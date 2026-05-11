Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın ihracatçı davranışı üzerindeki etkisi
Dünya bankasının Nisan 2026’da yayımladığı‘’ Even the Announcement Matters?’’ raporunda, SKDM’nin Türk dış ticaret şirketleri üzerinde davranış değişliğine yol açtığına dair tespitler yapılmış. Önemli hususları, şirket büyüklüklerine göre davranış değişikliği, SKDM’den kaynaklanan belirsizlikten dolayı AB’ye alternatif pazar arayışları ve son olarak şirketler açısından yeşil dönüşümün geri dönülmez maliyetinden kaçınma, şeklinde 3 başlık altında toparlayabiliriz.
Pazar yeniden tahsisi ve yeşil dönüşümün geri dönülmez maliyeti
Raporda, SKDM’nin duyurulmasından itibaren SKDM’ye yüksek düzeyde maruz kalan işletmeler, (Çimento, Gübre vs) AB’ye yaptıkları ihracat miktarında belirgin bir düşüş yaşamış. SKDM’den dolayı AB pazarını kaybetme riskiyle karşılaşan işletmeler, görece daha esnek düzenlemelerin olduğu pazarlara yönelerek ihracatlarını telafi etmeye çalışmaktadır. Raporda işletmelerin, ticaret rotalarını değiştirerek birçok yeni ihracat pazarı keşfettikleri ve ihraç ettikleri ürün çeşidinde de artış olduğu tespit edilmiş. Ayrıca işletmeleri farklı pazar arayışlarına iten iki önemli neden daha bulunmaktadır. İlki, nasıl uygulanacağı henüz netleşmemiş olan SKDM düzenlemesi nedeniyle, işletmelerin finansal açıdan geri dönüşü olmayan yeşil dönüşüm yatırımları yapmak istememeleri, diğeri ise AB’ye ihraç edilen ürünlerdeki fiyat katılığıdır.
Rapora göre işletmeler SKDM’ye uyum sağlamak için yeşil dönüşüme sıcak bakmıyor. Çünkü kısa vadede bu dönüşümü gerçekleştirmek hem güç hem de çok maliyetli. SKDM yükümlülüklerinden dolayı daha fazla risk altında olan firmalar ise karbon azaltıcı girdilere yönelik yatırımlarını artırmak bir yana, görece daha az artırmakta hatta bazı durumlarda geri çekilmektedir. Bu çelişkili durumun nedeni de işletmeler için SKDM’ye uyumdan ziyade yıllık satış hasılatını tutturmanın daha önemli olmasından kaynaklanmaktadır.
Fiyatların katılığı ile ilgili yapılan tespitte ise SKDM duyurusunun, AB’ye ihraç edilen ürünlerin fiyatları üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü SKDM’nin duyuru aşamasında politika henüz uygulanmamakta, maliyetler kesinleşmemiş ve belirsizlik yüksektir. Dolayısıyla firmalar, fiyat gibi daha katı ve müşteri ilişkilerini doğrudan etkileyen bir araç yerine, miktar ve pazar seçimi gibi daha esnek marjlar üzerinden tepki vermeyi tercih etmektedir. Fakat farklı pazar arayışlarıyla SKDM sonsuza kadar kaçınılabilecek bir düzenleme değil, çünkü yakın gelecekte birçok ülke kendi yerel SKDM düzenlemesini hayata geçirecek. Örneğin iklim kanunuyla ülkemizde de SKDM kurulması için Ticaret Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Dolayısıyla işletmelerin karbon ayak izlerini MRV (izleme, raporlama ve kaydetme) yöntemiyle takip etmesi, olası ceza ve yaptırımlara karşı işletmelerin elini güçlendirecektir.
Raporda tespit edilenler arasında büyük firmalar ile küçük firmalar arasında belirgin davranış değişiklikleri de incelenmiş. Büyük ölçekli firmalar, SKDM düzenlemelerine daha yüksek düzeyde maruziyete kalmalarına karşın daha geniş kaynaklara erişimleri sayesinde ihracatlarını alternatif pazarlara kaydırmada çok daha agresif ve başarılı olmakta fakat küçük firmalar ise AB pazarında daralma yaşarken, bunu telafi edecek ölçüde yeni pazarlara açılmakta başarılı olamamaktadır. Bu durum, SKDM gibi şok etkisi yaratan düzenlemelerin, işletmeler üzerindeki mazuriyet seviyesiyle değil, aynı zamanda finansal kapasiteyle de belirlendiğini göstermektedir.
Özetle, SKDM firma düzeyinde anında yeşil dönüşümü tetiklediği görülmemektedir. Bunun yerine, firmalar başlangıçta nasıl ürettiklerini değil, nerede sattıklarını ayarlayarak tepki vermekte. Fakat bu pazar değiştirme reaksiyonunun, orta vadede birçok ülkede SKDM’lerin yürürlüğe girmesiyle, işletmelerin ihracat rotalarında giderek daha dar bir alana sıkışmalarına neden olacaktır.
|Borsa
|15.062,65
|0,15 %
|Dolar
|45,3660
|0,16 %
|Euro
|53,3858
|-0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1760
|-0,23 %
|Altın (GR)
|6.845,09
|-0,93 %
|Altın (ONS)
|4.686,59
|-0,73 %
|Brent
|98,8655
|-2,41 %