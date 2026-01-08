Sınırda karbon dönemi başlıyor

Avrupa Birliği, 1 Ocak 2026’da devreye girecek Kar­bon Sınırda Ayar­lama Mekanizması (CBAM) için uzun süredir devam eden belirsizlikleri büyük ölçüde geride bırak­tı. Avrupa Komisyo­nu’nun yayımladığı hukuki ve teknik dü­zenlemeler, bu mekanizmanın geçici bir uygulama olmadığını ve kalıcı bir rejim olarak nasıl işleyeceğini artık açık biçimde ortaya koyuyor.

Özetle sınırda karbon düzen­lemesi, ithal edilen bazı ürün­ler için şu soruyu soruyor: Bu ürün Avrupa Birliği içinde üre­tilmiş olsaydı, ne kadar karbon maliyeti ödenecekti? CBAM kapsamında, bu maliyet sı­nırda hesaplanıyor ve ürünün üretimi sırasında ortaya çıkan gömülü sera gazı emisyonla­rına göre belirlenen sertifika­larla karşılanıyor. Bu nedenle CBAM’i klasik bir gümrük ver­gisi gibi görmek doğru değil; daha çok, karbon maliyetlerini eşitlemeyi hedefleyen yeni bir ticaret aracı olarak öne çıkıyor.

Komisyon tarafından yayım­lanan belgeler, sistemin hangi ürünleri kapsayacağını, nasıl genişleyeceğini ve dolanma gi­rişimlerine karşı hangi önlem­lerin alınacağını netleştiriyor. Özellikle teknik ekler, 2026 sonrasında ithalatçıları pratik­te nelerin beklediğini daha gö­rünür hale getiriyor.

Emisyonun ölçümünde yeni kurallar

Komisyon’un yayımladığı he­saplama metodolojisine ilişkin uygulama tüzüğü, CBAM kap­samındaki ürünlerin gömülü sera gazı emisyonlarının nasıl hesaplanacağını ayrıntılı şe­kilde düzenliyor. Yeni rejim­de CBAM, AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) ile metodo­lojik olarak uyumlu hale geti­riliyor.

Bu kapsamda; sistem sınırla­rı, fonksiyonel birimler ve üre­tim süreçleri ürün bazında ta­nımlanıyor. Çimento, gübre, elektrik ve karmaşık ürünler için özel hesaplama kuralları öngörülürken, hangi hallerde gerçek verilerin, hangi haller­de varsayılan değerlerin kulla­nılabileceği açıkça belirleniyor. Ayrıca izleme planları, rapor­lama dönemleri ve doğrulama yükümlülükleri detaylandırılı­yor; öncül girdilerden kaynak­lanan emisyonların ürünlere nasıl yansıtılacağı da netlik ka­zanıyor.

Ücretsiz tahsisler aşamalı olarak sona eriyor

CBAM’de en kritik başlıklar­dan biri, ücretsiz tahsislerin kademeli olarak sona ermesi. 1 Ocak 2026’dan itibaren, tes­lim edilmesi gereken CBAM sertifikası sayısı belirlenirken, Avrupa Birliği’nin bugüne ka­dar sanayiye sağladığı ücret­siz emisyon hakları adım adım geri çekilecek. Amaç, mevcut sistemden yeni CBAM rejimi­ne sert bir kırılma yaratmadan geçiş yapmak.

Bu süreçte ürün­ler için belirlenen CBAM ölçüt­leri esas alınacak; hesaplama ise duruma göre gerçek emis­yon verilerine ya da varsayı­lan değerlere dayanacak. Aynı dönemde, CBAM ile gümrük­ler arasındaki veri paylaşımı da dijital ortamda düzenleniyor. 2026 itibarıyla ithalata ilişkin temel bilgiler doğrudan CBAM siciline aktarılacak; belge kont­rolü ve veri paylaşımı süreçleri AB’nin veri koruma kurallarına uygun şekilde yürütülecek.

Veri yoksa maliyet artıyor

Gerçek emisyon verilerinin kullanılamadığı durumlar için belirlenen varsayılan değer­ler, çevresel bütünlüğü koruya­cak şekilde yeniden tasarlanı­yor. Yeni düzenleme; mevcut en güvenilir veriler esas alınarak oluşturulan ve emisyonların düşük gösterilmesini önleme­yi amaçlayan ilave katsayılar (mark-ups) içeren bir metodo­lojiye dayanıyor.

Bu katsayılar kademeli ola­rak uygulanacak; gübre sek­törü için ise özel uyarlamalar yapılacak. Ayrıca, öncül girdi­lerin üretildiği ülkenin bilin­mediği durumlar için yedek ku­rallar devreye giriyor. Sistem, 2027’ye kadar gözden geçirile­cek; gerekirse 2026 içinde er­ken revizyon da mümkün.

Karbon sertifikası fiyatı nasıl belirlenecek?

CBAM sertifikalarının fiyat­landırılması da artık net. 2026 yılı boyunca sertifika fiyatı, EU ETS açık artırmalarında olu­şan fiyatların dört çeyrek or­talaması esas alınarak belir­lenecek. 2027’den itibaren ise haftalık ortalama sisteme geçi­lecek. Açık artırma fiyatlarının hacimlere göre ağırlıklandırıl­ması, yuvarlama kuralları ve ip­tal edilen açık artırmaların dış­lanması gibi teknik ayrıntılar da düzenlemede yer alıyor.

Doğrulama ve yetkilendirme rejimi yenileniyor

CBAM’in güvenilirliği açı­sından kritik olan doğrulama mekanizması, EU ETS ile bü­yük ölçüde uyumlu hale getiri­liyor. Doğrulayıcıların akredi­tasyonu, denetimi ve gözetimi; ulusal akreditasyon kurumla­rı üzerinden yürütülecek. Ak­reditasyonun verilmesi, askı­ya alınması ve geri çekilmesine ilişkin süreçler ayrıntılı biçim­de düzenleniyor.

CBAM deneme aşamasını ge­ride bırakıyor

2026 ile birlikte bu meka­nizma kâğıt üzerinde kalan bir çevre başlığı olmaktan çıkıp, it­halatın maliyetini doğrudan et­kileyen somut bir sisteme dö­nüşüyor. Bu da AB pazarına sa­tış yapan şirketler için emisyon verisini izlemeyi, doğrulama süreçlerini kurmayı ve mali et­kileri önceden görmeyi bir ter­cih olmaktan çıkarıyor.

CBAM’i yalnızca bir çevre politikası olarak okumak yanıl­tıcı olur. Uygulama, gümrükten sözleşmelere, maliyet hesapla­rından ticaret stratejilerine ka­dar uzanan yeni bir sınır düzeni getiriyor.