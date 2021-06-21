Sınıfta kalmadık ama başarılı değiliz, şapkadan tavşan çıkarmak gerekiyor

FENERBAHÇE TV’de Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Erol Bilecik’le yayındayız. Tunç Elibol’un yönettiği programda meslektaşlarım Hakan Güldağ, Meliha Okur, Gökhan Şen ve Ceyhun Kuburlu ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a sorular soruyoruz.

Ali Koç, iyi hazırlanmış 16 tabloyu önüne koydu. Tablolar yeri ve sırası geldikçe ekrana da yansıtıldı.

Koç, söze şöyle girdi:

-Kimse büyük resmi konuşmuyor. Tüm kulüpler sıkıntılı. Onlarca kulüp, “Bizi alın” diye geliyor. Asıl sıkıntı 3 büyük kulüpte.

Fenerbahçe’nin 2020 yılı faiz giderlerinin 76 milyon Euro olduğunu belirtti:

- Sadece faizleri ödeyebilecek durumdayız. “İmkansız”a yakın bir durum söz konusu. Yani, şapkadan tavşan çıkarmak gerekiyor.

Konsolide borçlar tablosu ekrana yansıtıldı, Koç sürdürdü:

31 Mayıs 2018:

- Finansal Borçlar: 347 milyon Euro

- Toplam Yükümlülükler:

612 milyon Euro

- Finansman Giderleri:

107 milyon Euro

31 Aralık 2018:

- Finansal Borçlar:

332 milyon Euro

- Toplam Yükümlülükler:

583 milyon Euro

- Finansman Giderleri:

115 milyon Euro

31 Aralık 2019:

- Finansal Borçlar: 320 milyon Euro

- Toplam Yükümlülükler:

603 milyon Euro

- Finansman Giderleri: 69 milyon Euro

31 Aralık 2020:

- Finansal Borçlar: 272 milyon Euro

- Toplam Yükümlülükler:

517 milyon Euro

- Finansman Giderleri:

76 milyon Euro

Tabloyu şöyle özetledi:

- Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya göre alacaklar kaynaktan kesiliyor. Dolayısıyla borçlar düşüyor. Borçlarımızı az da olsa indirebildik. 2.5 yıldır borç artmadı, azaldı. Gemiyi ayakta tuttuk.

Bankalar Birliği ile anlaşmaya değindi:

- İlk aşamada girmedik. Çünkü, anlaşma kapsamına girdiğimiz gün temerrüde düşmüş kabul edilecektik. Yürümeyeceği

belliydi. “Düğme baştan yanlış iliklenmesin” dedik.

Anlaşmanın ilk şeklinin yürümeyeceğinin kabul edildiğini vurguladı:

- 1 yıl sonra yeni şekliyle anlaşmaya dahil olduk. Bankalar Birliği’nin o günlerdeki Başkanı Hüseyin

Aydın’a, Denizbank’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Yeniden yapılandırmanın vadesine işaret etti:

- Aslında 2 + 10 yıllık bir vade söz konusuydu. Yani, 2 yıl ödemesiz (sadece faiz ödemeli) toplam 12 yıllık

vadede ana para da sıfıra inebilecekti. Son anda 2+7’ye indirildi vade. Bu haliyle borç sıfırlanmaz. Ana paranın yüzde 45’i ödenmiş olur.

Bankaların işinin kolay olmadığını kaydetti:

-Bankalar 2 yıldır borç yapılandırmalarıyla uğraşıyor. Geçmişte borcunu yapılandırdıkları şirketlere, kurumlara işletme kredisi de verebiliyorlardı.

Hakan Güldağaraya girip sordu:

- Fenerbahçe Başkanlığı döneminize ne not verirsiniz?

Yanıtı şöyle oldu:

- Sınıfta kalmadık ama başarılı olamadık…

Ben de şu soruyu yönelttim:

- Şirketleri yönetmek mi, Fenerbahçe gibi bir kulübü yönetmek mi daha zor?

