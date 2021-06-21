Sınıflar Segmentler

Ağır Ticari Araç segmenti HCV, Hafif Ticari araç segmenti LCV, dediğimiz anda hangi araçlardan bahsettiğimiz anlaşılıyor. Fakat, kamyonların bile yol, inşaat ve çekici serisi gibi genel ya da kasa tiplerine göre veya performans seviyelerine göre alt segmentleri vardır. Hafif ticarilerin binek şekillerinin yanında uzun ya da yüksek gibi alt grupları da söz konusudur.

Yolcu taşıyan minibüs, midibüs, otobüsler arasında M2 grubu, azami kütlesi 5 tonu geçmeyen yolcu taşımacılığı, M3 grubu da azami kütlesi 5 tonu aşan yolcu taşımacılığı için kullanılan araçları kapsar.

N1, Hafif Ticari Araç LCV olarak da bilinen, maksimum ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen malların taşınmasında kullanılan, ayrıca Mitsubishi L200 ve Isuzu D-Max gibi Pick-Up kamyonetleri de içeren gruptur.

N2, azami kütlesi 3,5 ila 12 ton arası taşınmada kullanılanları, N3 de maksimum kütlesi 12 tonu aşan taşınmada kullanılan büyük ticari araçlar olarak ayrılır.

L ise, dörtten az tekerleği olan motorlu araçlar ve bazı hafif dört tekerlekli araçların grubudur.

L6, BEV'lerde akü kütlesi hariç yüksüz kütlesi 350 kg'dan fazla olmayan, maksimum tasarım hızı saatte 45 kilometreden fazla olmayan ve gücü 4 kW'ı geçmeyen dört tekerlekli elektrikli araçlar alt-grubu…

L7 sınıfındaki BEV'ler, gücü 15 kW'ı geçmeyen batarya hariç yüksüz kütlesi 450 kg'dan ve mal taşımaya yönelik 650 kilogramdan fazla olmayan çok hafif elektrikli mobilite araçları…

Motorsiklet, iş ve tarım makineleri, gruplarını karıştırmadan, otomotivin endüstriyel segmentasyonunun belirlenmiş olduğunu hatırlatalım.

Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan binek otomobil sınıflandırması, araçların boylarıyla ilgilidir!

Son yıllarda yükseltilen hatchback’lere CrossOver ve ara boylarda yükseltilen station wagon’lara SUV denilmesi, biraz kafa karıştırsa da; binek otomobillerin hepsi, yani sürücü koltuğuna ek olarak sekiz yolcu koltuğundan fazlasına sahip olmayan araçlar M1 denilen araç grubuna girerler.

Bunların kendi içindeki sınıfları da büyüklüklerine ve kasa tiplerine göre ayrılır. Elektrikli olması fark etmeksizin, örnekleriyle;

A-segmenti (Minik Sınıf) Hyundai i10, Kia Picanto, smart EQ fortwo…

B-segmenti (Küçük Sınıf) Toyota Yaris, Clio, MINI Cooper, Seat Ibiza, Nissan Micra…

C-segmenti (Alt Orta Sınıf) Volkswagen Golf, Honda Civic, Ford Focus, Fiat Egea…

D-segmenti (Orta Sınıf) Opel Insignia, Jaguar XE…

E-segmenti (Üst Orta Sınıf) Volvo S90, BMW 5-Serisi, hatta CLS…

F-segmenti (Lüks Sınıf) S-Klasse, Audi A8, Maserati Quattroporte…

G-segmenti (Ultra Lüks Sınıf) Roll-Royce Phantom, Bentley Mulsanne…

S-segmenti (Sportif Sınıf), Lamborghini Aventador gibi Süper Sport’lardan Ferrari SF90 gibi HyperCar’lara, Subaru BRZ gibi ekonomik veya Aston Martin DB11 ve Porsche 911 gibi pahalı Coupe’lere, Mazda MX-5 gibi Roadster’lara, Speedster’lar ve diğer segmentlerin üst açılan Cabriolet modelleri, Lotus Evija gibi elektrikli hız makineleri…

J-segmenti arazi tipli araçlar (SUV), 4x4 zorunluluğu olmadan, Subaru Forester, Suzuki Vitara, Skoda Kodiaq, Alfa Romeo Stelvio, DS 7, Lexus NX, MG ZS EV ve klasik OffRoader hatlarındaki Dacia Duster, Jeep Wrangler ve Land Rover Defender’dan Coupe tavan formuna sahip Mokka, Q8 ve Urus’a çok fazla çeşide sahiptir.

M-segmenti, çok amaçlı minivanlar (MPV) Renault Espace’tan Mercedes V-Klasse, Citroen Spacetourer ve hatta son yıllarda hobi aracı olarak sayılan Peugeot Rifter gibi Leisure Activity Vehicle LAV’a kadar çeşitleniyor.

Yani araç sınıflarında amacına göre form ve uzunluk önemli…

Fiyatlarına göre gruplamak, pazarlama segmentasyonudur ve müşterileri ayırmaktır!