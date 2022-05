Sınıflara öğrenciler değil topluma “bireyler” yetiştirmek gerekiyor

Çoktan seçmeli sınav sistemi gençlerimizi yaratıcı düşünceden uzaklaştırıyor. Onları dar kalıplara mahkum ediyor. Oysa, vizyonlarının gelişmesi için merak etmeleri, özgürce düşünmeleri gerek. Bu bağlamda, bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayarak öğrencilerini özgün bakış açısı ve felsefesi ile yetiştirmeyi hedefleyen BÜMED MEÇ Okulları olumlu bir örnek sunuyor. “İyi Bireyler Yetiştirmeye” odaklı felsefesi sayesinde büyümesini sürdüren MEÇ Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Meral’le eğitim yaklaşımları hakkında sohbet ettik.

MEÇ ne zaman kuruldu?

BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları; 21. Yüzyılın gereklilikleri olan beceri, merak ve sorgulama odaklı bir eğitim kurumu oluşturmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ve akademisyenleri tarafından 2011 yılında kuruldu.

BÜMED’in yapısı nasıl?

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), yaklaşık 18 bin üyesi ile Boğaziçi Üniversitesi camiasını bir arada tutmak, onlara hizmet vermek ve mezunlarının bir parçası olmaktan gurur duydukları üniversitelerinin gelişerek global sıralamada en üst sıralardaki yerini korumasına katkıda bulunmak üzere kuruldu…

Kaç okulunuz var?

Eğitim kalitesini üniversite öncesine taşıyarak camiaya nitelikli eğitim verecek bir okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kazandırmak amacıyla kurulan BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları; Arnavutköy, Moda, Koşuyolu, İstinye ve Bahçeköy yerleşkelerinde hizmet veriyor.

Merak eden çocuk yaklaşımın temelinde hangi düşünce yer alıyor?

BÜMED MEÇ Okulları; “sınıf” değil “birey” yetiştirmek üzere, öğrenci merkezli bir anlayışla yola çıktı. Bu amaçla, okulun hem temel eğitim-öğretim programı ve içeriği, hem de yabancı dil eğitim programı “merak eden çocuklar” yaratmak için özel olarak hazırlanmış. Tamamen kuruma özgü ve patentli etkinlik, metot ve öğretim yöntemleri (SARES, MEÇ Saati, Dostum Matematik) çocukların hayal dünyalarını geliştirmek, sorgulama yeteneklerine hitap ederek onları araştırmaya yönlendirmek ve yaratıcılıklarını beslemek üzerine kurgulu.

Eğitim yaklaşımınız nasıl?

BÜMED MEÇ Okulları; öğrenci merkezli, sorgulama ve beceri odaklı, farklılaştırılmış öğretim yöntem ve metodolojileri ile, bilimsel araştırma yöntemlerinin aktif uygulandığı, çağımızın öğretim teknolojilerinin entegre edildiği ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim yaklaşımını benimsiyor. Disiplinler arası yaklaşımla tasarlanan dersler ise günlük yaşam bağlantıları, geziler, gözlemler, söyleşiler, deneyler ve projelerle işleniyor. Bunun yanısıra;öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almalarına ve demokratik bir okul iklimi yaratılmasına büyük önem veriliyor. Ayrıca; etik değerleri geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri ve kültürler arası etkileşim çalışmaları da eğitim-öğretim programına entegre edilmiş.

Dil öğretimi konusunu nasıl ele alıyorsunuz?

Dil öğretimi ise; ana dilinde etkili, kendini yalın ve akıcı ifade edebilen, yabancı dilde ana dile yakın, ikinci yabancı dilde de günlük iletişimi kurabilen öğrenciler yetiştirmek hedefleniyor. Dil öğretimi, öğrencilerin hedef dili yaşayarak, günlük yaşam bağlantılarını kurarak öğrenmesi için fırsatlar yaratmak üzerine tasarlanmış

Öğrenci profiliniz nedir?

MEÇ Öğrencisi profilini biraz tanımlamak gerekirse; kaliteli iletişim kurabilen, araştırmacı, adil, yaratıcı, sosyal, girişimci, ilkeli, özgüvenli ve lider kimliği ile hayata ve geleceğe değer katan olarak tanımlanabilir.

