümenin yolu ye­ni müşteri kazanmaktan değil, yeni şirket satın almaktan geçiyor. Dev satın alma ve bir­leşmeler bunun en somut göstergesi.

Anlatılan hikâye genellikle aynı: daha güçlü sermaye, daha geniş kapasite, daha derin uz­manlık ve daha küresel erişim.

Ancak sigortacılık yalnızca bilanço ve ölçek işi değil.

Bu birleşmeler gerçekten daha iyi bir sektör mü yaratıyor, yoksa sadece daha büyük şirket­ler mi ortaya çıkarıyor?

Zurich’in yaklaşık 10,9 milyar dolarlık Beaz­ley satın alması ile Sompo’nun Aspen’i bünye­sine katması, specialty sigorta piyasasında yeni dönemin sembolü oldu. Şirketler artık yalnız­ca portföy değil; siber risk, enerji, havacılık ve profesyonel sorumluluk gibi alanlarda uzman ekipleri, underwriting kültürünü ve teknik ka­pasiteyi satın alıyor.

Artık sektörün gündemindeki soru “yeni bir satın alma olur mu?” değil; “sıradaki kim?”

Bu konsolidasyon dalgasının üç temel ne­deni var. Ticari sigorta piyasasında fiyat dön­gülerinin yumuşaması organik büyümeyi zorlaştırıyor. Siber, enerji ve finansal risk­ler gibi uzmanlık gerektiren branşlarda hazır ekipleri satın almak yıllarca yatırım yapmak­tan daha hızlı sonuç veriyor. Buna teknoloji yatırımları ve giderek ağırlaşan düzenleyici yükler de eklenince ölçek ekonomisi strate­jik avantaj haline geliyor.

Aynı dönüşüm brokerlik sektöründe de yaşa­nıyor. Uluslararası müşteri beklentileri, tekno­loji yatırımı maliyetleri büyük brokerleri uzman ekipleri, bölgesel oyuncuları ve teknoloji şirket­lerini satın alarak büyümeye yönlendiriyor.

Dolayısıyla artık rekabet şirketler arasında değil; ekosistemler arasında yaşanıyor.

Görkemli düğünler, iyi evlilikler mi?

Şirketler açısından bakıldığında birleşmele­rin avantajı açık. Daha büyük sermaye havuzu, daha geniş underwriting kapasitesi, daha güç­lü reasürans erişimi ve daha yaygın dağıtım ağı, özellikle uluslararası sigorta programları ve büyük endüstriyel riskler için önemli avantaj­lar sağlayabiliyor.

Ancak sigortalıya yansıyan tablo biraz daha karmaşık. Rekabetin azalması, ürünlerin ben­zeşmesi, kararların merkezileşmesi ve alter­natiflerin azalması özellikle orta ölçekli işlet­meler açısından önemli sonuçlar doğurabili­yor. Birleşmelerin en zor bölümü entegrasyon; kağıt üzerinde yazılan sinerji hesapları sahada her zaman aynı sonucu vermeyebilir.

Ekiplerin dağılması, karar alma refleksinin yavaşlaması, kurum kültürlerinin çatışması ve müşteri ilişkilerinin kurumsal katmanlar ara­sında kaybolması satın alma sonrası en sık kar­şılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Çünkü si­gortacılıkta esas değer çoğu zaman bilançoda değil; insanlarda.

Birleşmeler matematik değil, insan işidir. Dosyayı bilen ekipler, müşterinin işini anlayan underwriter, hasar anında telefonu açan uz­man ve yıllarca oluşmuş güven ilişkileri satın alma sözleşmelerinde tam olarak ölçülemiyor.

Tam da bu noktada butik sigorta şirketleri ve butik brokerlerin önemi ortaya çıkıyor. Büyük yapılar küresel erişim sağlarken; butik oyuncu­lar standart modele sığmayan riskleri anlaya­biliyor, müşterinin hikâyesini tercüme edebili­yor ve esneklik sağlayabiliyor.

Bu nedenle büyük ölçek ile butik uzmanlığın aynı ekosistemde var olması sektörün sağlıklı gelişimi açısından kritik önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde asıl rekabetin teknik uzmanlık, veri kullanımı ve müşteri deneyimi üzerinden şekilleneceği görülüyor.

Türkiye açısından bakıldığında daha büyük küresel oyuncuların; reasürans kapasitesinden ürün geliştirmeye, brokerlik hizmetlerinden insan kaynağına kadar yerel piyasalara doğru­dan etkisi var.

Kurumlar açısından ise artık asıl soru sigorta şirketinin ne kadar büyük olduğu değil; ihtiyaç duydukları uzmanlığı, çevikliği ve karar alma hızını koruyup koruyamadığı olacak.

Birleşmeler kaçınılmaz olabilir, ancak her büyük satın almayı otomatik olarak ilerleme saymak doğru olmaz. Bilanço büyürken uz­manlık susuyor, ilişki zayıflıyor ve sigortalı­nın seçenekleri azalıyorsa; 2 + 2 her zaman 4 etmeyebilir.