Şimdi yenilik zamanı

Tunç DİPTAŞ - tunch@tunchdptas.com

Ünlü yönetim düşünürü, iş dünyasının en etkili zihinlerinin başında gelen Peter Drucker’a bir şirketin başarılı olması için en temel faktörler nedir diye sorulduğunda “pazarlama” ve “yenilik” diye yanıt vermişti. İster şirket sahibi olun ister bir şirkette yönetici ya da çalışan olun, pazarlama ve yenilik olmadan başarılı olmanız zordur.

Günümüz dünyasında pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu anlamak için bilge olmaya gerek yok.

Dünyanın en iyi ürününe sahip olabilirsiniz.

İşinizde çok iyi olabilirsiniz.

Ancak pazarlama konusunda usta değilseniz, kendinizi insanların ilgisini çekecek şekilde sunamıyorsanız işinizde çok iyi olmanız ya da çok iyi bir ürününüzün olması bir şey ifade etmez.

Peki, Drucker, “yenilik” vurgusuyla neyi kastediyor?

Yenilik yapmak, insanların ihtiyaçlarını daha iyi, daha fazla gidermek için yeni yollar bulmak demek.



Yenilik, daha önce düşünülmemiş bir şekilde insanların hayatlarını kolaylaştırmak, değer katmak anlamına geliyor.

Dünya’nın en iyi markalarının başında gelen Apple bu konuda muazzam bir örnek.

Her yıl yeniledikleri ürünlerini muhteşem bir pazarlama ile piyasaya sürüyor. Bu aslında Apple yöneticilerinin yıllar önce öğrendikleri bir ders.

Bilindiği gibi Apple, 1995 yılına kadar ayni ürünleri pazarlamasının bedelini neredeyse ifl asa sürüklenerek ödedi. Steve Jobs’un başa gelmesiyle Apple’ın kaderi değişti.

Steve Jobs yaptığı ilk toplantıda çalışanlarına şu soruyu sormuş: “Bizim yaptığımız iş nedir?”

Çalışanlardan biri şu cevabı vermiş: “Biz bilgisayar işi yapıyoruz.”

Steve Jobs bu cevabı beğenmemiş ve aynı soruyu tekrar sormuş:

Başka bir çalışan soruya yeni bir bakış açısıyla cevap vermiş: “Biz insanları kendi tutkularıyla birleştiriyoruz

Bu cevap Apple’in tüm stratejisini değiştirdi. Apple, insanların müzik, resim, film gibi tutkularını yaşaması için bir araç olmaya karar verdi.

“Apple Computer” ismi yerine “Apple” ismine geçiş yapıldı. iTunes ile müzik satışı o dönemde başladı ve insanların müzik satın alma alışkanlıkları tamamen değişti. Her yıl yeni modelleri çıkan iPhone’ların temeli o günlerde atıldı. Bugün Apple 2 trilyon dolarlık satış rakamına ulaştı.

Bir kahvenin hatırı var

“Yenilik” ortaya koyma konusunda bir başka başarılı marka da Starbucks.

1995 yılına kadar Amerika’da ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar kahve içmek için dışarı çıktıklarında fazla seçenekleri yoktu. Ya bir restorana ya da pastaneye gidiyorlardı. Kahve ucuz bir üründü.

Ta ki Howard Schultz yepyeni fikirle ortaya çıkana kadar.

İtalya’da yaptığı gözlemler sonrasında kahvenin içine farklı tatlar koyarak Starbucks markasını yarattı.

İnsanların evleri ve işleri arasında oturabilecekleri mekanlar oluşturma hedefiyle dünyanın dört bir tarafında şubeler açtı.

Starbucks her gün yenilik yapmaya devam ediyor. Yepyeni ürünler lanse ederek müşterilerinin farklılık ihtiyacını karşılıyor. Bu yeniliklerle kazandığı ivmeyle Starbucks’ın toplam satış rakamı 23 milyar dolara ulaştı.

Starbucks’ın bu başarısı “Kahve Dünyası” gibi markaların da ortaya çıkmasını sağladı.

Yenilikçi zihniyet

Şirket sahibi olabilirsiniz ya da bir çalışan olabilirsiniz. Yenilik yapmaya odaklanıp müşterilerinizin ihtiyaçlarını farklı bir yoldan giderirseniz Sturbucks ve Apple örneklerinde olduğu gibi başarı kaçınılmaz.

Peki “yenilikçi” zihniyet nasıl oluşur?

1- Yeni bakış açıları: Eğer farklılık yaratmak istiyorsanız yeni bakış açıları ile olaylara yaklaşmalısınız. Tarihteki en başarılı CEO’lardan birisi Lou Gerstner, IBM’in bugünlere gelmesindeki mihenk taşlarından birisi. Lou, IBM’in köhneleşmiş, geleneksel sistemini 20 yıl önce genç, enerjik, cesur çalışanları getirerek değiştirdi. IBM bugün 80 milyar dolarlık ciro yapıyorsa yeni bakış açıları sunan yeni insanlara borçlu.

2- Yeni sorular: Yeni cevaplar istiyorsanız yeni sorular sormalısınız. Eğer Steve Jobs doğru soruyu sormasaydı bugün Apple bu durumda olmayacaktı. Ayni durum Microsoft için de geçerli. Bill Gates Microsoft ile yakaladığı başarısının sırrını anlatırken çalışanlarına sorduğu tek bir sorudan bahseder: “Bütün bilgisayarların aklı olmamız için ne yapmamız gerekiyor?”

3- Yeni tutkular: Yenilik yapmak istiyorsanız, tutkularınızın peşinden gidin. Bunu en iyi uygulayan şirketlerin başında Google geliyor. Çalışanlarını kendi tutkularının peşinden koşması için cesaretlendiriyor, yeni ürünler üretmesini istiyor. Yeni fikirler tutkuların arkasından filizleniyor.

4- Yeni tecrübeler: Yenilik yaratmanın bir yolu da insanlara yeni deneyimlemeler sunarak, tecrübe ederek yeni fikirler oluşturmak. Twitter bu tarz deneyimler sonucunda oluşmuş bir ürün. 20 bin dolar harcamayla kurulan Twitter’ın değeri bugün milyar dolarları buluyor.

Kendini yenilemeyen liderlerin insanlara liderlik yapması mümkün değildir. Değerler hayata taşındıkça erdeme dönüşür.

Dünya dönüşürken insanlara “yenilik” yoluyla değer katmanın tam zamanı!