Sigortada birleşme dalgası: Ölçek büyürken ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz?
Sigorta sektöründe artık büyümenin yolu yeni müşteri kazanmaktan değil, yeni şirket satın almaktan geçiyor. Dev satın alma ve birleşmeler bunun en somut göstergesi.
Anlatılan hikâye genellikle aynı: daha güçlü sermaye, daha geniş kapasite, daha derin uzmanlık ve daha küresel erişim.
Ancak sigortacılık yalnızca bilanço ve ölçek işi değil.
Bu birleşmeler gerçekten daha iyi bir sektör mü yaratıyor, yoksa sadece daha büyük şirketler mi ortaya çıkarıyor?
Zurich’in yaklaşık 10,9 milyar dolarlık Beazley satın alması ile Sompo’nun Aspen’i bünyesine katması, specialty sigorta piyasasında yeni dönemin sembolü oldu. Şirketler artık yalnızca portföy değil; siber risk, enerji, havacılık ve profesyonel sorumluluk gibi alanlarda uzman ekipleri, underwriting kültürünü ve teknik kapasiteyi satın alıyor.
Artık sektörün gündemindeki soru “yeni bir satın alma olur mu?” değil; “sıradaki kim?”
Bu konsolidasyon dalgasının üç temel nedeni var. Ticari sigorta piyasasında fiyat döngülerinin yumuşaması organik büyümeyi zorlaştırıyor. Siber, enerji ve finansal riskler gibi uzmanlık gerektiren branşlarda hazır ekipleri satın almak yıllarca yatırım yapmaktan daha hızlı sonuç veriyor. Buna teknoloji yatırımları ve giderek ağırlaşan düzenleyici yükler de eklenince ölçek ekonomisi stratejik avantaj haline geliyor.
Aynı dönüşüm brokerlik sektöründe de yaşanıyor. Uluslararası müşteri beklentileri, teknoloji yatırımı maliyetleri büyük brokerleri uzman ekipleri, bölgesel oyuncuları ve teknoloji şirketlerini satın alarak büyümeye yönlendiriyor.
Dolayısıyla artık rekabet şirketler arasında değil; ekosistemler arasında yaşanıyor.
Görkemli düğünler, iyi evlilikler mi?
Şirketler açısından bakıldığında birleşmelerin avantajı açık. Daha büyük sermaye havuzu, daha geniş underwriting kapasitesi, daha güçlü reasürans erişimi ve daha yaygın dağıtım ağı, özellikle uluslararası sigorta programları ve büyük endüstriyel riskler için önemli avantajlar sağlayabiliyor.
Ancak sigortalıya yansıyan tablo biraz daha karmaşık. Rekabetin azalması, ürünlerin benzeşmesi, kararların merkezileşmesi ve alternatiflerin azalması özellikle orta ölçekli işletmeler açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor. Birleşmelerin en zor bölümü entegrasyon; kağıt üzerinde yazılan sinerji hesapları sahada her zaman aynı sonucu vermeyebilir.
Ekiplerin dağılması, karar alma refleksinin yavaşlaması, kurum kültürlerinin çatışması ve müşteri ilişkilerinin kurumsal katmanlar arasında kaybolması satın alma sonrası en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Çünkü sigortacılıkta esas değer çoğu zaman bilançoda değil; insanlarda.
Birleşmeler matematik değil, insan işidir. Dosyayı bilen ekipler, müşterinin işini anlayan underwriter, hasar anında telefonu açan uzman ve yıllarca oluşmuş güven ilişkileri satın alma sözleşmelerinde tam olarak ölçülemiyor.
Tam da bu noktada butik sigorta şirketleri ve butik brokerlerin önemi ortaya çıkıyor. Büyük yapılar küresel erişim sağlarken; butik oyuncular standart modele sığmayan riskleri anlayabiliyor, müşterinin hikâyesini tercüme edebiliyor ve esneklik sağlayabiliyor.
Bu nedenle büyük ölçek ile butik uzmanlığın aynı ekosistemde var olması sektörün sağlıklı gelişimi açısından kritik önem taşıyor.
Önümüzdeki dönemde asıl rekabetin teknik uzmanlık, veri kullanımı ve müşteri deneyimi üzerinden şekilleneceği görülüyor.
Türkiye açısından bakıldığında daha büyük küresel oyuncuların; reasürans kapasitesinden ürün geliştirmeye, brokerlik hizmetlerinden insan kaynağına kadar yerel piyasalara doğrudan etkisi var.
Kurumlar açısından ise artık asıl soru sigorta şirketinin ne kadar büyük olduğu değil; ihtiyaç duydukları uzmanlığı, çevikliği ve karar alma hızını koruyup koruyamadığı olacak.
Birleşmeler kaçınılmaz olabilir, ancak her büyük satın almayı otomatik olarak ilerleme saymak doğru olmaz. Bilanço büyürken uzmanlık susuyor, ilişki zayıflıyor ve sigortalının seçenekleri azalıyorsa; 2 + 2 her zaman 4 etmeyebilir.
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