BÜMED MEÇ Okullarında; Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen, uzman eğitimciler tarafından uygulanan, öğrencilerimizi bireysel olarak izleyen ve aileleri düzenli olarak bilgilendiren ve aktif olarak sürece katan; çağdaş, özgün ve yaratıcı SARES (Sorgula, Araştır, Eleştir, Savun) eğitim yaklaşımı uygulanıyor.

S.AR.E.S. kavramını açar mısınız?

Sorgulayıcı ve araştırıcı yöntemin izlendiği dersler, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bilgiyi demokratik bir ortamda, kendileri yapılandırır ve yaratırlar. Bilgi edinmede aktif rol oynarlar; çeşitli varsayımlarda bulunarak sorgularlar, araştırırlar, yaratıcılıklarını kullanarak bilgiyi yeniden yapılandırırlar. Tüm bunları daha önce elde ettikleri ve dağarcıklarında tuttukları bilgileriyle karşılaştırarak yaparlar.

Bilgiyi anlamanın ve yorumlamanın tek bir yolu olmadığı prensibinden yola çıkan öğretmenler, etkili bir öğrenme ortamında öğrenme sürecini başlatmakta ve öğrencilerinin bilgiden kendilerinin sorumlu olmalarını sağlamaktadırlar. Bu yöntemde, öğretmen bilgi sağlayan tek ve biricik kaynak değildir. Öğrenciler ödevlerini ve projelerini yaparken, öğretmenlerinin yanı sıra; arkadaşlarını, kitap ve interneti, anne babalarını, varsa kardeşlerini; kısaca konuyla ilgili destek alıp, pekiştirecekleri farklı kaynak ve kişileri de kullanırlar.

Öğrencilerinizi merak etmeye nasıl yönlendiriyorsunuz?

Tamamen kuruma özgü olan ve Merak Eden Çocuk Saati (MEÇ Saati) olarak tanımlanan zaman diliminde öğrenciler, hayal dünyalarını geliştirerek yaratıcılıkla beslenmekte, sorgulama yeteneklerini ilerleterek araştırmaya yönlendirirler. MEÇ Saatinde öğrenciler, yaşlarına ve gelişimsel düzeylerine uygun olarak seçtikleri konuları önce velilerinin rehberliğinde daha sonra öğretmenlerinin eşliğinde araştırırlar.

Çocukların doğal meraklarının ürünü olan “Gökyüzü neden mavidir?”, “Su hareket eder mi?”, “İnsanlar neden birbirine benzemez?” gibi sayısız miktarda sorunun yanıtlarını arayan öğrencilerin merakları ve öğrenme istekleri böylelikle canlı tutulmaya çalışılır.. Öğrenciler araştırdıkları konuları MEÇ Saatinde arkadaşlarına sunar. Bu sayede sınıf arkadaşlarının önünde kendilerini ifade etmekte ve küçük yaşta sunum becerileri kazanırlar.

Bilim eğitimini sevdirmek için ne yapıyorsunuz?

Teknoloji ile “kendin yap” kültürünü (Do It Yourself / D.I.Y.) bir araya getiren Maker Hareketi; kişilerin tüketimden üretime geçmeleri, yeni ürünler üretmeleri, yaratıcılık ve inovatif düşüncelerini kullanmaları ve aynı eğilimdeki diğer kişilerle bir araya gelmeleri anlamını taşımaktadır. STEAM (Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) ve Mathematics (Matematik)) ile birlikte bu konuların bütünleşik bir eğitim sistemi ile soru temelli ve uygulamalı bir şekilde işlenir. Çocuklara farklı bir bakış açısı kazandırarak; teorik bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesini ve yeni bir ürün ortaya konulmasını amaçlar.

BÜMED MEÇ Okulları’nda “Marangozhane” diye isimlendirilen üretim becerileri atölyemizde D.I.Y ve STEAM kavramlarını bir araya getirerek öğrencilere hayal ettikleri ahşap ürünleri testere, zımpara torna ve matkap kullanarak istedikleri gibi şekillendirebilmeleri, el-göz-beyin koordinasyonlarını güçlendirerek kendi oyuncaklarını üretebilmelerine imkan sağlanır.

İstanbul kruvaziyer yolcuları için yeni çekim merkezi oluyor

Tüm dünya gibi Türkiye’de de turizm sektörü pandemi dönemini geride bırakmayı ümit ederek yaz dönemine hazırlık yaparken, İstanbul Galataport’tan harika bir haber geldi. Dünyanın en büyük kruvaziyer operatörleri arasında yer alan Costa Cruise, Mayıs ayı itibariyle İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başladı.

