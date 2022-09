Silverline’dan genç mezunlara açık destek içeren mektup…

1994’te Merzifon’da kurulan beyaz eşya ve ankastre üreticisi Silverline, genç mezunlara açık destek içeren bir mektup yayınlamış. Duyurarak paylaşmak istedim.

1994 yılında Merzifon’da kurulan ankastre ve beyaz eşya şirketi Silverline, ankastrede Avrupa’nın ilk 5, dünyanın ilk on üreticisi arasında. Tasarım ödülleri sahibi Silverline yeni mezun gençlere, “Özellikle bundan sonraki eğitim hayatınızda başarılar dileriz” diye hitapla başlayan, ”Birlikte yol almak dileği ile…” temennisiyle son bulan bir mektup göndermiş.

Mektupta kendilerinden söz ederken,”30 yılın üzerinde geçmişe sahip Silverline markamız ve şirketler grubumuz, ilk günden bugüne eğitime, gelişime, yeniliğe açık ve insan kaynağı odaklı stratejimizle sektörün öncü kuruluşlarından biri olmayı başardık. Bu başarıyı daha ileriye taşımak ve kalıcı olmak için marka vizyonunu benimsemiş yaratıcı ve dinamik ekibimizle ‘en iyi’ olma tutkusuyla çalışıyoruz” diyor.

Şirket değerlerinin odak noktasında “insan” olduğunu belirttikten sonra, ülke kalkınmasıyla ilgili görüşlerini şöyle aktarıyor:

-Ülkenin kalkınma ve büyümesinde en büyük etkilerden biri de üretimdir. Nitelikli ve istekli kişiler bir ülkeyi iyi yerlere çıkarabilir. Sizlerin gerek mesleki olarak gerekse bundan sonraki hayatınızda size yol göstermesi anlamında desteğe ihtiyacınız olduğunda bizim burada olduğumuz ve tecrübelerimizi paylaşmak konusunda istekli olduğumuzu unutmayın.

-Üniversite hayatınızda her fırsatı değerlendirmenizi, tüm tecrübe ve gelişim faaliyetinin sizi bir adım daha ileriye götüreceğini düşünerek hareket etmenizi tavsiye ederiz. Kendinize yapacağınız her yatırım ilerde kat be kat fazlası ile size geri dönecektir.

-Bu düşüncelerden hareketle üniversitelerle işbirliği içinde ülkemizin geleceği gençlere fayda sağlamaya her zaman hazırız. Tüm bu birikimimizi ve tecrübemizi yeni nesle aktarmayı görev addediyoruz. Silverline tecrübesinden yararlanmak gençlerimizin kariyerlerinde farklı bir vizyon geliştirmelerinde önemli bir süreç olacaktır. Kapılarımız eğitimin ilk gününden, mezuniyete ve mezuniyet sonrasına kadar tüm gençlerimize açıktır.

Silverline’ın gençlere açık destek içeren bu mektubundaki düşüncenin başka firmalar tarafından da benimsenerek yaygınlaşmasını dilerim.

Bizim yarınımızdaki üretimimizi geliştirecek olanların bu gençler olduğunu bilerek, onların tecrübe kazanmasına yardımcı olacak projeler geliştirelim.

GÜNÜN SÖZÜ:

Şirketler kapılarını gençlere açıp tecrübe kazandırsalar, bu kadar lise ve üniversite mezunu işsiz gencimiz olmaz.