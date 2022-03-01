Simav’dan Türkiye’ye bir sosyal sorumluluk örneği: Kazcıoğlu

Kütahya’nın Simav ilçesinde 1960 yılında küçük bir aile atölyesi olarak kuruluyor Kazcıoğlu. Şimdi Kazcıoğlu Industrial Solutions olarak otomotiv, traktör ve iş makinaları olmak üzere birçok sektörün doğrudan ana sanayi üretimine hitap eden basınçlı boru, hortum kompleleri, talaşlı işleme, direksiyon ve süspansiyon parçaları, soğuk formasyon dövme ürünlerini son teknoloji ile Türkiye’nin en büyük soğuk dövme tesisinde üretiyor. Çin dahil 18 ülkeye katma değerli ürün ihraç ediyor. Ürünlerini dünya devi otomotiv üreticileri kullanıyor. Türkiye’de ihracatın kilogram başına 1,29 dolar olduğu bugün, kilogram başına 29 dolarla ekonomiye katkı sağlıyor.

1980’li yıllarda kardeşleriyle birlikte torna tezgahından başlayan atölyenin dünya devlerinin tedarikçisi olan bir firmaya dönüşmesinde Şeref Kazcıoğlu’nun emekleri var. Simav Ticaret Odasısı Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu firmanın Onursal Başkanı. Firmanın Genel Müdür koltuğunda oğlu İsmet Kazcıoğlu, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda ise kızı Aslı Kazcıoğlu Dinçay oturuyor.

Simav’da ticaret hayatının gelişiminde Kazcıoğlu soyadının önemli bir yeri var. Şeref Kazcıoğlu, Simav’ın ‘Şeref Usta’sı sanayici kimliğinin yanısıra eğitim ve istihdama yönelik girişimleri ile de öncü bir isim.

“Kazcıoğlu ailesinin hayatında çocuk, genç ve kadın çok önemlidir” diyor eğitim ve istihdama yönelik projelerinin çıkış noktasını anlatırken Şeref Kazcıoğlu. Türkiye’ye örnek ilk Mesleki Eğitim Merkezi ve yurdu onun katkılarıyla kuruluyor. Babası Halil İbrahim Kazcıoğlu’nun isminin verildiği merkez ve annesi Rafia Kazcıoğlu’nun adını taşıyan yurt, parçalanmış ve maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları için umut oluyor. Kazcıoğlu, hayata geçirdiği projeleri anlatıyor: “ZEKA, MEB ve TSO desteğiyle başlatılan ve 6-12 yaş çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik ‘Şeref Kazcıoğlu Kendin Yap Atölyesi’ne ana sponsor olduk. Şeref Koleji’ni eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için açtık. Şeref Koleji Spor Kulübü’nü kurduk. 230 çocuğumuzun sporcu olmasını sağladık. KDPÜ Simav Teknoloji Fakültesi’ne eşim Nurhan Kazcıoğlu’nun adını taşıyan 1000 m2’lik bir atölye kazandırdık. Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı GES projesine destek vereceğiz şimdilerde.”

Kadınlar için neler yaptınız? diye sorduk. “Bu meseleye iş bulmak değil meslek kazandırmak olarak bakıyoruz” diye cevapladı Şeref Kazcıoğlu ve oğlu İsmet Kazcıoğlu’nun projenin asıl sahibi olarak ciddi emek ve mesai harcadığını belirterek, “Özellikle boşanmış kadınların iş bulma ve meslek edinmede büyük zorluklar yaşadığı malum ve hala küçük şehirlerde, kasabalarda kadının çalışması toplumsal baskı unsuru. Simav’da boşanma oranlarındaki artış ve olası sorunlar bizi kadınlar ve çocuklar için çözüm üretmeye yöneltti. Bunu sorumluluk olarak kabul ettik. Ön yargıları kırmakta, aileleri, kadınları ikna etmekte çok zorlandık ama başardık. Kadınları meslek sahibi yaparak çocuklarıyla birlikte hayata tutunmalarına katkıda bulunduk. İyi ki yaptık. Tabuları yıktık. Bugün 280 çalışanımızın 60’ı kadın. Hidrolik pres, CNC torna, CNC şekillendirmede çalışıyorlar. Bazı firmalarımız bu konuda adım attı ancak henüz istediğimiz yere gelemedik. Biz yine de çocuk, genç ve kadınlar için yol açmaya devem edeceğiz” dedi.

Fabrikada pres operatörü olarak çalışan bir kadının sözleri, bir çoğumuzun ‘proje’ olarak gördüğü ancak her biri yüksek sorumluluk ve gönüllülük duygusuyla yapılan bu çalışmaların kadınlar ve çocuklar için ne derece önem taşıdığını ortaya koyuyor: “Şiddet mağduru, yalnız bir anne olarak kadın çalışan alınacağını duyunca başvurdum. Hiç bilmediğim bir işi İsmet Bey ve Şeref Bey sayesinde öğrendim. Şimdi başarılı bir pres operatörüyüm. Yapayalnız olduğumu düşünürken işim bana umut verdi. Bir kadının yapamayacağı bir iş olduğunu düşünmüyorum.”