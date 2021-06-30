Şili’den Avustralya’ya kadar verileri şifreliyor

Siemens’in Almanya’daki Ar-Ge merkezindeki kariyerini bırakıp 2011’de Lean Power Solutions’u kuran Gökhan Önal, verileri blokzincir teknolojisiyle güvene alan fikrini ticarileştirdi. İtalyan ortağı Piergiovanni La Seta ile de blokzincir için LpsChain’in temelini 2018’de atan Önal, Şili’den Peru’ya, Kanada’dan Almanya’ya, Avustralya’dan İspanya’ya kadar 2 bin bireysel, 15 büyük kurumsal müşterisinin verilerini güvene alıyor.

Büyük enerji projeleri için güç sistemleri ve bu sistemlerin tasarımlarını yaparken, çalıştıkları firmalara işlerini güvenli teslim etme sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını kaydediyor Gökhan Önal ve “Global enerji firmaları için yaptığımız projeleri teslim ederken bizden yazışmalar dahil pek çok şeyi harici bellekle istediler. Biz de hem kendimiz hem de diğer kurumsal firmalar için bir çözüm ürettik. Böylece LpsChain doğdu. 2018’de fikir aşamasında olan bu sistemi 2020’de ticarileştirdik ve hızlıca dünyaya yayıldık. Sistemimizi block zincir sistemiyle kurduğumuzu söyleyince insanlar kripto para ile karıştırıyor. Biz para değil veri transfer ediyoruz. Verileri block’ta tutan tek sistemiz” diyor.

Sistem dosyayı parçalıyor

Önal, başka sistemlere entegre edebilecekleri halde, baştan kendi blockzincir teknolojilerini geliştirdiklerini belirtiyor ve “Bu özelliğimiz ile global pazara sunulacak milli bir ürün olma niteliği taşıyoruz” açıklamasını yapıyor. Dosyaları parçalara ayırma, çift kriptolama ve yeni bir şifreleme modeli olan LpsKey ile LpsChain’in veri yönetimi hizmetleri sunan firmalara alternatif olduğunu söyleyen Önal, şunları söylüyor: “10 terebaytlık bir veriyi bile güvenli bir şekilde hızlıca gönderebiliyoruz. Sistem dosyayı parçalıyor ve başka başka yerlerde saklıyor. Böylece anlamlı bir şekilde birleştirilip verinin çözülme şansı olmuyor. Bu büyüklükte işler yapan bir muadilimiz yok. Verileri farklı boyutlarda parçalama ve veriyi istediği lokasyonda tutma gibi fonksiyonlara sahip ürünümüz, talep edildiği takdirde verinin sadece ülkemizde kalmasını sağlayacak. Hep istiyoruz, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diye. İşte bu sistem bunu sağlayacak. Ayrıca küresel pazarlarda Türk siber güvenlik sektörünün algısını yükseltmek gibi de bir misyonumuz var. İthalatın da önünü keseceğiz.”

Peru’da da Londra’da da istihdam

Şu anda 12 kişi olarak çalıştıklarını ve dünyanın çeşitli ülkelerinden senkronize faaliyet gösterdiklerini de kaydediyor Önal ve “Türkiye’den, Almanya’dan, Peru’dan ve Londra’dan birlikte çalışıyoruz” açıklamasında bulunuyor.

Birbirini tanımayan insanların güveni…

LpsChain’in eğitim, savunma, Ar-Ge, finans ve sağlık sektörlerinde etkin bir şekilde kullanıldığını belirten Önal, “İngiltere’de bir inşaat firmasıyla da çalışıyoruz. Şimdi gümrük ve tarım konusunda da yeni işlerimiz olacak. Türk Telekom’la tarım üzerine bir proje geliştiriyoruz. Gümrük konusunda Türkiye’nin sayılı firmalarından Kızılkaya Gümrük Müşavirliği ile çalışıyoruz” diyor.

Verileri block’ta tutmanın faydalarını da anlatan Önal, “Sistemde kimin hangi veriye ulaşabileceğini, bu ulaştığı veriyi sadece göreceğini ya da değiştirebileceğini siz belirliyorsunuz. Diyelim ki bir bayinize ya da tedarikçinize izin verip sistemde veri transferi yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da bir çalışanınızın işten ayrılırken hangi dosyaları yedeklemek istediğini, neleri yüklediğini görme şansınız oluyor. Çok geniş bir alan. Uzun süreçler içinde birbirini tanımayan insanlar arasında güvenliği de sağlıyoruz” şeklinde konuşuyor.

Almanya-İsveç arası hat S. Arabistan’a şebeke…

Lean Power Solutions 5 kıtada enerji projeleri için çalışıyor. Dünyanın en büyük rüzgar tribününün tasarımını biz yapıyoruz. Almanyaİsveç arası enerji hattını biz projelendirdik. Almanya Enerji Bakanlığı ile projeler geliştiriyoruz. Suudi Arabistan’ın yenilenebilir enerji şebekesini tasarlıyoruz. Fas’ta ofis açmaya hazırlanıyoruz. Yüzde 100 temiz enerji tasarım ve analizini yapıyoruz. Türkiye’nin dev kurumları TEİAŞ, TAI ve ASELSAN’la da işbirliği içindeyiz. MEDAŞ, BEDAŞ, EnerjiSa’ya projeler geliştirdik.

Öğrenci de kullanabiliyor, dev sanayi tesisi de

Sistemimizin Netflix gibi bir aboneliği var. 3 ayrı şekilde hizmet veriyoruz. Örneğin hukuk bürosusunuz, IT departmanınız yok. Kendimiz veri süreçlerini üstleniyor, çözüm sunuyoruz. Kurumsal firmalara ise yazılımımızı kuruyoruz, lisans bedeli alıyoruz. Yeni üretim isteyene de ona uygun projelendirme yapıyoruz. Bireyselde 2 bin kullanıcımız var. Kurumsalda da 15 dev. En büyük hayalimiz Almanya, ABD, Çin ve Avustralya’ya ofis açmak.