Şirket aracının başkasına kullandırılmasında uygulanan ceza!
Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, il emniyet müdürlükler tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilen ve kullanım amacı “ticari” olan araçların sürücüsüne cezanın düzenlendiği tarih bilgilerine göre kayıt dışı çalıştığı tespit edilen sigortalılara ilişkin gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilmekte ve ticari araç sahibine de cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
Ticari araç nedir?
Kullanım amacı; ticaret, lojistik, kargo veya toplu taşıma olan ve kazanç sağlama amacıyla eşya ve yolcu taşımacılığında kullanılan, özel ruhsat ve plaka gerektiren motorlu taşıtlardır. Kamyon, kamyonet, otobüs ve panelvan gibi tipleri bulunan bu araçlar, binek araçlardan farklı olarak daha geniş bağaj/taşıma hacmi, yüksek motor gücü ve ticari vergi standartlarına sahip araçlardır.
Şirket adına kayıtlı her araç ticari değildir. Şirketler, binek araçları (hususi) personel kullanımı veya iş takibi için de alabilirler. Ruhsatta “ticari” yazan araçlar (kamyonet, kamyon vb.) taşımacılık ve gelir elde etme amacıyla kullanılırken, binek araçlar şirket aktifine kayıtlı olsa da hususi (binek) sınıfına girer. Dolayısıyla, şirket aktifine kayıtlı olsa ada müdürler veya personel tarafından kişisel işler için kullanılabilir.
Uygulanan cezanın yasal dayanağı
Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında10/6/2024 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair
Tebliğ’in 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının c bendi” gereğince;
“Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilen ve kullanım amacı ticari olan araçların aracın plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası, sürücünün adı ve soyadı, cezanın düzenlendiği yer, cezanın düzenlendiği il, ilçe, cezanın düzenlendiği birim ve cezanın düzenlendiği tarih bilgileri Kuruma gönderilir.”
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu düzenlenen trafik “idari para cezası” karar tutanakları ile ilgili olarak, tutanak tarihi işe başlama tarihi kabul edilip araç sürücüsünün sigortalı sayılması halinde uygulanacak idari para cezalarının yanında, asgari ücret desteğinin geri alınması ve 5510 sayılı kanunun ek-14’üncü maddesi gereği teşviklerden yararlanmama durumu da ortaya çıkabilmektedir.
İlgili cezaya veya yanlış uygulamaya itiraz hakkı var
Konu, şirkette sigortalı olmayan ve “ticari” araçları kullanan kişilerle ilgilidir. Ancak, aldığımız bilgilere göre, şirket adına kayıtlı (ticari olmayan) binek araçları kullanan kişilere de ceza kesildiği yönünde.
21/8/2021 tarih ve 2015-15 sayılı SGK Genelgesine göre; yapılan trafik denetimleri sonucu düzenlenen trafik “idari para cezası” karar tutanakları ile ilgili olarak tutanak tarihi, “işe başlama tarihi” olarak kabul edilerek ticari araç sürücüsü sigortalı olarak tescil edilmektedir. Kuruma yapılacak itirazlarda; ticari araç sürücüsü ile araç sahibi arasında hizmet akdi ilişkisinin bulunup bulunmadığı hususu öncelikle SGK’ nın ilgili biriminin idari para cezası itiraz komisyonunca incelenerek karara bağlanmaktadır. Ünite itiraz komisyonu tarafından karar verilememesi halinde ise konu denetime sevk dilebilmektedir.
Bu tür bir konu (yanlış veya haksız uygulama) ile karşılaşıldığında aşağıdaki hususun bilinmesi önem arz etmektedir. Trafik idari para cezası karar tutanağında bahsi geçen kişilerin ticari araç sahibinin eşi, aile fertlerinden, kan veya kayın hısımlarından, yakın arkadaşlarından, komşularından vb. biri olduğunun ve ticari aracı geçici olarak (saatlik/günlük vb.) ve tamamen şahsi işleri için kullandığının, aracın ticari iş veya işyerine ait herhangi bir amaçla kullanılmadığının, araç sürücüsü ile aralarında hizmet akdi ilişkisi olmadığının ve araç sürücüsünü (4/a) kapsamında çalıştırılmadığının iddia edilmesi halinde uygun bir dilekçe ve varsa belgeleri ile işlemi yapan SGK ünitesine itiraz edilmesi gerekir.
