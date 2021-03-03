Silahın anavatanına tabanca satıyor

Canik markasıyla üretim yapan Samsun Yurt Savunma (SYS), silah satışları ile dünyanın bir numarasında yer alan Amerika’ya en çok ihracat yapan 4’üncü büyük firma oldu. Markası Amerika’da hafif silah pazarında en çok satış yapan 8’inci marka konumunda. Firmanın ihracatının yüzde 80’i Amerika Birleşik Devletleri’ne. Yılda 350 bin silah üreten SYS’nin üretiminin yüzde 95’i ihracata gidiyor.

SYS San. ve Tic. AŞ Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Amerika’da pandemi nedeniyle oluşan kaos ortamının ve Demokratların seçim zaferine giden sürecin, ülkede silahlanmayı artırdığını anımsatarak, “Normalde ihracatımızın yüzde 65- 70’i Amerika’ya gidiyordu. Bu dönemde hafif silah satışında ülkede bir patlama oldu ve oran yüzde 80’lere çıktı” diyor. SYS’nin Canik markası altındaki operasyonunu ABD’de CANIKUSA şirketi üzerinden yaptığının bilgisini de veren Aral, “Ayrıca orada da üretim yapıyoruz. Bu şirketimizin üretim tesisi Vermont’da, merkez ofisimiz Boca Raton, Florida’da” şeklinde konuşuyor.

Aral, sadece ihracatlarının 120 milyon doları bulduğunun da altını çiziyor.

Türkiye’de üç fabrikalarının Samsun’da olduğunu, İstanbul Ümraniye’de de Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirdikleri iki yerleri bulunduğunu kaydediyor Aral ve şunları söylüyor: “Şimdi 150 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Samsun’daki tüm tesislerimizi tek çatı altında birleştireceğiz. Bu toplamda 150 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Mesela ısıl işlemler bir fabrikamızda, namlu hatlarımız bir fabrikamızda. Yatırımımızla bunlar birleşecek. Yıllık üretim adetimiz 350 bini buluyor. Tek çatı altında daha çok hız kazanmış olacağız. Toplam kapalı alanımız 80 dönümü bulacak.”

“Ağır makineli tüfek de üretiyor"

Utku Aral, “Ağır makineli tüfeğin seri üretim sürecine girdik. Projede altyapıya odaklandık. 2020’yi formasyonla geçirdik. Şimdi bu yeni tesisimizle bu alanda atılım yapacağız” diyor. Canik markasının Türkiye’nin tescilli milli silahı olduğunu da anımsatıyor Aral ve “Jandarmamızın silahı bizden” şeklinde konuşuyor.

"Tedarikte ‘yerliliği’ zenginleştirdik"

Biz pandemi ilan edilmeden yurtdışındaki çalışmalarımız nedeniyle önlem almamız gerektiğin görmüştük” diyor Aral ve şunları söylüyor: “Hiç kimse hazırlamadan COVID Eylem Planımız hazırdı. Pandemi kaos ortamı yaratınca şubat ayında inanılmaz bir şekilde siparişlerimiz arttı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordine olduk. Bir gün bile kapanmadan üretimimize devam ettik. Ancak yabancı tedarikçilerimizde sorun oldu. Süreci yönetmesi de zorluydu. Biz de yerli tedarikçilerle neler yapabileceğimizi acilen değerlendirdik. Ve bu süreç sayesinde yerlilik oranlarımızı artırdık. Pandemi bize yerelden tedarik sağlamamızın önemini gösterdi. Zaten Türkiye için güvenlik çok önemli. Komşularımız stabil değil. Sınır güvenliğimiz çok kritik. Bu yerlileşme bize sonrasında da lazımdı. Pandemi sayesinde bu adımı attık. Üretimin aksamaması için tedarikçilerimize kaymakamlıklar da çok yardımcı oldu.”

Aral, istihdamlarının 750 kişi olduğunu, 50 kadar personellerinin de İstanbul’da çalıştığını belirtiyor.

Dönem ‘elektronik harp’ dönemi

Artık savaşlarda insansız araçlar öne çıkıyor. Havada da karada da denizde de böyle. Hafif silah kabiliyetimizi bu yeni gelişmelere göre şekillendirmek zorundayız. Biz silahlarımızı akıllandırmaya çalışıyoruz. Dönem elektronik harp dönemi. Bu sayede savaşların da süresi kısalıyor. Askerlerimizi düşmanın önüne sürmüyoruz. Artık bu ekosistemi sağlamak için Unidef ve Unirobotics şirketlerimiz çalışıyor. ABD’de uçaklara bizim sistemlerimizi entegre ediyorlar. Bahreyn, Özbekistan’a kuruyoruz. Bu alanda ekosistem kurmak önemli. Bundan sonra gelecek ihracat talepleri de bu yönde olacaktır. Ayrıca ABD için de bu şirketlerimizin uygunlukları var. Sektörümüz bir Ar-Ge sektörü. Kendinizi geliştirmediğiniz anda, çok geride kalırsınız. Ancak projelerin de süresi uzun. Bugün başladığımız bir geliştirme işini 5-6 yılda anca tamamlıyoruz. Bu nedenle üniversitelerle de yakından çalışıyoruz, kendi Ar-Ge departmanımızın da önünü açıyoruz.

2.5 milyon ‘Canik’ aktif görevde

ABD ile birlikte AB ülkelerine de çok ciddi satışlarımız var. Canik marka hafif silahlar, dünyanın çeşitli bölgelerinde polis, jandarma ve istihbarat teşkilatlarının gözbebeği. 2.5 milyon Canik marka silahımız dünya çapında aktif görevde. Polonya’daki polislerin beş yıldır silah ihtiyacını biz karşılıyoruz. Bangladeş istihbarat teşkilatı bizim silahlarımızı kullanıyor. Filipinlere de silah satıyoruz, yerini bile zor çıkaracağımız Papua Yeni Gine’ye de. Pek çok ada ülkesinin güvenlik teşkilatına biz silah sağlıyoruz. Türkiye’nin de gururuyuz.

Cahit Aral’ın torunu

Cahit Utku Aral, Anavatan Partisi kurucu üyesi ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’ın torunu. 9 fabrika kuran bir ailenin üyesi olduğunu önemle vurguluyor. Meybuz, Meysu gibi Kayseri markalarının ve Elazığ’ın önemli sanayi atılımlarının ailesi tarafından yapıldığını anımsatıyor. Cahit Utku Aral, “Biz sanayici bir aileyiz. Sürekli çalışmaya alışığız. Pandemide de bizim için değişen bir şey olmadı. Arabamız Samsun-İstanbul yolunu öğrendi. Video konferanslarla verimliliğimizi artırdık. Ancak yüz yüze fuarlar daha başarılı" diyor.