Galataport’tan gerçekleştirilen ilk İstanbul kalkışlı kruvaziyer olma özelliği taşıyan Costa Venezia, turizmin canlandırılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Costa Venezia her seferinde binlerce turisti İstanbul’da ağırlayacak. Şirketin Türkiye operasyonları Ay Cruise ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul ve Antalya ana liman

Costa Group, Türkiye operasyonları hakkında bilgi vermek amacıyla 28 Nisan 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Costa Group CEO’su Micheal Hamm, Costa Crociere Başkanı Mario Zanetti, Ay Cruise Yönetim Başkanı ve Costa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ay katıldı.

Toplantıda konuşan Costa Group CEO’su Micheal Hamm, Türkiye’nin Costa grubu için önemli bir yeri olduğunu ve Türkiye’ye uzun vadeli yatırım hedefleriyle geldiklerini belirtti. Michael Hamm ayrıca operasyonlarını yeni gemi ve turlarla önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye, Costa ve AIDA gemileri için İstanbul ve Antalya'daki “ana limanları” farklı ülkelerden gelen uluslararası ziyaretçiler için gemi yolculuğun başlangıç ve bitiş noktası olacak. Ülkemiz zaman içinde şirketleri, çalışanları ve altyapısıyla birlikte dünya kruvaziyer tedarik zincirinin önemli bir merkezi haline gelecek.

İstanbul’dan Yunanistan’a seferler

Costa Venezia’ya, başta Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden gelecek olan yolcular, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferleriyle İstanbul Hava Limanına ulaşacaklar. Gemiye Galataport’tan binecekler, seyahatlerinin sonunda ülkelerine yine İstanbul’dan dönecekler. Böylece, üst gelir grubuna mensup olan bu ziyaretçiler İstanbul’a önemli bir canlılık kazandıracaklar.

Costa Venezia yolcularına 1 Mayıs - 13 Kasım 2022 tarihleri ​​arasında, birer haftalık iki farklı güzergah programı sunuluyor. Dileyenler 15 günlük süper tur programı da alabiliyor. Geminin ilk güzergahında İstanbul'da iki gün bir gece konaklanıyor. Sonra, İzmir ve Bodrum’a geçiliyor. Mikonos Adası ve Atina’dan sonrası sefer İstanbul’da son buluyor.. İkinci güzergahta ise, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan'ın sıra dışı merkezleri ziyaret ediliyor. Gemi, İstanbul’da bir gece konaklamanın ardından, Kuşadası, Rodos ve Kandiye durakları sonrası seyahatini yine İstanbul’da tamamlıyor.

2022-23 kış döneminde Costa Venezia Akdeniz’e açılacak. Seferler, Türkiye, Kıbrıs, Mısır, ve İsrail’e uzanacak. Gemi İstanbul’dan başlayacak olan, Bodrum, Limasol, Hayfa, İskenederiye ve Kuşadası’nı kapsayan 12 günlük bir seyahat yapacak.

Venedik ruhunu yaşatan bir ortamda yolculuk

İtalya’da Fincantieri'nin Monfalcone'deki tersanesinde inşa edilen Costa Venezia, 2.116 misafir kamarası olan, 5200 yolcu kapasitesi olan, yaklaşık 1200 kişilik mürettebatı olan, 135.000 tonluk dev bir gemi. 13 farklı restoranı, 8 barı, yüzme havuzları, devasa terasları, spor merkezi, spa’sı, casino’su, Venedik’ten ilham alan tiyatro salonlarıyla 24 saat yaşayan dinamik bir ortama sahip. Çocuklu aileler için su kaydırakları olan Acqua Park, macera parkı benzeri gibi pek çok aktivite ve eğlence imkanı sunuyor.

12 milyar dolarlık ekonomi

Costa Group’un 2019 yılı araştırmasına göre Costa Cruise dünyada 63.000 kişiye iş imkanı sağladı ve 12 milyar dolarlık bir ekonomi yarattı. Deloitte & Touche, Cenova Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Costa misafirlerinin doğrudan harcamaları, şirketin gemileri tarafından ziyaret edilen her Avrupa limanında yolcu başına ortalama 75 Euro'ya ulaşıyor. Ayrıca, sektörün yerel turizmi teşvik etmedeki öneminin bir teyidi olarak, konukların yüzde 60'ı ziyaret edilen yerlere geri dönmek istediklerini dile getiriyor.

