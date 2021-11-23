Silah ihracatı 100  milyon dolara ulaştı, kilo başına geliri 200 dolara çıktı

YIL 1880 Harput… Amerikan Koleji’nde öğrenim gören Abdullatif Bey, okulun yönlendirmesiyle ABD’ye eğitime gitmiş, çakmaklı silahlar üzerine eğitim görüp, Harput’a dönmüştü.

Abdullatif Bey, 1880 yılında Harput’ta çakmaklı silah üretimine başladı. 1923 yılında işin başına oğlu Mustafa Aliş geçti. Harput ve çevresinde “Çakmakçı Mustafa” olarak tanındı.

1960’ta ailenin 3’üncü kuşak temsilcisi Sarsılmaz Aliş işlerin başına geçince, üretimi İstanbul’a taşıdı. Sarsılmaz Aliş, kendi adını marka yapıp ilk zamanlar av tüfekleri ve spor silahlarına yoğunlaştı.

1990’lı yıllarda tabanca üretimi için kollar sıvandı. O döneme kadar tabanca ve profesyonel silah üretimi kamu iktisadi teşebbüsü olan Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) tekelindeydi. Sarsılmaz’ın tabanca üretimi izni alması kolay olmadı.

İngiliz Kraliyet Ailesine de tüfek üreten İtalyan Vincenzo Bernardelli şirketi ve markası 1993 yılında satın alınıp, Sarsılmaz’ın bünyesine katıldı.

Sarsılmaz Aliş’in vefatı sonrası şirketin başına oğlu, ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi Latif Aral Aliş geçti. Şirket, Aral Aliş’in liderliğinde üretim merkezini Düzce’ye taşıdı. Sarsılmaz’ın Düzce Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikası 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 65 bin metrekare büyüklüğe ulaştı.

Geçen hafta bir grup meslektaşımla birlikte Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş.’nin Düzce’deki fabrikasına gittim. Şirketin öyküsünü, bugün ulaştığı üretim gücünü Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Genel Müdür Yardımcıları Nuri Kızıltan ve Murat Akalın’dan dinledim.

Nuri Kızıltan, sunumu sırasında bir karşılaştırma yaptı:

- İthal tabancanın fiyatı 550 dolar dolayındayken bizim üretimle 200 dolara indi.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin önceki başkanı olan Aral Aliş araya girdi:

- Ülkemizin silah ithalatı oranı yüzde 90’lar düzeyindeydi. Bugün ithal silah oranı yüzde 20’lere inmiş bulunuyor. Aslında hafif silahlarda sıfıra indiğini söylemek de mümkün. Mermi ithalatı da sıfıra inmiş bulunuyor.

Kızıltan sunumunu sürdürdü:

- 2007’de piyade tüfeği üretimine girmeyi denedik. TEYDEP (TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) programı çerçevesinde çalıştık. 2013 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı piyade tüfeği üretimimize izin vermedi.

2013 yılında ihracat kaydıyla piyade tüfeği üretim izni aldıklarını bildirdi:

- Ancak, bir şirketin kendi ülkesinin silahlı kuvvetlerinin kullanmadığı, envanterine almadığı tüfeği başka ülkelere satmak, ihraç etmek kolay olmuyor.

2017’de savunma sektörünün kullandığı üretim tezgahlarının Türkiye’ye satışı konusunda bazı ülkelerin frene bastığını vurguladı:

- Nitekim biz de bazı tezgahları Almanya’dan alamaz olduk. Japonya spor tabanca ve av tüfeği sınırı koyarak tezgah verir oldu. İngiltere de bazı versiyonlarını verdi.

2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Sarsılmaz üretimi piyade tüfeklerini de envanterine aldığını kaydetti:

- Aynı zamanda MPT-76 Milli Piyade Tüfeği üretiminde de devreye girdik. TSK’ye 8 bin 800 adet Milli Piyade Tüfeği teslimi yaptık. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ile Hava Kuvvetleri’ne de toplam 12 bin adet satış gerçekleştirdik.

Bu noktada ABD’deki SAR USA adlı şirketlerine uzandı:

- ABD’ye 30 yıldır tabanca-silah ihracatı yapıyoruz. 2022’de ABD’ye ihracatımız ikiye katlanacak. Tabancalarımız ABD’de ödüller alıyor, sektörün önemli dergilerinde kapak oluyor. ABD pazarında İtalya’yı geçtik.

Sarsılmaz’ın toplam ihracatını merak ettik, şu yanıtı verdi:

- 81 ülkeye 100 milyon dolarlık ihracatımız var.

Tabanca ihracatında kilo başına ihracat değerini öğrenmek istedim, Aral Aliş önce şu veriyi paylaştı:

- Savunma sanayinin ortalama kilo başına ihracat geliri 62 dolar.

Nuri Kızıltan, kendi tabancalarıyla ilgili veriyi hesapladı:

- Tabanca ihracatımızda kilo başına gelirimiz 200 doların üstünde.

Silah üretimi haklı olarak dünyada da ülkemizde de tartışılıyor, tepki topluyor…

Ancak, iş ülke savunmasına gelince, ister istemez silaha, savunma araçlarına ihtiyaç duyuluyor.

Ülkelerin savunma sanayindeki üretim gücü, bu açıdan önem taşıyor.

Sarsılmaz’ın yıllık ihracatının 100 milyon doları bulması, ulaştığı üretim gücünü kanıtlıyor…

‘Özgün tabanca’nın yüzde 75’ini üretiyoruz

SARSILMAZ Silah Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın “özgün tabanca” projesini anımsattı:

- O proje için biz dahil 4 silah üreticisi firma davet edildi. Tabancalarıın her biri 30’ar bin mermi atışıyla test edildi. Sonunda üretimin yüzde 75’ini biz üstlendik.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş araya girdi:

- Başlangıçta üretimin yüzde 70’i bize, 20’si bir başka firmaya, 5’er de diğer iki firmaya pay edildi. Bizim payımız daha sonra yüzde 75’e çıkarıldı.

Helikoptere top drone için de silah yapıyoruz

SARSILMAZ Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, silah üretim yelpazelerinin genişlediğini belirtti:

- Bugün artık uçaksavar da yapıyoruz, Atak Helikopteri’nin topunu da üretiyoruz. Hürkuş için silah da üretiyoruz. Drone için silah üretimine de başladık.

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan araya girip “SAR 762 MT”yi anlatmaya başladı:

- Bu silahtan 4 ayrı model yaptık. Piyade tüfeği, araç üstü tüfek gibi. Altay Tankı için de bir model ürettik. Şimdi bir de denizde kullanılacak modeli üretiyoruz.

Tarım fuarlarında ‘güç gösteriyor’

GENEL Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş.’yi şöyle tanımladı:

- Biz aslında bir mühendislik şirketiyiz. Şirketimizde 98 mühendis görev yapıyor. Fabrikada toplam 650 kişi çalışıyor.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş araya girdi:

- Aslında 4-5 şirketimizde çalışanların toplamı 2 bini buluyor. Şirketlerimizi bir holding çatısı altında toplayacağız.

Nuri Kızıltan, Sarsılmaz’ın dünyada ve Türkiye’de sektörler ilgili tüm büyük fuarlara katıldığını belirtti:

- Ayrıca tarım fuarlarına da katılıyoruz.

Bunun üzerine sordum:

- Tarım fuarlarında av tüfeklerinizi sergiliyor olmalısınız…

Şu yanıtı verdi:

- Bir TIR’ımız var. Tarım fuarlarında tüm silahlarımızı sergiliyoruz. Bir anlamda Sarsılmaz’ın gücünü ortaya koyuyoruz.