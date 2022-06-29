Sırada ne var?

Döviz girişine ihtiyacımız var. Turizm gelirleri bu yıl beklentinin üzerine çıkabilir. Ama oradan gelecek para enerji faturasının bir kısmını karşılar. Türkiye’nin 2021’deki enerji ithalatı 51 milyar dolardı. Bu yılın ilk beş ayındaki ithalat 44 milyar dolar gözüküyor. Dünya ekonomisinde durgunluk riski arttıkça, emtia fiyatları baskılanabilir. Umarım gerçekleşir. Çünkü enerji fiyatları düşmezse, bu yılki faturamız 100 milyar dolara çıkabilir.

Yabancı yatırımcılar Türkiye’den zaten çıkıyorlar. Türkiye’deki finansal varlıklara seçime kadar ilgi göstermeyebilirler. Bir yerden kaynak bulmak gerekiyor. Ekonomi yönetimi son düzenlemeyle reel sektöre mealen, ‘‘Türk Lirası cinsinden kredi almak istiyorsan, fazla dövizini bozdur’’ diyor. Şirketlerin ekstra dövizi; borç ödemesi için mi, ithalat için mi, dövizde spekülasyon amacıyla mı tuttukları belirsizdir. İlk altı ayda ticari kredilerin hızla artmasının nedeni, şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacıydı. Bu nedenle, bazı işletmeler dövizlerini bozdurabilirler.

Aralık 2021’de açıklanan kur korumalı mevduat ürünü, döviz kurlarını belli bir süre tuttu. Sonra savaş gibi dış faktörlerin de etkisiyle döviz talebi arttı. Kurlar yükseldikçe arka arkaya düzenlemeler geldi. Şirketlere yönelik son regülasyon da döviz hesaplarında bir çözülmeye yol açmazsa, bireysel yatırımcılara sıra gelir mi?