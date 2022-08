Sıra Suriye’ye geldi….

Türkiye’nin “itibarlı yalnızlık” politikasını terk etmesi sonrası, sıranın Suriye ile ilişkilere geldiği görülüyor.

İsrail’le karşılıklı büyükelçi ataması kararı, BAE ile anlamlı ziyaretler, Suudi Arabistan ve Mısır’la ilişkilerde yumuşamanın ardından, sıranın Suriye’ye gelmiş olduğu görünüyor. İran Haber Ajansı, 15-16 Eylül’de Özbekistan’da yapılacak olan, İran’ın yeni üye, Türkiye’nin ise ‘Diyalog Ortağı Ülke’ statüsünde olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında Erdoğan ile Esad’ın bir araya gelebileceğini bildirdi. Ajans, Erdoğan’ın resmen katılacağı toplantıya, Putin’in Esad’ı da davet ettiği bilgisine yer verdi. Türkiye ve Suriye istihbarat örgütlerinin uzun süredir temas içinde olduğu biliniyor.

Ukrayna dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Suriye ile gereken çözümle ilgili elimizi taşın altına koyduk. Hedefimiz bölgesel barış oldu. Ülkemizi bu krizin ağır tehditlerinden korumak oldu” açıklaması, yeni yaklaşımın çerçevesini veriyordu.

Cumhur İttifakı’nın ortağı Devlet Bahçeli ise, “Suriye ile temasın siyasi diyalog mertebesine çıkarılması ciddiyetle ele alınmalıdır” açıklamasıyla, Erdoğan‘ın çıkışına ve diyaloğa destek vererek, çerçeveyi tamamlamış oldu.

Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında Erdoğan-Esad görüşmesi öngörüldüğü biçimde gerçekleşirse, Suriye ile yumuşama yolunda önemli bir adım atılmış olacak. Putin‘in Soçi‘de baş başa yaptıkları görüşmede Erdoğan‘a, “Bu ülkeye müdahale etme, diyalog işini de bana bırak!” dediğini gayri resmi olarak biliyoruz.

Bu gelişmenin ardından, ülkemizde yaklaşık sayısı 4 milyon olan sığınmacı Suriyeli’nin ülkelerine dönmeleri konusunda da zemin oluşabilecek.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşmenin çok önemli olduğuna inandığım için, bu girişimi “olumlu bir adım” olarak değerlendiriyorum. Kilis, Gaziantep ve Hatay’lı iş dünyasının buna ihtiyaçları olduğunu, DÜNYA’nın titiz haber takibinden çok açık- seçik olarak görüyor ve biliyorum.

Türkiye’nin Suriye ile el sıkışması, uzun süredir ısrarla yürütülen “İtibarlı Yalnızlık” döneminin sonlanması anlamına geliyor, bu nedenle “muhtemel tokalaşmayı” önemsememiz gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

ENİ ve TOTAL Kıbrıs açıklarında doğalgaz bulunca Suriye ile normalleşme dönemi için bir başka neden oluştu.