Yıllardır World Economic Forum baş­ta akademi dâhil sürdürülebilirlik, ESG, karbon salımı, yeşil ekonomi, iklim krizi aşağı döngüsel ekonomi (circular economy) yukarı yazıldı, çizildi. Gelinen noktada artık circular yerine sirk ekonomisi demek daha doğru ola­cak. Petrol rafinerileri, depoları vurulup asit yağmurları başlayınca sirkten başka uygun isim mi kaldı geriye? Zaten ABD Kongresin­de ESG’yi bitiren kanun “The Protecting Pru­dent Investment of Retirement Savings Act” ile emeklilik fonu yöneticilerinin ESG’yi dik­kate almasını kısıtlayan bir yasa var.

Bir de ulusların refahında kurumların öne­mi vardı sahi. Nobelliydi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Paris İklim Anlaşması, Dünya Sağlık Örgütü kifayetsiz, (y)etkisiz ar­tık. Geçtik, ABD Kongresinden bile onay yok bu savaş için. Herkesin kafasına göre takıl­dığı bir ülke ve dünya var artık. Nobel Barış Ödülünün verildiği ülkenin başbakanı ve kra­liçesi (bu devirde kabilelere şaşıran insanla­rın şaşırmadığı hala krallıklar var yahu) Eps­tein bağlantılı çıktı. Norveç ve İsveç acaba verdikleri ödülleri geri almayı düşünüyorlar mı? Yoksa bu yaşananları tasvip ettiklerini ve ödüllendirdiklerini mi düşünmeliyiz?

Aman petrol

Ajda Pekkan’ın klibinde at arabasına çeki­li bir Mercedes ile benzin istasyonuna gittiği bir sahne vardır. Eurovision’a İsrail’i protes­to etmek için 1979 yılında katılmayan Türki­ye, 1980’de “Aman Petrol” ile katılmıştır. 1979 İran Devriminin olduğu yıldır.

1971’de Nixon bir sabah Trump gibi kal­kar ve ons ile dolar bağını koparır, sonra 1974 Arap-İsrail Savaşı başlar. İran Şahı itiraz et­se de petrodolar sistemi kabul görür. ABD’de petrol fiyatları artışı sonrası yaşanan enflas­yon, sonra başta petrol kuyularında işsizlik ve durgunluk ile birleşir.

Stagflasyonla inleyen ABD Fed’in çözüm­süzlüğü ile mucize aramaktadır. Volcker Fed başkanı olur. Kendi demeci ile der ki: “guver­nörler çaresiz ve ümitsizdi, onları bir şoka ik­na ettim, faizi artışını önden hazine bakanına ilettim ve şansımız yaver gitti”. Volcker Adımı ile Fed tarih yazmıştır. Oysa bizzat Fed’in ma­kalelerinde yazar, Kanada ve Meksika petrol kuyuları devreye girdiği için yani arz arttığı için petrol fiyatı düşmüş, işsizlik azalmıştır. Reagan “Arz Yanlı İktisat” ile vergileri düşür­müş ve ekonomi ancak 1986’lı yıllarda topar­lamaya başlamıştır.

Pandemiden bu yana hızlandırılmış ver­siyonunu yaşıyoruz o yılların. Bundan sonra neler olacak diye tarihe bakmak yeterli. Küre­selleşme benzeri daha doğrusu tam zıttı yeni bir döneme girmiştik, artık resmi olarak adı konacak sadece. Daha muhafazakâr, daha ko­rumacı, ya bizdensin ya değilsin dönemi. Gü­venin uzunca bir süre tesis edilemeyeceği bir dönem.

Misak-ı İktisadi

Böyle bir dönemde artık kendine yeterli ül­ke olmak şart. Her alanda. Başta gıda, su, ta­rım ve sağlıkta. Kendi ilacını, kendi cihazını, kendi aşını üretmek şart. Kendi çipin, ken­di yapay zekân, kendi robotun, kendi uydun, kendi operatörün, kendi beyaz eşyan, kendi telefonun, kendi araban. Daha sayabiliriz.

Medeni Kanun artık kadını ve erkeği eşit sayıyor. Füzeler ise çoluk çocuk kadın erkek ayırmıyor maalesef. Yüzyılın Depremi, CO­VID-19, Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı net bir şekilde gösterdi. Sivil Savunma ve İlk Yar­dım bilgisi şart. Kadınlar da erkekler gibi zo­runlu vatani görevde bu gereksinimler için yer almalı. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri, uzaktan eğitim, açık öğretim bu yüzden var.

Faiz yüksek mi, reel mi diye cambaza bak diyerek yönetilebilecek bir dünyada değiliz.

Ya(pı)sal reform

Büyük siteler nüfusu nedeni ile Anado­lu’daki bazı ilçeler kadar. Site yöneticisi kay­makam muadili bir noktada. Muhtarlık maka­mı benzer şekilde önemli. Acil durumlarda bu gibi pozisyonların rolü, görevi, sorumluluğu, merkezi iletişimi mevzuat kapsamında hızla belirlenmeli.

Otellerde veya işyerlerinde yangın merdi­veni, tahliye yerleri denetleniyor. Peki, site­lerde ve toplu konutlarda kim yapıyor? Bir yangın çıktığında otoparklar nasıl tahliye edi­lecek? Kaldı ki sitelerde ele alınması gereken o kadar çok konu var ki, vekâleten seçim soru­nu, blok temsilciliğinin eksiklikleri, bağımsız denetim kapsamında şeffaflık ve hesap veri­lebilirlik, sertifikalı yönetim. Bunun gibi bir­çok başlık var. Buyurun size ya(pı)sal reform örneği.