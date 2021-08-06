Sinovac aşılı ihracatçı “2. doz Biontech aşısı” istiyor

Bu ay ihracatımız ilk defa son 12 ayda ilk kez 200 milyar doları da geçerek 201,46 milyar dolar oldu. Elbette bunda fedakâr ihracatçılarımızın, ihracatçılara sağlanan yeşil pasaport kolaylığının, yurtdışı fuar desteklerinin ve Ticaret Bakanlığı destekli markalaşma programı Turquality’nin büyük katkısı var.

Burada ihracatımızı daha da yukarılara taşıyacak çalışmalar olması ve sektörün taleplerinin tam olarak karşılanması durumunda yakın zamanda 250 milyar dolar ihracatın zor olmayan bir hedef olduğunu söyleyebiliriz.

COVID-19 pandemisi sürecinde seyahatlerin ve fuarların yapılamamasına rağmen bu büyük bir başarıdır.

Özellikle ihracatçılarımızın önemli bir talebinin karşılanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Bir okurumuz yazmış. Diyor ki; “Resul Bey Merhaba,

DÜNYA gazetesindeki yazılarınızı takip ettiğimden, yurt dışında başımıza gelmesi muhtemel sıkıntıları size bildirip bunu gündeme getirmenizi rica edeceğim.

Şirketimiz yöneticileri ve diğer firmalardan da iletişim içinde olduğumuz çoğu yönetici ve şirket sahipleri şubat ayından itibaren aşılanmaya başladılar. Biz aşı olduğumuzda sadece Çin aşısı Sinovac vardı. Ve bizim yaş grubumuz Sinovac oldu. Şimdi üçüncü doz olarak Biontech aşısı olduk. Ancak başta Almanya olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi sadece 2 doz Biontech aşısı olanları kabul ediyor. Bu yüzden şu an yurt dışına çıkamıyoruz.

Müşteri ziyaretleri yapılamadığı gibi birkaç ay sonra katılmamız gereken fuarlar var. Fuarlara da bu şekilde katılmamız zor görünüyor.

Takip ettiğimiz kadar sadece İspanya Çin aşısını kabul etti. Bizim katıldığımız en önemli ve dünya çapında en tercih edilen ev tekstili fuarı Frankfurt’ta yapılacak. Bu durumda olan ihracatçı ve sanayiciler için bir Biontech aşısı için daha sağlık sistemine tanınırsa dördüncü doz aşı ile bu sorun giderilebilir. Hatta bu sırf seyahat amaçlı olacağından ücret talep edilse bile hiçbir sanayici veya ihracatçı buna hayır demez. Bu konuda Devletimizden gerekli destek ve kolaylığı bekliyoruz.” diyor. Evet, ihracatçılarımızın yurtdışı fuarlara ve iş toplantılarına katılacak olması durumunda, eğer tıbbi olarak ta bir sakıncası yoksa 2. doz Biontech aşısı yapılmasına müsaade edilmesi çok faydalı olacaktır.

Biz de bu vesileyle ihracatçılarımızın taleplerini buradan Sağlık Bakanlığı’mıza ve Ticaret Bakanlığımıza iletmiş olduk. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un duyarlılığını biliyoruz, bu konuya da bir çözüm bulacağına eminim.

TURQUALITY programı nedir, ne faydaları var?

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk firmalarının, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmaların;

- Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,

- Sertifikasyona ilişkin giderleri,

- Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,

- Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

- Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,

- Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.