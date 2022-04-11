Sintek Group Hollanda’ya, Tarfin Romanya’ya adım attı

Türk şirketlerinin Avrupa’da büyümesi son dönemde üretim kadar teknolojiye de kaymış durumda. Holdinglerin açtığı bu yolu, start-up ve orta ölçekli Türk şirketleri genişletmeye devam ediyor. Türkiye’nin hızlı büyüyen iki firması Hollanda ve Romanya’ya adım attı. Bu firmalardan ilki tarımsal finans teknolojisinde öne çıkan Tarfin. 7 Nisan'da Romanya'da faaliyetlerine başlayan Türk start-up’ı, geleneksel dağıtım kanallarını teknoloji ve finansal kaynaklarla birleştirerek Rumen çiftçileri ve tarımsal girdi tedarikçilerini desteklemeye odaklanacak. Tarfin, 2017 yılında küçük çiftçilerin gübre, tohum, yem ve ekipman, sera malzemeleri ve sulama sistemleri gibi tarımsal girdileri edinmelerine yardımcı olmak amacıyla kuruldu. Bugüne kadar Tarfin, 40 bin çiftçiye 110 milyon doların üzerinde tarımsal girdi sağladı ve finanse etti.

AVRUPA’DAN AFRİKA VE ABD’YE ULAŞACAK

Rotayı Avrupa’ya çeviren bir başka Türk şirketi ise Sintek Group. 2005 yılında Sintek Madencilik ile faaliyete başlayan şirket, lojistikten mühendisliğe bir çok alanda faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda’da faaliyete başlayan Sintek Group’un Kurucu Ortağı Onur Atakay, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin yanı sıra Afrika ve Avrupa’da özellikle çimento fabrikaları, enerji tesisleri ve demir-çelik sanayisinde bir çok projede yer aldık. Aşkale Gümüşhane Çimento Fabrikası, Limak Ankara Güvercinlik Çimento Fabrikası, Votorantim Sivas Çimento Fabrikası gibi çalışmalarda bulunduk. Öte yandan Medcem Çimento ile yaptığımız Çimento Fabrikası için 2021’de Yeni Entegre Üretim Hattı Yapım Projesini üstlendik” dedi.

750 ÇALIŞANI VAR, AKKUYU’DA PROJE ÜSTLENİYOR

Atakay, şu bilgileri verdi: “En önemli çalışmalarımızdan biri de geçtiğimiz sene enerji alanında Akkuyu Nükleer Santrali’ne yönelik proje oldu. Şimdi de Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da önemli çalışmalara imza atmak istiyoruz. Bu nedenle Hollanda yapılanmamız için Sintek BV adlı bir şirket kurarak bu coğrafyaya adım attık. Buradan Afrika ve ABD pazarlarına da ulaşacağız. “Sintek’in 750 çalışanı olduğunu dile getiren Atakay, lojistikte de Türkiye’nin bir fırsat sunduğunu kaydetti. Atakay, “Sintek Logistics, taahhüdünü üstlendiğimiz endüstriyel tesis projelerimizin taşımacılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla kuruldu. Bu alanda da büyüme planlarımız olacak” diye konuştu.