Meliha Okur, soruyu daha açık hale getirdi:

- Koç Grubunu yönetmek mi, Fenerbahçe’yi yönetmek mi daha zor?

Şu yanıtı verdi:

- Fenerbahçe’yi yönetmek daha zor…

Bakalım başta Fenerbahçe olmak üzere 3 büyük kulüp borç batağını nasıl aşacak?

HARCAMA TERBİYESİ İSTER İSTEMEZ OLACAK

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç’a sordum:

- İçinde bulunduğunuz borç yükü “harcama terbiyesi” oluşturabilecek mi?

Şöyle yanıtladı:

- İster istemez harcama terbiyesi olacak. Yalnız, bu işler bir gecede olmuyor ama doğru yoldayız.

Ardından ekledi:

-Takım bütçesinde yüzde 20’lik bir düşme söz konusu olacak.

UEFA’YA GÖRE EN RİSKLİ KULÜBÜZ

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, 16 Ocak 2020’de yayınlanan, 2018 yılı finansalları kullanılarak hazırlanan “UEFA Kulüp Lisans Karşılaştırma Raporu”ndan bir sayfayı ekrana yansıttı:

- Bu tabloyu, “Durumu abartıyorsunuz” diyenler iyi incelemeli.

Tablonun başlığına işaret etti:

-Ana başlıkta Avrupa’da sadece Fenerbahçe’nin net borcunun duran varlığından fazla olduğunu belirtmişler.

Fenerbahçe’nin tablodaki durumunu özetledi:

Fenerbahçe, net borç sıralamasında Avrupa’da 6’ncı.

Net borcun duran varlığa oranında Avrupa’da 1’inci.

Net borcun gelire oranında Avrupa’da 2’nci.

Tabloya şu mesajla noktayı koydu:

- Fenerbahçe, UEFA’nın değerlendirmesine göre Avrupa’da en riskli kulüp.

GÖNLÜM İSTEMEZ AMA SAHİPLİK MODELİ GEREKİYOR

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA’nın en büyük sıkıntıyı dernek modelinde gördüğünü belirtti:

-İngiltere’dekine benzer bir “Süper Lig A.Ş.” yapısı oluşmalı.

Futbol kulüpleri için de sahiplik modelinin gerektiğini vurguladı:

-Benim taraftar olarak gönlüm istemez ama sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez.

TÜRKİYE, ‘YAŞLI YABANCI FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ’ OLMASIN

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, personel maliyetleri tablosunu değerlendirirken yabancı futbolcu transferleri konusundaki sorunlu alana değindi:

-Yabancı futbolcuların neredeyse en yaşlıları Türkiye’ye geliyor. Türkiye, yaşlı yabancı futbolcu çöplüğü olmamalı.

Yabancı futbolcu transferine yaş sınırı önerdi:

-Belki de 30 yaşını aşmış yabancı futbolcuların transferine yasak konulmalı, izin verilmemeli.

YAYIN GELİRİ KAYBI 564 MİLYON DOLAR

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, yayın geliriyle ilgili tablo ekrana yansıtıldığında söze şöyle girdi:

-4 yıllık yayın geliri 2 milyar dolar olacaktı…

Daha ilk yılında 35 milyon doların kesildiğini, döviz kurunun sabitlendiğini anımsattı:

- Yani, iş “dakka bir, gol bir” gibi başladı.

Sonra her dönem indirimler art arda geldi.

2021-2022 dönemi de hesaba dahil edildiğinde yayın gelirinde 564 milyon dolarlık kayıp söz konusu.

Şu noktanın altını çizdi:

-İhalede yayıncı kuruluştan bir güvence alınmadı. Oysa böyle bir ihalede teminat mektubu alınmalıydı.

Ardından ekledi:

- Futbol kulüpleri olarak yayın gelirlerimizi bu kadar aşağı çeken kararlara sessiz kalmamalıydık. Belki de maça çıkmayarak tavrımızı göstermeliydik.