Şili’de bir zaferin anlamı

Şili’de “umutlar korkuyu yendi” ve umudun oluşturduğu “özgürlük güçbirliği’’adayı Boric rahat bir çoğunlukla devlet başkanı seçildi. Bu seçim zaferi dünya geneli için önemli dersler içeriyor.

Evet, Şili’de “umutlar korkuyu yendi” ve umudun oluşturduğu “özgürlük güçbirliği’’adayı Boric rahat bir çoğunlukla devlet başkanı seçildi. Latin Amerika’nın bu özel ülkesi, en geniş anlamda bir güçbirliği oluşmadan iktidar yolunun açılmayacağını çok açık bir şekilde anlatmış oldu. Boric’in seçim zaferi sonrası kadınlara “özel” olarak seslenmesi, seçimlerde kilidi açan anahtarın kadınlar olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu zaferle, Latin Amerika’da bu yıl 4. ülke tercihini demokrasiden yana yapmış oldu.

Boric’in ikinci tur öncesi 2 önemli iş tamamladığı görülüyor: İlki, tüm toplumu bir araya getiren bir ittifakı kurması ve bunu tamamlayıcı bir ekonomik programın yazılması. İkincisi, eski Başkan Bn. Bachalet’i de yanına alarak geçmiş dönemlerde solun ‘’kibirli tavrı‘’ için Hristiyan demokratlardan özür dileyen bir mektup yazması.

Peki, bu programda neler var?

1- Gelir vergisi 4 yılda ulusal gelirin %5’i oranında artacak.

2- Sosyal güvenlik sistemi güçlendirilecek.

3- Özel sigorta sistemi tasfiye edilecek.

4- Ülkenin mali sistemini konsolide edecek adımlar atılacak.

5- Öğrencilerin harç borçlarına af getirilecek.

6- Asgari ücret %50 oranında artırılacak.

7- Kamunun enerji, maden ve iletişim sektörlerindeki payı güçlendirilecek.

8- Haftalık çalışma süresi azaltılacak. Transgender cinsiyete kamuda %1 oranında istihdam hakkı tanınacak. Kuşkusuz ‘’şans faktörü‘’ seçimlerde hep önemli bir etken olur. Seçimlere 5 gün kala diktatör Pinochet‘in eşinin ölümü Boric‘e “İyi düşünün, bu günlere geri dönelim mi?” konusunu sordurdu. Ama bununla yetinmedi, ‘’korku imparatorluğunun yıkılması‘’ için çağrıda bulundu.

“Her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım” diyen taahhüt, seçim konusunun tabanla, toplumun en ucuyla bağlantısını çok net anlatıyor.

Ders çıkarmak gerekiyor...

GÜNÜN NOTU:

Dünya genelinde otokratik-popülist liderler “dağıtma” dönemine girdiler. En son Hindistan‘ın Modi’si içme suyunu “parasız” yaptı.