Sipariş verdiğimiz ürünü kış aylarında üretebilecek misiniz?

İSTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, yönetimdeki arkadaşlarıyla birlikte alüminyum sektörüyle görüşürken bir ihracatçı Avrupa’dan gelen siparişler konusunu açtı:

- Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıyoruz. 3-4 ay sonrası için sipariş geçen alıcı bize soruyor: “Bu ürünü kış aylarında, örneğin ocak ayında da teslim edebilecek misiniz? Ya Türkiye’de de doğalgaz sıkıntısı yaşanırsa. Bu da üretimi aksatırsa ne olacak?”

Çetin Tecdelioğlu, alüminyum sektöründen üretici-ihracatçıya yanıt verirken söze şöyle girdi:

- Dünyada bir enerji krizi yaşanıyor. Doğalgaz ile ilgili ciddi kaygılar var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, fabrikaların durmasına izin vermeyecek bir plan, program yaparsa bu bize ihracatta fırsat kapıları açar.

Avrupa ülkelerine ihracatta rakipleri sıraladı:

- Romanya, İspanya, Çekya ve Polonya. Rekabette karşımıza en çok Polonya çıkıyor.

Bazı ülkelerin doğalgazda Rusya’ya bağımlılık oranlarını irdeledi:

- Litvanya, gazının yüzde 83’ünü Rusya’dan alıyor. Polonya’da bu oran yüzde 58 düzeyinde bulunuyor. Finlandiya yüzde 80 düzeyinde Rusya’ya bağımlı, Macaristan ise yüzde 43.

Söz konusu ülkelerin Rusya ile sıkıntı yaşamaları olasılığı üzerinden şu mesajı verdi:

- Bu durumda Türkiye’nin ihracatı için fırsatlar gündeme gelebilir. Elbette bunu zaman gösterecek.

(Soldan Sağa) Burak Özelci, Yaşar Yerekaban, Gökhan Turhan, Çetin Tecdelioğlu, Talha Özger ve Ali Bakaner

Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB Başkan Yardımcıları Talha Özger, Sevgür Arslanpay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bakaner, Yaşar Yerebakan, Cengiz Kaya, Muhasip Üye Burak Özelci, Denetleme Kurulu Üyeleri Gökhan Turhan ve Fikret Kaya ile birlikte görev dönemlerinin ilk 100 gününü anlatmak, ihracatın seyrini konuşmak üzere sohbet toplantısı düzenledi.

Tecdelioğlu, yaptıkları etkinliklerden, toplantılardan izlenimler, görüşler de aktardı:

- İçinde bulunduğumuz süreç gerçekten zor. Dünya ticaretinde daralma işaretleri geliyor, emtia fiyatları tüm sektörleri zorluyor. Kur ve yüksek faiz sancısına finansa erişimdeki sıkıntılar da ekleniyor. Sanayicimiz, ihracatçımız bu ortamda dayanmaya çalışıyor.

TV’lerdeki programları izlediklerinde sabahları işe gitme iştahlarının kaçtığını vurguladı:

- Bu zor dönemde fırsatları görebilmemiz, geleceğe umutla bakmamız gerekiyor. İDDMİB yönetimi olarak temsil ettiğimiz sektörlerdeki sanayici-ihracatçıları motive etme çabası içindeyiz. Dünyanın her tarafında ürünlerimizi satmak için çaba harcıyoruz.

Söz fırsatlardan açılmışken Rusya’ya döndü:

- Muhatap olduğu ambargolar nedeniyle Rusya’dan bize ciddi talepler geliyor. Lojistikte ve ödeme trafiğinde bir sıkıntı yok. Ruble-TL ödemeleri de söz konusu oluyor. Avrupa’dan alamadıklarını bizden alıyorlar.

Kurban Bayramı’ndan önce Rusya’ya Gökhan Turhan’ın da İDDMİB adına yer aldığı bir heyetin gittiğini kaydetti:

- Heyetimize Rusya’dan, “Hammadde verelim, sizden bitmiş ürün alalım” şeklinde öneriler geldi. Bu konuda bakanlığımız ile birlikte çalışmalar yapıyoruz.

Zor döneme, yaşanan sıkıntılara karşın İDDMİB’in temsil ettiği sektörlerin dünyadaki yerinin güçlü olduğunu ortaya koydu:

- Demir-çelik ocaklarda dünyada 3’üncü, Avrupa’da 1’inciyiz. Alüminyum ev gereçlerinde dünyada 5’inci, Avrupa’da 3’üncüyüz. Paslanmaz çelik sofra malzemelerinde dünyada 5’inci Avrupa’da 3’üncüyüz. Yapı malzemelerinde dünyada 3, Avrupa’da 2’nciyiz.

