Şimdi gözler kesintisiz aşılamada

Türkiye, 14 Ocak 2021 itibarıyla COVID-19 aşısının uygulandığı ülkeler arasına girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun verdiği acil kullanım onayının hemen arkasından Ankara Şehir Hastanesi’nde Sinovac aşısını yaptırarak, aşılama sürecinin başladığını ilan etti. Daha önce açıklandığı gibi sağlık çalışanlarına öncelik verilerek başlayan aşılama süreci, daha sonra huzurevlerinden itibaren 65 yaş üstü, riskli grupta yer alan vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek.

Çalışanlar ilgi gösterdi

Sağlık çalışanlarının büyük bölümü, çalıştıkları kurumda aşı yaptırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yayınladığı mesajında çalışanların aşıya gösterdikleri yoğun ilgiye dikkat çekerek, “Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Planlamaya göre ilk doz aşıların ardından 28 gün sonra ikinci doz aşılama yapılacak. Uzmanlar ise COVID-19’a karşı etkinin görüleceği antikor üretimi için bir aylık süreye ihtiyaç olduğunu ve bu süreçte vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarını ciddiyetle uygulamaları gerektiğini vurguladılar.

“Aşıla” aplikasyonu rahatsız etti

Sinovac aşısının sabah saatlerinden itibaren aile hekimliği merkezlerinde kendi çalışanlarından başlamak üzere uygulandığını belirten İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir, sistemle ilgili bilgilerin sağlık çalışanlarına zamanında ulaştırılmadığını öne sürdü. Demir, COVID- 19 aşısının normal aşılama altyapısıyla ilerlemediğine dikkat çekti. Demir, “Bizler aşılamanın yüzde 95’ini üstleniyoruz. Çok iyi çalışan bir aşılama altyapımız var. Normalde aşıları Aile Hekimleri Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlar tutarak yapıyoruz. Çok da iyi çalışan bir sistem. Ancak şimdi ‘Aşıla’ uygulamasını telefonlarımıza indirmemiz istendi. Bireysel telefonlarla barkod okutuyor, ikinci dozlar için randevu veriyor, hasta takibi yapıyoruz” dedi. Aşıla uygulamasını sadece aşıyı uygulayan sağlık çalışanlarının indirmesi gerekiyor. Vatandaşların böyle bir aplikasyon indirmeleri istenmiyor. Demir, bu aplikasyon üzerinden aşı randevusu e-Nabız’da oluşan kişilerin kayıtlarını tuttuklarını, aşının barkodunu okuttuklarını ve takibini yaptıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çok kayıp verdiğine de dikkat çeken Demir, tartışmalar ne olursa olsun elde edilen tek silahın aşı olduğuna vurgu yaparak, “Buna sarıldık, bunu yaptıracağız. Ben bütün kronik ve 65 yaş üstü hastalarıma da yaptırmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

AŞI YAPTIRACAKLARA UYARILAR!

- Aşı randevunuz oluştuğunda belirtilen saatte uygulama yapılacak hastane, aile hekimliği vb merkeze gidin. Önceden giderek bu kuruluşlarda kalabalık içine girmeyin. Aşı uygulamaları sırasında COVID-19 vakalarının arttığı görülüyor.

- Aşı yaptırdıktan sonra yarım saatlik gözlem süresine uyun, sağlık kuruluşundan ayrılmayın. Bu sırada maske ve mesafe kuralına uyarak kendinizi koruyun.

- Aşı yaptırdıktan sonra aşı bölgesinde kızarıklık, iltihap, ateş gibi yan etkiler normal. Paniğe kapılmayın. Doktorunuzun yönlendirmelerine ve e-Nabız’daki bilgilendirmelere göre hareket edin.

- Aşıyı takip eden bir aylık sürede maske, mesafe, hijyen kurallarına çok dikkat edin. Temasta bulunmayın. “Nasıl olsa aşı yaptırdım” diyerek tedbirleri bırakmayın.

COVID-19 AŞISINDA YANIT BEKLEYEN SORULAR

- Sinovac aşısının etkinliği hakkında klinik çalışmaların yapıldığı ülkelerden gelen farklı bilgiler aşının güvenilirliği hakkındaki soru işaretlerini artırıyor. Bu konuda bilimsel kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak?

- 50 milyon Sinovac aşısının geleceği belirtilmişti, tamamı ne kadar sürede Türkiye’de olacak ve ne kadar sürede uygulanacak?

- BioNTech aşısı ne zaman gelecek? Kimlere yapılacak? Sırası gelen istediği aşıyı mı seçecek?

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Oxford/Astra Zeneca aşısının alımıyla ilgili süreç kesinleşti mi?

- Farklı ülkelerle farklı aşı üreticileriyle aşı portföyü genişletilecek mi? Nüfusun yüzde 80’inin bağışıklanması için hedeflenen tarih nedir?

- Aşı kartlarıyla seyahat etmenin kuralları neler olacak?

İkinci parti aşılar da 14 günlük analiz süresini bekleyecek

Çin’den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı ancak şimdi akıllarda toplumun yüzde 80’ini bağışıklayacak miktarda aşıya nasıl erişileceği sorusu var. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Sinovac’la yapılan anlaşma uyarınca Çin’den gelecek ikinci parti aşının bu hafta gümrüklerde olacağını açıklamıştı.

Yasal düzenlemelere göre her gelen partinin, tıpkı 30 Aralık’ta ülkeye giren ilk Sinovac aşıları gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarında 14 günlük analiz sürecine tabi tutulması gerekiyor. Dolayısıyla yeni gelecek aşılar için de bu sürenin geçmesi beklenecek. Bazı kaynaklar “Durum acil, 14 gün beklenmez bu sefer” deseler de mevcut yasal düzenleme bu şekilde.