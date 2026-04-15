Şirket bilançolarında sessiz alarm: Kârlılık mı, likidite mi öncelikli?

“Nakit Kraldır: Şirketler 2026’da finansal dayanıklılığı nasıl sağlamalı?”

2026 yılına girilirken Türkiye ekonomisi sadece iç dinamiklerle değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan en sert jeoekonomik şoklardan biriyle karşı karşıya: İran–ABD–İsrail savaşı. Bu savaş, klasik bir bölgesel kriz olmanın ötesine geçmiş ve küresel enerji, ticaret ve finans sistemini doğrudan etkileyen bir kırılma yaratmıştır.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, dünya petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği bir hattın kesintiye uğraması anlamına geliyor. Bu gelişme sonrası petrol fiyatlarının kısa sürede 110–120 dolar bandına yükselmesi, sadece enerji maliyetlerini değil, tüm üretim zincirini yukarı çekmiştir .

Ancak daha kritik olan nokta şudur:

Bu kriz yalnızca maliyetleri artırmıyor, aynı zamanda küresel talebi de daraltıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), savaş nedeniyle 2026’da küresel petrol talebinin düşüşe geçtiğini ve bunun COVID sonrası ilk daralma olduğunu açıklamıştır . Bu, klasik “enerji krizi = talep artışı” denkleminden farklı olarak, eş zamanlı maliyet artışı ve talep düşüşü (stagflasyonist baskı) anlamına gelir.

Talep daralması: artık küresel bir şok

Türkiye’de iç talep zaten yüksek faiz nedeniyle baskılanmıştı. Ancak İran savaşı bu süreci hızlandıran ikinci dalga etkisi yaratmıştır.

EBRD hesaplamalarına göre:

Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması

Küresel büyümeyi en az 0,4 puan düşürür

en az 0,4 puan düşürür Enflasyonu ise +1,5 puan artırır

Bu şu anlama gelir:

Hem tüketici hem üretici aynı anda sıkışır.

Sanayi tarafında bunun etkisi doğrudan görülmektedir:

PMI: 47–48 (daralma)

Kapasite kullanımı: %73–75

Yeni siparişler: düşüş trendinde

Üstelik bu kez sorun sadece iç talep değil. İhracat tarafında da özellikle Orta Doğu ve Asya hattında talep düşüşü gözlenmektedir. Çünkü savaş, sadece enerji değil; plastik, gübre ve kimyasal ara ürün tedarik zincirlerini de kesintiye uğratmıştır .

Bu da üretimde yeni bir riski ortaya çıkarır:

Maliyet artışı + girdi bulunamaması

2. Sanayide çifte baskı: maliyet ve talep

Sanayi şirketleri 2026’da iki yönlü sıkışma yaşamaktadır:

Maliyet şoku

Enerji fiyatları %50–60 artış

Lojistik maliyetleri %20–30 artış

Ara malı tedarikinde gecikme

Talep daralması

Avrupa büyümesi zayıf

Orta Doğu pazarı riskli

Küresel siparişler yavaşlıyor

Bu kombinasyonun sonucu:

Marj sıkışması + kapasite düşüşü

Örneğin:

%80 kapasite → %70’e düşerse

Birim maliyet %12–15 artar

Zaten artan enerji maliyetleriyle birleştiğinde bu oran toplamda %20’ye yakın maliyet baskısı yaratır.

3.Perakende: En tehlikeli illüzyon dönemi

Perakende sektöründe İran savaşının etkisi dolaylı ama çok güçlüdür.

Nasıl?

Enerji maliyeti → ürün fiyatlarına yansır

Gıda ve lojistik → enflasyonu yukarı iter

Tüketici → harcamayı kısar

Bu da şu tabloyu yaratır:

Nominal ciro artar

Reel satış hacmi düşer

Türkiye’de reel tüketimde daralma %10–15 bandına ulaşmış durumda.

Bu dönemin en tehlikeli yanı şudur:

Şirketler büyüdüğünü zannederken aslında küçülür.

4.Nakit kraldır: savaş dönemi finansı

İran savaşıyla birlikte finansal riskler de artmıştır. IMF’ye göre, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkış riski ciddi şekilde yükselmiştir .

Bu durum Türkiye için şu anlama gelir:

Kredi erişimi zorlaşır

Faiz yüksek kalır

Nakit değeri artar

Örnek:

200 milyon TL stok

%40 faiz

80 milyon TL finansman maliyeti

Bu nedenle 2026’nın finansal kuralı nettir:

“Nakit üretmeyen şirket yaşayamaz”

5. Stok stratejisi: en kritik karar

İran savaşıyla birlikte tedarik zinciri belirsizliği artmış olsa da, bu durum yanlış yorumlanmamalıdır.

