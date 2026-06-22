Sıradan oyuncularla, refah şampiyonu olabilen Lüksemburg…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sanayi ve/veya tarım ve/veya turizm ve/ veya sağlık ve/veya lojistik gibi alanla­rın bazılarında:

Gelişemeyeceğini/geliştiremeyeceğini anlayıp;

Verimli olabileceği alanlara yönelen ve bu alanlara yapılacak yatırımları öncelik­lendiren insanlar/kurumlar/ülkeler, refa­ha daha kolay ulaşabiliyor…

***

Örneğin: Lüksemburg…

***

1 Kasım 2013 tarihinde bu köşede Lük­semburg’daki röportajlarımı “refahın ne­deni” başlığı ile özetlemişim:

“ …Lüksemburg’un refah ülkesi olması­nın ilk nedenini, havaalanında karşılayan şoförün ilk cümlesinde görmüştük:

“…Sizinle İngilizce mi, Fransızca mı, İs­panyolca mı, Almanca mı, konuşmamı is­tersiniz?…””

***

“…Ekonomi Bakanı Etienne Schnei­der’in Başdanışmanı Pierre Franck’ın,

"Kara, deniz ve hava taşımacılığında/ ulaşımında altyapımız eksiksiz ve bu bir avantaj…

Ama en önemlisi, eğitim sistemimiz dün­ya vatandaşı yetiştirmeye odaklı ve bunun temeli ilkokulda atılıyor…” şeklindeki tes­piti, refahın nedenleri arasında öne çıkan diğer bir özelliğin özeti…”

***

“… Refahı yakalayabilmenin yüzlerce yo­lundan birini de Lüksemburg Yatırım Ajan­sı Başkanı Carole Tompers anlattı, “Halk, işdünyası,bakanlıklar arasındaki bir­birlerine ulaşılabilirlik çok kolay…

Bu nedenle de sürekli koordineli çalı­şabiliyoruz…

Bu da herkese avantaj sağlıyor…”

VELHASIL

Bu Lüksemburg:

2025 yılını, alım gücüne göre, kişi ba­şı hasılası en yüksek ülke olarak kapattı…

240 civarındaki endeks puanı ile rekoru tekrar kırdı…

Aynı yıl, 67 puana gerileyen Türkiye’yi neredeyse 4’e katladı…

***

Beceri kazandırılan sıradan oyunculara, “takım ruhu”, “disiplin” gibi özellikler ek­leyebilmek için çabalayan nitelikli eğitim sisteminin;

Ve politikaları/yatırımları verimlilik esasıyla önceliklendirebilmenin katkısı…