Sınırda karbon dönemi başlıyor
Avrupa Birliği, 1 Ocak 2026’da devreye girecek Karbon Sınırda Ayarlama Mekanizması (CBAM) için uzun süredir devam eden belirsizlikleri büyük ölçüde geride bıraktı. Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı hukuki ve teknik düzenlemeler, bu mekanizmanın geçici bir uygulama olmadığını ve kalıcı bir rejim olarak nasıl işleyeceğini artık açık biçimde ortaya koyuyor.
Özetle sınırda karbon düzenlemesi, ithal edilen bazı ürünler için şu soruyu soruyor: Bu ürün Avrupa Birliği içinde üretilmiş olsaydı, ne kadar karbon maliyeti ödenecekti? CBAM kapsamında, bu maliyet sınırda hesaplanıyor ve ürünün üretimi sırasında ortaya çıkan gömülü sera gazı emisyonlarına göre belirlenen sertifikalarla karşılanıyor. Bu nedenle CBAM’i klasik bir gümrük vergisi gibi görmek doğru değil; daha çok, karbon maliyetlerini eşitlemeyi hedefleyen yeni bir ticaret aracı olarak öne çıkıyor.
Komisyon tarafından yayımlanan belgeler, sistemin hangi ürünleri kapsayacağını, nasıl genişleyeceğini ve dolanma girişimlerine karşı hangi önlemlerin alınacağını netleştiriyor. Özellikle teknik ekler, 2026 sonrasında ithalatçıları pratikte nelerin beklediğini daha görünür hale getiriyor.
Emisyonun ölçümünde yeni kurallar
Komisyon’un yayımladığı hesaplama metodolojisine ilişkin uygulama tüzüğü, CBAM kapsamındaki ürünlerin gömülü sera gazı emisyonlarının nasıl hesaplanacağını ayrıntılı şekilde düzenliyor. Yeni rejimde CBAM, AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) ile metodolojik olarak uyumlu hale getiriliyor.
Bu kapsamda; sistem sınırları, fonksiyonel birimler ve üretim süreçleri ürün bazında tanımlanıyor. Çimento, gübre, elektrik ve karmaşık ürünler için özel hesaplama kuralları öngörülürken, hangi hallerde gerçek verilerin, hangi hallerde varsayılan değerlerin kullanılabileceği açıkça belirleniyor. Ayrıca izleme planları, raporlama dönemleri ve doğrulama yükümlülükleri detaylandırılıyor; öncül girdilerden kaynaklanan emisyonların ürünlere nasıl yansıtılacağı da netlik kazanıyor.
Ücretsiz tahsisler aşamalı olarak sona eriyor
CBAM’de en kritik başlıklardan biri, ücretsiz tahsislerin kademeli olarak sona ermesi. 1 Ocak 2026’dan itibaren, teslim edilmesi gereken CBAM sertifikası sayısı belirlenirken, Avrupa Birliği’nin bugüne kadar sanayiye sağladığı ücretsiz emisyon hakları adım adım geri çekilecek. Amaç, mevcut sistemden yeni CBAM rejimine sert bir kırılma yaratmadan geçiş yapmak.
Bu süreçte ürünler için belirlenen CBAM ölçütleri esas alınacak; hesaplama ise duruma göre gerçek emisyon verilerine ya da varsayılan değerlere dayanacak. Aynı dönemde, CBAM ile gümrükler arasındaki veri paylaşımı da dijital ortamda düzenleniyor. 2026 itibarıyla ithalata ilişkin temel bilgiler doğrudan CBAM siciline aktarılacak; belge kontrolü ve veri paylaşımı süreçleri AB’nin veri koruma kurallarına uygun şekilde yürütülecek.
Veri yoksa maliyet artıyor
Gerçek emisyon verilerinin kullanılamadığı durumlar için belirlenen varsayılan değerler, çevresel bütünlüğü koruyacak şekilde yeniden tasarlanıyor. Yeni düzenleme; mevcut en güvenilir veriler esas alınarak oluşturulan ve emisyonların düşük gösterilmesini önlemeyi amaçlayan ilave katsayılar (mark-ups) içeren bir metodolojiye dayanıyor.
Bu katsayılar kademeli olarak uygulanacak; gübre sektörü için ise özel uyarlamalar yapılacak. Ayrıca, öncül girdilerin üretildiği ülkenin bilinmediği durumlar için yedek kurallar devreye giriyor. Sistem, 2027’ye kadar gözden geçirilecek; gerekirse 2026 içinde erken revizyon da mümkün.
Karbon sertifikası fiyatı nasıl belirlenecek?
CBAM sertifikalarının fiyatlandırılması da artık net. 2026 yılı boyunca sertifika fiyatı, EU ETS açık artırmalarında oluşan fiyatların dört çeyrek ortalaması esas alınarak belirlenecek. 2027’den itibaren ise haftalık ortalama sisteme geçilecek. Açık artırma fiyatlarının hacimlere göre ağırlıklandırılması, yuvarlama kuralları ve iptal edilen açık artırmaların dışlanması gibi teknik ayrıntılar da düzenlemede yer alıyor.
Doğrulama ve yetkilendirme rejimi yenileniyor
CBAM’in güvenilirliği açısından kritik olan doğrulama mekanizması, EU ETS ile büyük ölçüde uyumlu hale getiriliyor. Doğrulayıcıların akreditasyonu, denetimi ve gözetimi; ulusal akreditasyon kurumları üzerinden yürütülecek. Akreditasyonun verilmesi, askıya alınması ve geri çekilmesine ilişkin süreçler ayrıntılı biçimde düzenleniyor.
CBAM deneme aşamasını geride bırakıyor
2026 ile birlikte bu mekanizma kâğıt üzerinde kalan bir çevre başlığı olmaktan çıkıp, ithalatın maliyetini doğrudan etkileyen somut bir sisteme dönüşüyor. Bu da AB pazarına satış yapan şirketler için emisyon verisini izlemeyi, doğrulama süreçlerini kurmayı ve mali etkileri önceden görmeyi bir tercih olmaktan çıkarıyor.
CBAM’i yalnızca bir çevre politikası olarak okumak yanıltıcı olur. Uygulama, gümrükten sözleşmelere, maliyet hesaplarından ticaret stratejilerine kadar uzanan yeni bir sınır düzeni getiriyor.
