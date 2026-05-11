Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın ihracatçı davranışı üzerindeki etkisi

Dünya bankasının Nisan 2026’da yayımla­dığı‘’ Even the Announcement Matters?’’ raporunda, SKDM’nin Türk dış ticaret şirket­leri üzerinde davranış değişliğine yol açtığına dair tespitler yapılmış. Önemli hususları, şir­ket büyüklüklerine göre davranış değişikliği, SKDM’den kaynaklanan belirsizlikten dolayı AB’ye alternatif pazar arayışları ve son olarak şirketler açısından yeşil dönüşümün geri dö­nülmez maliyetinden kaçınma, şeklinde 3 baş­lık altında toparlayabiliriz.

Pazar yeniden tahsisi ve yeşil dönüşümün geri dönülmez maliyeti

Raporda, SKDM’nin duyurulmasından iti­baren SKDM’ye yüksek düzeyde maruz kalan işletmeler, (Çimento, Gübre vs) AB’ye yaptık­ları ihracat miktarında belirgin bir düşüş ya­şamış. SKDM’den dolayı AB pazarını kaybet­me riskiyle karşılaşan işletmeler, görece daha esnek düzenlemelerin olduğu pazarlara yö­nelerek ihracatlarını telafi etmeye çalışmak­tadır. Raporda işletmelerin, ticaret rotaları­nı değiştirerek birçok yeni ihracat pazarı keş­fettikleri ve ihraç ettikleri ürün çeşidinde de artış olduğu tespit edilmiş. Ayrıca işletmeleri farklı pazar arayışlarına iten iki önemli neden daha bulunmaktadır. İlki, nasıl uygulanacağı henüz netleşmemiş olan SKDM düzenleme­si nedeniyle, işletmelerin finansal açıdan ge­ri dönüşü olmayan yeşil dönüşüm yatırımları yapmak istememeleri, diğeri ise AB’ye ihraç edilen ürünlerdeki fiyat katılığıdır.

Rapora göre işletmeler SKDM’ye uyum sağ­lamak için yeşil dönüşüme sıcak bakmıyor. Çünkü kısa vadede bu dönüşümü gerçekleş­tirmek hem güç hem de çok maliyetli. SKDM yükümlülüklerinden dolayı daha fazla risk al­tında olan firmalar ise karbon azaltıcı girdile­re yönelik yatırımlarını artırmak bir yana, gö­rece daha az artırmakta hatta bazı durumlar­da geri çekilmektedir. Bu çelişkili durumun nedeni de işletmeler için SKDM’ye uyumdan ziyade yıllık satış hasılatını tutturmanın daha önemli olmasından kaynaklanmaktadır.

Fiyatların katılığı ile ilgili yapılan tespitte ise SKDM duyurusunun, AB’ye ihraç edilen ürünlerin fiyatları üzerinde önemli bir etki­sinin olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü SKDM’nin duyuru aşamasında politika henüz uygulanmamakta, maliyetler kesinleşmemiş ve belirsizlik yüksektir. Dolayısıyla firmalar, fiyat gibi daha katı ve müşteri ilişkilerini doğ­rudan etkileyen bir araç yerine, miktar ve pa­zar seçimi gibi daha esnek marjlar üzerinden tepki vermeyi tercih etmektedir. Fakat farklı pazar arayışlarıyla SKDM sonsuza kadar ka­çınılabilecek bir düzenleme değil, çünkü ya­kın gelecekte birçok ülke kendi yerel SKDM düzenlemesini hayata geçirecek. Örneğin ik­lim kanunuyla ülkemizde de SKDM kurulma­sı için Ticaret Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Dolayısıyla işletmelerin karbon ayak izlerini MRV (izleme, raporlama ve kaydetme) yönte­miyle takip etmesi, olası ceza ve yaptırımlara karşı işletmelerin elini güçlendirecektir.

Raporda tespit edilenler arasında büyük firmalar ile küçük firmalar arasında belirgin davranış değişiklikleri de incelenmiş. Büyük ölçekli firmalar, SKDM düzenlemelerine daha yüksek düzeyde maruziyete kalmalarına kar­şın daha geniş kaynaklara erişimleri sayesin­de ihracatlarını alternatif pazarlara kaydır­mada çok daha agresif ve başarılı olmakta fa­kat küçük firmalar ise AB pazarında daralma yaşarken, bunu telafi edecek ölçüde yeni pa­zarlara açılmakta başarılı olamamaktadır. Bu durum, SKDM gibi şok etkisi yaratan düzenle­melerin, işletmeler üzerindeki mazuriyet se­viyesiyle değil, aynı zamanda finansal kapasi­teyle de belirlendiğini göstermektedir.

Özetle, SKDM firma düzeyinde anında ye­şil dönüşümü tetiklediği görülmemektedir. Bunun yerine, firmalar başlangıçta nasıl üret­tiklerini değil, nerede sattıklarını ayarlaya­rak tepki vermekte. Fakat bu pazar değiştir­me reaksiyonunun, orta vadede birçok ülkede SKDM’lerin yürürlüğe girmesiyle, işletme­lerin ihracat rotalarında giderek daha dar bir alana sıkışmalarına neden olacaktır.