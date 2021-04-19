Sırbistan, AnadoluJet’in uçuşunu durdurdu

Günlük vaka sayısının 70 bine yaklaştığı Türkiye, pandemi sürecini en ağır geçiren ülkelerin başında bulunuyor. En fazla vakanın seyrettiği 3 ülkeden biri olan Türkiye’de yeni tedbirlerin alınması söz konusu. Vaka sayısı artarken, geçen yılı kötü geçiren turizm sektörüne bir darbe de Rusya’dan geldi. Türkiye’ye her yıl milyonlarca turist gönderen Rusya, uçuşların sınırlandırılmasına karar verdi. Moskova’nın aldığı karara göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınırken, haftada iki defa yapılan İstanbul-Moskova uçuşları devam edecek. Sınırlama, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Moskova ve Ankara arasında uçuşlara sınırlandırma süreci yaşanırken, bir haber de Sırbistan’dan geldi. Ancak bunun nedeni pandemi değil, sivil havacılık ile ilgili. Sırbistan Sivil Havacılık Müdürlüğü (CAD), Türk Hava Yolları’nın alt markası Anadolujet’in uçuşlarına izin vermedi. Türkiye’nin en önemli tatil şehri Antalya ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad arasında planlanan AnadoluJet’in uçuş kararı Sırbistan Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından veto edildi. Sırbistan medyasında yer alan habere göre AnadoluJet’in Antalya-Belgrad arasında uçuş satışları yaptığı, kararın ardından bunun da durdurulduğu ifade edildi.

SIRP HAVAYOLU ŞİRKETİ YAPACAK

Haftada 4 kez gerçekleştirilecek olan operasyonun durdurulma nedeni ise yerel şirket Air Serbia’nın bu konuda baskı yapması. Zira Sırbistan yönetimine ait Air Serbia’da bu yaz Belgrad-Antalya hattında charter operasyonlar gerçekleştireceğini duyurmuştu. Sırp havayolu şirketi ayrıca Niş-Antalya arasında da uçuşlar düzenleyecek. Türkiye ile Sırbistan arasında 2019 yılında imzalanan anlaşmaya göre Sair Serbia, Sırbistan’ın, THY ve Pegasus ise Türkiye’nin taşıyıcı şirketleri olarak belirlendi. Yapılan anlaşmaya göre 3 şirket, işletilen uçuş sayısında ve kapasitesinde sınırlamalarla iki ülke arasındaki hizmetleri sürerken, iki ülke arasındaki charter operasyonları ise anlaşma kapsamında düzenlenmiyor. Tartışmalı hale gelen bu konu nedeniyle Sırbistan Sivil Havacılık Müdürlüğü, AnadoluJet’in uçuş talebini geri çevirdi.

THY’YE DE RED CEVABI VERMİŞLERDİ

Geçtiğimiz haftalarda da Sırbistan makamları THY’nin Sırbistan’a düzenlediği İstanbul- Belgrad uçuşların da yoğun talep nedeniyle daha fazla yolcu kapasitesine sahip A330-200 tipi uçaklarla uçmak istemesi ve frekans artırmak istemesine yönelik talepleri kabul edilmemişti. Türkiye, Sırbistan ile son dönemde ilişkilerini güçlendiriyor. Birçok Türk şirketi Sırbistan’da yeni tesisler kuruyor, istihdam ortamı yaratıyor. İki tarafın cumhurbaşkanları tarafından temeli atılan ülkenin en önemli yol projesini de Türkler yapıyor. Böyle bir ortamda turizm sektörünün önünü açacak uçuşların engellenmesi değil, artırılması gerekiyor.