Şirket bilançolarında sessiz alarm: Kârlılık mı, likidite mi öncelikli?
“Nakit Kraldır: Şirketler 2026’da finansal dayanıklılığı nasıl sağlamalı?”
2026 yılına girilirken Türkiye ekonomisi sadece iç dinamiklerle değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan en sert jeoekonomik şoklardan biriyle karşı karşıya: İran–ABD–İsrail savaşı. Bu savaş, klasik bir bölgesel kriz olmanın ötesine geçmiş ve küresel enerji, ticaret ve finans sistemini doğrudan etkileyen bir kırılma yaratmıştır.
Özellikle Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, dünya petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği bir hattın kesintiye uğraması anlamına geliyor. Bu gelişme sonrası petrol fiyatlarının kısa sürede 110–120 dolar bandına yükselmesi, sadece enerji maliyetlerini değil, tüm üretim zincirini yukarı çekmiştir .
Ancak daha kritik olan nokta şudur:
Bu kriz yalnızca maliyetleri artırmıyor, aynı zamanda küresel talebi de daraltıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), savaş nedeniyle 2026’da küresel petrol talebinin düşüşe geçtiğini ve bunun COVID sonrası ilk daralma olduğunu açıklamıştır . Bu, klasik “enerji krizi = talep artışı” denkleminden farklı olarak, eş zamanlı maliyet artışı ve talep düşüşü (stagflasyonist baskı) anlamına gelir.
- Talep daralması: artık küresel bir şok
Türkiye’de iç talep zaten yüksek faiz nedeniyle baskılanmıştı. Ancak İran savaşı bu süreci hızlandıran ikinci dalga etkisi yaratmıştır.
EBRD hesaplamalarına göre:
- Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması
- Küresel büyümeyi en az 0,4 puan düşürür
- Enflasyonu ise +1,5 puan artırır
Bu şu anlama gelir:
Hem tüketici hem üretici aynı anda sıkışır.
Sanayi tarafında bunun etkisi doğrudan görülmektedir:
- PMI: 47–48 (daralma)
- Kapasite kullanımı: %73–75
- Yeni siparişler: düşüş trendinde
Üstelik bu kez sorun sadece iç talep değil. İhracat tarafında da özellikle Orta Doğu ve Asya hattında talep düşüşü gözlenmektedir. Çünkü savaş, sadece enerji değil; plastik, gübre ve kimyasal ara ürün tedarik zincirlerini de kesintiye uğratmıştır .
Bu da üretimde yeni bir riski ortaya çıkarır:
Maliyet artışı + girdi bulunamaması
2. Sanayide çifte baskı: maliyet ve talep
Sanayi şirketleri 2026’da iki yönlü sıkışma yaşamaktadır:
- Maliyet şoku
- Enerji fiyatları %50–60 artış
- Lojistik maliyetleri %20–30 artış
- Ara malı tedarikinde gecikme
- Talep daralması
- Avrupa büyümesi zayıf
- Orta Doğu pazarı riskli
- Küresel siparişler yavaşlıyor
Bu kombinasyonun sonucu:
Marj sıkışması + kapasite düşüşü
Örneğin:
- %80 kapasite → %70’e düşerse
- Birim maliyet %12–15 artar
Zaten artan enerji maliyetleriyle birleştiğinde bu oran toplamda %20’ye yakın maliyet baskısı yaratır.
3.Perakende: En tehlikeli illüzyon dönemi
Perakende sektöründe İran savaşının etkisi dolaylı ama çok güçlüdür.
Nasıl?
- Enerji maliyeti → ürün fiyatlarına yansır
- Gıda ve lojistik → enflasyonu yukarı iter
- Tüketici → harcamayı kısar
Bu da şu tabloyu yaratır:
- Nominal ciro artar
- Reel satış hacmi düşer
Türkiye’de reel tüketimde daralma %10–15 bandına ulaşmış durumda.
Bu dönemin en tehlikeli yanı şudur:
Şirketler büyüdüğünü zannederken aslında küçülür.
4.Nakit kraldır: savaş dönemi finansı
İran savaşıyla birlikte finansal riskler de artmıştır. IMF’ye göre, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkış riski ciddi şekilde yükselmiştir .
Bu durum Türkiye için şu anlama gelir:
- Kredi erişimi zorlaşır
- Faiz yüksek kalır
- Nakit değeri artar
Örnek:
- 200 milyon TL stok
- %40 faiz
80 milyon TL finansman maliyeti
Bu nedenle 2026’nın finansal kuralı nettir:
“Nakit üretmeyen şirket yaşayamaz”
5. Stok stratejisi: en kritik karar
İran savaşıyla birlikte tedarik zinciri belirsizliği artmış olsa da, bu durum yanlış yorumlanmamalıdır.