Eski refleks:

“Tedarik riski var → stok artır”

Yeni gerçeklik:

Talep zayıf

Faiz yüksek

Finansman pahalı

Bu durumda stok artırmak çifte risk yaratır.

Doğru yaklaşım: Segment bazlı stok yönetimi

Hızlı dönen ürün → stok artırılabilir

Yavaş dönen ürün → agresif azaltım

Teknolojik ürün → minimum stok

Özellikle perakendede yapılan en büyük hata:

“Ciro düşmesin diye stok şişirmek”

Bu, kısa vadede satış, uzun vadede likidite krizi yaratır

Manşet:

Kritik hammaddede minimum güvenlik stoğu

Nihai üründe düşük stok

Hızlı dönen ürünlere odaklanma

6.İhracat: En kritik stratejik hata

Bu dönemde yapılan en büyük yanlış:

Orta Doğu’yu fırsat olarak görmek

Oysa gerçek tablo:

Lojistik hatlar riskli

Sigorta maliyetleri yükseldi

Tahsilat riski arttı

Ayrıca savaşın etkisiyle bölge ekonomilerinde ciddi daralma riski oluşmuştur.

Dolayısıyla:

Orta Doğu = kısa vadede yüksek riskli pazar

Doğru pazar yaklaşımı (2026)

ABD → güçlü talep

Doğu Avrupa → lojistik avantaj

Güney Asya → büyüme potansiyeli

Seçici Afrika → düşük rekabet

Yeni paradigma:

“Büyüme değil, tahsil edilebilir satış”

7.Bilançolarda sessiz kırılma

2026’da en büyük hata:

Gelir tablosuna bakarak karar almak

Çünkü risk bilançoda birikir.

Kritik kırılma noktaları

Finansman giderleri / ciro > %10

Cari oran < 1,2

Net işletme sermayesi negatif

Ticari alacaklar hızla büyüyor

Bu göstergeler varsa:

Şirket kârlı görünse bile likidite krizi içindedir

En tehlikeli durum:

“Satış var, kâr var, nakit yok”

Bu yapı genellikle şu şekilde çöker:

Tahsilatlar gecikir Banka kredisi pahalılaşır Stok nakde dönmez Şirket finansal sıkışmaya girer

8.2026 senaryo çerçevesi

Baz senaryo (en gerçekçi)

Büyüme: %2-3 civarı

Enflasyon: %30–34

Talep: zayıf

Strateji

Nakit koruma + borç azaltma + maliyet kontrolü

Kötümser senaryo

Petrol artışı

Savaşın genişlemesi

İhracat daralması

Strateji:

Likidite tamponu + döviz dengesi + yatırım erteleme

İyimser senaryo (Zayıf ihtimal)

Enflasyon hızlı düşüş

Faiz indirimi başlar

Strateji:

Seçici büyüme + kontrollü stok artış

İran savaşı sonrası en büyük risklerden biri finansal sistemdeki kırılganlıktır.

Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde:

Cari açık artar

Kur baskısı oluşur

Finansman maliyeti yükselir

Bu da şirket bilançolarına şu şekilde yansır:

Finansman giderleri artar

Nakit döngüsü uzar

Borç çevrim riski yükselir

Kritik alarm göstergeleri

Cari oran < 1,2

Finansman gideri / ciro > %10

Nakit dönüş süresi > 120 gün

Bu göstergeler varsa:

Şirket “sessiz kriz” içindedir.

2026 = Dayanıklılık testi + jeopolitik risk yönetimi

2026 yılı artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik yönetim yılıdır.

İran savaşı bize şunu net biçimde göstermiştir:

Enerji fiyatı = enflasyon

Tedarik zinciri = üretim

Jeopolitik risk = finansal risk

Bu nedenle şirketler için yeni oyun kuralları:

Nakit > Kâr

Likidite > Büyüme

Güvenli pazar > hızlı büyüme

Ve en kritik soru artık şudur:

“Ne kadar sattın?” değil

“Ne kadar nakit yarattın?”

Son sözler: “21.Yüzyıl cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrendikleri yanlışları değiştirmeyenler ve yeniden öğrenmeyenler olacaktır”Alwin Toffler

“İnsanlar korktukları kimseleri incitmektense, sevdikleri kimseleri incitmeyi yeğ tutarlar” Niccolo Machiavelli