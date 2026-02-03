Sıkılaşma, “finansman/ borçlanma/tüketimde” değil; verimlilik/ üretimde yaşanırsa…

“Çok sıkılaştık…”;

“Finansmana erişemeyeceğiz…”;

“Finansmana erişemiyoruz…” gibi söylemle­rin, çığlığa döndüğü 3 yıl…

★★★

Sıkılaşma adımları başladığında;

Konu/sorun borçlanma ve borçlanarak tü­ketim olursa, “Bir yolunu buluruz” demiştik…

★★★

Son 1 yılda gelen veriler:

Sıkılaştırıcı önlemlere rağmen, borçlan­ma/tüketim için bir yolun bulunduğunu doğruluyor…

Aynı veriler:

Üretim/verimlilik için “bir yol bulama­ma” kararlılığımızı da onaylıyor…

★★★

2023’te “cari açığı artırması nedeniyle” altın ithalatını sınırlayacak karar devreye girdiğinde de ifade etmiş:

“Bir azınlık, bu işin de yolunu bulur, dünya maliyetlerinin çok üstünde de olsa, altın ithala­tına devam edilir!...” demiştik…

Sonuç ortada…

★★★

Borçlanma için yol çok…

Örneğin, “MB’nin hafta sonu önlem almaya çalıştığı kredi kartları”…

Şirketlerin (kurumsal kart) kullanımı ve bor­cu, 2025’i, enflasyonun üzerinde artışla tamam­ladı…

Kurumsal kart borçları, yıllık yüzde 42 artışla 835 milyar liraya ulaştı…

★★★

Borçlanmada sıkılaşmaya değil genişlemeye neden:

Kamu bankalarının özellikle KOBİ, esnaf ve seçilmiş stratejik alanları fonlaması…

Ve KOBİ’lerin kredi hacmindeki cari büyü­menin 2025’te yüzde 48 ile enflasyonu da solla­ması…

VELHASIL

Can alıcı diğer bir veri:

Döviz cinsi ticari krediler…

2014 yılında 138 milyar dolar civa­rında…

2020-2024 arasında 126 milyar do­ların altında…

2025 sonu mu?

200 milyar doları aşmış durumda…

★★★

Maalesef, sıkılaşmamız gereken yer genişlerken, genişlememiz ge­reken yer sıkılaşıyor…

Borçlanma, kredi kullanımı ve tüketim genişliyor…

Sıkılaşma üretimde ve verimli­likte yaşanıyor…