Marmara Kültürleri Ağı’ndan Marmaralılara çağrı var

Marmaralı sivil toplum kuruluşlarını, uzmanları, bilim insanlarını ve sanatçıları bir araya getiren Marmara Kültürleri Ağı, 21 Nisan’da çevrimiçi düzenlenen açılış etkinliğinde Marmara Denizi’ni korumak için adım atmak isteyen herkese çağrıda bulundu.

Marmara Denizi yüzyıllardır kıyılarında çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, sularında ise birbirinden farklı balık ve canlı hayatını barındıran dünyanın en özel iç denizlerinden birisi. Böylesi doğal ve kültürel bir zenginliğin kaynağı olan deniz, günümüzde insan kaynaklı kirlenmenin ve aşırı kullanmanın sonucu sahip olduğu değerleri birer birer yitiriyor ve tüm deniz varlıklarıyla ölüme doğru sürükleniyor. “Kaybedecek zaman yok, dayanışma ile Marmara Denizi’ni kurtarabilir ve iyileştirebiliriz” diyen Marmaralı sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, bilim insanları ve sanatçılar “Adaları ve Boğazları ile Marmara Kültürleri Ağı” etrafında bir araya gelerek karşı karşıya olunan bu çevre ve yaşam krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve Marmara Denizi’nin kurtarılması için çabaların çoğalmasını hedefliyor.

Bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen bu ağ kapsamında, 2022 yılı boyunca Marmara Denizi’ni iyileştirmek için önlemlerin acilen alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan bilim insanları ve uzmanlarla sanatçıları, yazarları, çevre örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve yerel halkı buluşturacak etkinlikler gerçekleştirilecek. Marmara Denizi ve karşı karşıya olduğu ekolojik yıkım tehlikesi ile ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak, sanatçıların çalışmalarıyla Marmara Denizi’nin önemi, biyokültürel çeşitliliği ve bu denizin doğasıyla denge içinde yaşamayı başarmış yerel kültürlerden çıkarılacak dersler üzerinde durulacak. Bu çalışmalar uzun vadeli bir sürdürülebilir deniz ekolojisi ve deniz kültürleri savunuculuğunun ilk adımı olarak hayata geçiriliyor.

Kripto paralar hakkındaki haberler bu sitede

Eğitimini Beykoz üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde tamamlamış 20 yaşında yeni mezun bir genç olan Yunus Emre Özbucak kripto paralar konusuna odaklanan bir haber sitesi yarattı. Teknoloji alanına Türkçe içerik üretimi çok önemli. Genç haberci arkadaşımızı kutluyoruz.

Kripto Haber TR okurlara ne sunuyor?

Günümüzde geleneksel yatırım araçlarına (altın, gümüş veya dolar gibi) yapılan yatırım giderek azalmaktadır. Bunun en büyük nedeni kripto paraların giderek daha popüler hâle gelmesidir. Bu sebeple kripto sektöründe yaşanan gelişmeleri kaçırmamak yani Web3 teknolojisinin toplum olarak farkına varmak büyük önem arz etmekte. kriptohabertr.com sektöre dair tüm gelişmeleri okurlarına aktarmak için çalışıyor.

Farkınız nerede?

Kripto Haber TR olarak metaverse, blockhain, kripto gündemi ve daha birçok kripto sektörüne paralel konularda haber yayınlıyoruz. Tamamıyla özgün ve ilgi çekmek amacıyla 'yalan' başlık kesinlikle kullanmıyoruz.

Kaliteden ve özgün haberden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz de. Hızlı büyümek adına yanlış adımlar atmak istemiyoruz.

Yunus Emre Özbucak kimdir?

Eğitimini Beykoz üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde tamamladım. Öğrencilik dönemimde birçok farklı firmada yazar olarak çalıştım. Son olarak yazılım ve yazarlık bilgimi harmanlayarak kriptohabertr.com haber sitesini oluşturmuş bulunmaktayım. 5 yılı aşkın bir süre boyunca kripto sektörüne dair edindiğim tecrübeler ışığında Türk kripto severleri doğru bir şekilde bilgilendirmeyi kendime görev edindim.