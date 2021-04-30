Sıkça sorulmayan sorular

Kendisini soru bombardımanına tutmanın çok da adil olmayacağını düşünsem de, yakından tanıdığım bir isim olduğu için Sayın Bakan Mehmet Muş’un tecrübelerinin her bir başlık için yeterli olduğunu biliyorum ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Öte yandan biz dış ticaretin her noktasında olan Dışyönder üyelerince oluşturduğumuz küçük bir anket ile dış ticaretin bugünü ve geleceğine dair oluşturduğumuz soru setimizden birkaçını da bu yazımla Bakan’ımıza yönelteyim istedim. Sahanın ve piyasanın nabzını tutarak dış ticarete yön vermek misyonumuza da eminim pek uygun olacaktır.

Bunlardan bazılarını seçtim içlerinden ve aşağıda sıralamaya çalıştım. Aslında böylece belki de dış ticaret erbaplarının sorunlarının da kısa bir özeti olmuş olacak. Ancak bilinmeli ki bu sadece çok küçük bir kısmı; geride cevap bekleyen pek çok sorumuz, sorunumuz ve önerimiz de yer almakta.

Öncelikle Bakan Mehmet Muş’un ilk demecinde Türkiye’nin ihracatının arttırılmasının önemine vurgu yapmış olması ve tek amacımız 84 milyonun refah seviyesini yükseltmek mesajı elbette sevindirici. Birkaç ay önce yine Dışyönder olarak hazırlamış olduğumuz 55 maddelik öneri dosyamızı bir ziyaretimiz esnasında Bakan Muş’a da bizzat takdim etmiştik. Bu da aslında kendisinin konulara aşina olduğu anlamına geliyor. Ha bu arada Sayın Bakanın benden eleştiri duymaya alışkın olduğunu da belirtmeliyim.

Sorularımızın ilki, mevcutta devam eden ve hammaddelerin üzerine de önemli yük bindiren ek vergiler konusu. Piyasadaki hammadde sıkıntısının devam etmesi ve aşırı fiyatlanma konusunda yeni dönemde ne olacağı sorusu iş dünyasında merak konusu. Bir yandan fiyatlar zaten yüksek iken diğer yandan vergilerin de getirdiği yük üretimi ve elbette ihracatı zora sokmakta. Öyle sanıldığı gibi herkes de Dahilde İşleme Belgesi kullanmıyor ülkede. 20 Nisan tarihli Resmi Gazete ile bazı ürünlerin ilave gümrük vergilerinde indirime gidilmiş olması elbette sevindirici, ancak bunun yeterli olmadığı ve olmayacağı kesin. Yine buna bağlı olarak, geçmişteki ilave gümrük vergileri için Haziran başına kadar menşe belgesi getirilmesi gerekiyor. Ancak geçmişe yönelik bazı ülkelerden bunun temin edilmesi imkansız. Geçmişe bir sünger çekilmesi buradaki beklentiyi oluşturuyor.

Bir diğer soru, güncel kripto paralara dair. Kripto paralarla veya varlıklarla ödeme yapılabilse, ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlanır mıydı ve bu konuda bir düzenleme düşünülecek mi? Ticarete vizyon katmak için güzel bir nokta ve konunun üzerine regülasyonları da düzenleyerek cesaret ile gidilmesini bekliyor ve umuyoruz. Diğer sorularımızı da maddeler halinde sıralayayım.

- İhracat işlemlerinde ki liman ve lojistik maliyetleri düşürmek için ne gibi tedbirler alınabilir?

- Mevcut tercüme Gümrük Kanunu yerine, milli Gümrük Kanunu tasarısı tartışılabilir mi?

- Pandemi dönemi ile Dahilde İşleme İzin belgelerinde süre uzatımları konu olabilir mi?

- Serbest dolaşıma giriş işlemlerinde uygulanan KKDF’nin kaldırılması veya belli bir süre askıya alınması halinde ülke ekonomimize olası etkileri üzerinde Sayın Bakanımız nasıl bir düşünceye sahiptir.

- Bölge müdürlüğüne itiraz edilmesinden sonra, reddedilen işlemlerde, direkt mahkeme yerine, avukatlarda olduğu gibi arabuluculuk gibi bir müesseseyi ihdas etmeyi düşünülür mü?

- Dijital dünyada uzlaşmalar da e-uzlaşmaya çevrilemez mi? Mahkemeler bile artık bu şekilde hareket edebiliyorlar.

- Gümrük Kanunu 235/5 ve asıl sorumlulara getirilen ağır yük ve iştirak konusunun ele alınması düşünülebilir mi?

- YYS sahibi özellikle ihracat yapanlara baremde koyarak 50-100 milyon üzeri gibi firmaların zaman zaman düştükleri 234 madde ki cezaların Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine uygulanan 234/ 4 deki gibi 241/1 usulsüzlük cezası uygulanması yönünde çalışma yapılması ve kanun da değişiklik yapılabilmesi konusu hakkında nasıl bir düşünce olabilir?

Eminim bazı okurlarımız için bu sorular biraz teknik gelmiştir, ancak emin olun başta da söylediğim gibi hepsi sahada yer alan; ithalat müdürleri, ihracat müdürleri, gümrük müşavirleri, lojistikçiler hatta İhracatçı Birliği başkanlığı yapmış kişilerden gelmekte. Bir soru da benden gelsin, daha doğrusu hatırlatma. E-ihracat artık önlenemez bir yükselişte ki, bu ülkemiz açısından sevindirici. Ancak buradaki uygulamaların ve mevzuatların çok hızlı bir şekilde günümüze adapte edilmesi ve çok daha pratik uygulamalara bir an önce yönelmemiz gerekiyor. Yani tren kaçmadan, bu konudaki aksiyon planlarını merak ediyorum doğrusu. E-Ticaret Bakanlığı’nı kuran ilk ülke olmayı da önermiştim beni takip edenler bilir. Konunun önemini bir kez daha vurgulamamızın yararlı olacağını düşündüm.

Bunlar ülke dış ticaretimizin ve ihracatımızın geleceği için sorulması gereken sorulardan sadece birkaçı. Sayın Bakan’ın bu kapsamda ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili oluşturulan komitenin çalışmalarını da gözden geçireceğini umuyorum. Zira bu kavramın sözde değil uygulamada yansımalarını bekler durumdayız. Örneğin fikrimize başvurulsa idi, yurtdışı lojistik merkezler konusunda çok daha sağlıklı adımlar atılması konusunda katkı sağlayabilirdik. Tabi hiçbir şey için de geç değil.

Sık sorulan soruları sormak kolay, marifet sık sorulamayan soruları yöneltmekte dedim, öyle de yaptım. Şimdi sorularımıza cevap bekleme zamanı.