Ardından ekledi:

- Yani, dünyaya ürünlerimizi kabul ettirmişiz. Bu gücümüzü, konumumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Aksine çıtayı yükseltme çabası içinde olacağız.

İDDMİB de dahil, tüm ihracatçı birliklerinde ve TİM’de önceki yönetimler de ihracatı artırma hedefiyle çalıştı, önemli sonuçlar da aldı.

İDDMİB dahil, tüm birlikler ve TİM’deki yeni dönem başkanlar, yönetim kurulları zor dönemde çıtayı, bayrağı daha yukarı taşımak için çalışıyor.

Tecdelioğlu’nun anlattıkları, bu çabaların bir örneğini ortaya koyuyor…

Katma değeri yüksek ihracat yapıyoruz, rekorlar kırıyoruz

İSTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB’in temsil ettiği sektörlerin geçen yılki toplam ihracatının 12.4 milyar dolar olduğunu anımsattı:

- Bu yıl temmuz ayı itibariyle bir yıllık ihracatımız 16.4 milyar dolara çıktı. Ciddi rekorlar kırdığımız aylar oldu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023’te 20 milyar doları yakalamak için çalışacağız.

Sektörlerin kilo başına ihracatlarından örnekler verdi:

Hırdavat: Kilo başına ihracat geliri 4.8 dolar.

Kilo başına ihracat geliri 4.8 dolar. Armatür: Kilo başına ihracat geliri 10 doların üzerinde.

Kilo başına ihracat geliri 10 doların üzerinde. Paslanmaz mutfak eşyaları: Kilo başına ihracat geliri 7-7.5 dolar.

Kilo başına ihracat geliri 7-7.5 dolar. Bakır: Kilo başına ihracat geliri 10 doların üzerinde.

Kilo başına ihracat geliri 10 doların üzerinde. Alüminyum: Kilo başına ihracat geliri 5 dolar.

Türkiye’nin kilo başına ihracat gelirinin 1.3 dolar dolayında olduğuna işaret etti:

- İDDMİB’in temsil ettiği sektörler, ülkemizin ortalama kilo başına ihracat gelirinin 5-10 kat üzerine çıkıyor. Yani, bizim sektörlerimiz katma değeri yüksek ihracat yapıyor.

LME, milyar dolarlık artı yazdırır, ülkemize stratejik stok sağlar

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, London Metal Exchange (LME-Londra Metal Borsası) belgeli depo açılması konusunun Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la görüşmelerinin gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti:

- Türkiye’de LME deposunun olması, sadece alüminyumda bile milyar dolara yakın fazla yazdırıyor. Diğer metalleri de dikkate alırsak, 3-4 kat faydası olur.

İDDMİB Başkan Yardımcısı Sergür Arslanpay araya girdi:

- Alüminyum ve bakır başta olmak üzere bazı metalleri ülkemizde depolayamazsak büyük sıkıntı yaşarız. Bunu pandemide gördük. Bakırda hâlâ sıkıntı yaşıyoruz.

Tecdelioğlu, ekledi:

- Firmalarımız üretimde kullandıkları hammaddeyi, ara malı gelen taleplere göre 2-3 ay stoklarında tutuyor. LME deposu ülkemizde olsa 1 aylık stoklarla çalışabilecekler, maliyetleri düşecek.

Sergür Arslanpay, Londra Metal Borsası’nın yaklaşımını aktardı:

- Londra Metal Borsası, Türkiye’de depo açılmasını çok doğru adım olacağını ısrarla bildiriyor. Romanya ve Yunanistan da bu konuda güçlü aday. Ancak, onların iç pazarları, üretimleri bizim kadar büyük değil. Türkiye, bu iş için çok doğru bir adres.

LME deposunun açılması için öncelikle iyi bir mevzuat altyapısı gerektiğini bildirdi:

- Mevzuat uygun olduğunda Londra Metal Borsası, açılacak depoyu tescil edecek.

Bir kez daha altını çizdi:

- Önemli olan ülkemizin metalsiz kalmaması. LME deposu, bu yönüyle çok stratejik bir konu.

Enflasyon şirketleri de zayıflattı

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yükselen kurların ve enflasyonun şirketleri mali açıdan zayıflattığını belirtti:

- TL bazında yüzde 40-50 kârla çalışan şirketler de geriye gitti. Şirketlerin de alım gücü zayıfladı.

Ardından ekledi:

- Zayıflayan bir şirketin yatırım iştahı olur mu? Nasıl arazi alacak? Nasıl makine alacak? Zaten uzun vadeli kredi de alınamıyor.