Eski refleks:
“Tedarik riski var → stok artır”
Yeni gerçeklik:
- Talep zayıf
- Faiz yüksek
- Finansman pahalı
Bu durumda stok artırmak çifte risk yaratır.
Doğru yaklaşım: Segment bazlı stok yönetimi
- Hızlı dönen ürün → stok artırılabilir
- Yavaş dönen ürün → agresif azaltım
- Teknolojik ürün → minimum stok
Özellikle perakendede yapılan en büyük hata:
“Ciro düşmesin diye stok şişirmek”
Bu, kısa vadede satış, uzun vadede likidite krizi yaratır
Manşet:
- Kritik hammaddede minimum güvenlik stoğu
- Nihai üründe düşük stok
- Hızlı dönen ürünlere odaklanma
6.İhracat: En kritik stratejik hata
Bu dönemde yapılan en büyük yanlış:
Orta Doğu’yu fırsat olarak görmek
Oysa gerçek tablo:
- Lojistik hatlar riskli
- Sigorta maliyetleri yükseldi
- Tahsilat riski arttı
Ayrıca savaşın etkisiyle bölge ekonomilerinde ciddi daralma riski oluşmuştur.
Dolayısıyla:
Orta Doğu = kısa vadede yüksek riskli pazar
Doğru pazar yaklaşımı (2026)
- ABD → güçlü talep
- Doğu Avrupa → lojistik avantaj
- Güney Asya → büyüme potansiyeli
- Seçici Afrika → düşük rekabet
Yeni paradigma:
“Büyüme değil, tahsil edilebilir satış”
7.Bilançolarda sessiz kırılma
2026’da en büyük hata:
Gelir tablosuna bakarak karar almak
Çünkü risk bilançoda birikir.
Kritik kırılma noktaları
- Finansman giderleri / ciro > %10
- Cari oran < 1,2
- Net işletme sermayesi negatif
- Ticari alacaklar hızla büyüyor
Bu göstergeler varsa:
Şirket kârlı görünse bile likidite krizi içindedir
En tehlikeli durum:
“Satış var, kâr var, nakit yok”
Bu yapı genellikle şu şekilde çöker:
- Tahsilatlar gecikir
- Banka kredisi pahalılaşır
- Stok nakde dönmez
- Şirket finansal sıkışmaya girer
8.2026 senaryo çerçevesi
Baz senaryo (en gerçekçi)
- Büyüme: %2-3 civarı
- Enflasyon: %30–34
- Talep: zayıf
Strateji
Nakit koruma + borç azaltma + maliyet kontrolü
Kötümser senaryo
- Petrol artışı
- Savaşın genişlemesi
- İhracat daralması
Strateji:
Likidite tamponu + döviz dengesi + yatırım erteleme
İyimser senaryo (Zayıf ihtimal)
- Enflasyon hızlı düşüş
- Faiz indirimi başlar
Strateji:
Seçici büyüme + kontrollü stok artış
İran savaşı sonrası en büyük risklerden biri finansal sistemdeki kırılganlıktır.
Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde:
- Cari açık artar
- Kur baskısı oluşur
- Finansman maliyeti yükselir
Bu da şirket bilançolarına şu şekilde yansır:
- Finansman giderleri artar
- Nakit döngüsü uzar
- Borç çevrim riski yükselir
Kritik alarm göstergeleri
- Cari oran < 1,2
- Finansman gideri / ciro > %10
- Nakit dönüş süresi > 120 gün
Bu göstergeler varsa:
Şirket “sessiz kriz” içindedir.
2026 = Dayanıklılık testi + jeopolitik risk yönetimi
2026 yılı artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik yönetim yılıdır.
İran savaşı bize şunu net biçimde göstermiştir:
- Enerji fiyatı = enflasyon
- Tedarik zinciri = üretim
- Jeopolitik risk = finansal risk
Bu nedenle şirketler için yeni oyun kuralları:
- Nakit > Kâr
- Likidite > Büyüme
- Güvenli pazar > hızlı büyüme
Ve en kritik soru artık şudur:
“Ne kadar sattın?” değil
“Ne kadar nakit yarattın?”
Son sözler: “21.Yüzyıl cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrendikleri yanlışları değiştirmeyenler ve yeniden öğrenmeyenler olacaktır”Alwin Toffler
“İnsanlar korktukları kimseleri incitmektense, sevdikleri kimseleri incitmeyi yeğ tutarlar” Niccolo Machiavelli
