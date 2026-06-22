Sıradan oyuncularla, refah şampiyonu olabilen Lüksemburg…
Sanayi ve/veya tarım ve/veya turizm ve/ veya sağlık ve/veya lojistik gibi alanların bazılarında:
Gelişemeyeceğini/geliştiremeyeceğini anlayıp;
Verimli olabileceği alanlara yönelen ve bu alanlara yapılacak yatırımları önceliklendiren insanlar/kurumlar/ülkeler, refaha daha kolay ulaşabiliyor…
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Örneğin: Lüksemburg…
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1 Kasım 2013 tarihinde bu köşede Lüksemburg’daki röportajlarımı “refahın nedeni” başlığı ile özetlemişim:
“ …Lüksemburg’un refah ülkesi olmasının ilk nedenini, havaalanında karşılayan şoförün ilk cümlesinde görmüştük:
“…Sizinle İngilizce mi, Fransızca mı, İspanyolca mı, Almanca mı, konuşmamı istersiniz?…””
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“…Ekonomi Bakanı Etienne Schneider’in Başdanışmanı Pierre Franck’ın,
"Kara, deniz ve hava taşımacılığında/ ulaşımında altyapımız eksiksiz ve bu bir avantaj…
Ama en önemlisi, eğitim sistemimiz dünya vatandaşı yetiştirmeye odaklı ve bunun temeli ilkokulda atılıyor…” şeklindeki tespiti, refahın nedenleri arasında öne çıkan diğer bir özelliğin özeti…”
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“… Refahı yakalayabilmenin yüzlerce yolundan birini de Lüksemburg Yatırım Ajansı Başkanı Carole Tompers anlattı, “Halk, işdünyası,bakanlıklar arasındaki birbirlerine ulaşılabilirlik çok kolay…
Bu nedenle de sürekli koordineli çalışabiliyoruz…
Bu da herkese avantaj sağlıyor…”
VELHASIL
Bu Lüksemburg:
2025 yılını, alım gücüne göre, kişi başı hasılası en yüksek ülke olarak kapattı…
240 civarındaki endeks puanı ile rekoru tekrar kırdı…
Aynı yıl, 67 puana gerileyen Türkiye’yi neredeyse 4’e katladı…
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Beceri kazandırılan sıradan oyunculara, “takım ruhu”, “disiplin” gibi özellikler ekleyebilmek için çabalayan nitelikli eğitim sisteminin;
Ve politikaları/yatırımları verimlilik esasıyla önceliklendirebilmenin katkısı…
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