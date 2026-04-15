Şirket bilançolarında sessiz alarm: Kârlılık mı, likidite mi öncelikli?

Şevket SAYILGAN / Ekonomist

“Nakit Kraldır: Şirketler 2026’da finansal dayanıklılığı nasıl sağlamalı?”

2026 yılına girilirken Türkiye ekonomisi sadece iç dinamiklerle değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan en sert jeoekonomik şoklardan biriyle karşı karşıya: İran–ABD–İsrail savaşı. Bu savaş, klasik bir bölgesel kriz olmanın ötesine geçmiş ve küresel enerji, ticaret ve finans sistemini doğrudan etkileyen bir kırılma yaratmıştır.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, dünya petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği bir hattın kesintiye uğraması anlamına geliyor. Bu gelişme sonrası petrol fiyatlarının kısa sürede 110–120 dolar bandına yükselmesi, sadece enerji maliyetlerini değil, tüm üretim zincirini yukarı çekmiştir .

Ancak daha kritik olan nokta şudur:
Bu kriz yalnızca maliyetleri artırmıyor, aynı zamanda küresel talebi de daraltıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), savaş nedeniyle 2026’da küresel petrol talebinin düşüşe geçtiğini ve bunun COVID sonrası ilk daralma olduğunu açıklamıştır . Bu, klasik “enerji krizi = talep artışı” denkleminden farklı olarak, eş zamanlı maliyet artışı ve talep düşüşü (stagflasyonist baskı) anlamına gelir.

  1.  Talep daralması: artık küresel bir şok

Türkiye’de iç talep zaten yüksek faiz nedeniyle baskılanmıştı. Ancak İran savaşı bu süreci hızlandıran ikinci dalga etkisi yaratmıştır.

EBRD hesaplamalarına göre:

  • Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması 
  • Küresel büyümeyi en az 0,4 puan düşürür 
  • Enflasyonu ise +1,5 puan artırır 

Bu şu anlama gelir:

Hem tüketici hem üretici aynı anda sıkışır.

Sanayi tarafında bunun etkisi doğrudan görülmektedir:

  • PMI: 47–48 (daralma) 
  • Kapasite kullanımı: %73–75 
  • Yeni siparişler: düşüş trendinde 

Üstelik bu kez sorun sadece iç talep değil. İhracat tarafında da özellikle Orta Doğu ve Asya hattında talep düşüşü gözlenmektedir. Çünkü savaş, sadece enerji değil; plastik, gübre ve kimyasal ara ürün tedarik zincirlerini de kesintiye uğratmıştır .

Bu da üretimde yeni bir riski ortaya çıkarır:

Maliyet artışı + girdi bulunamaması

2. Sanayide çifte baskı: maliyet ve talep

Sanayi şirketleri 2026’da iki yönlü sıkışma yaşamaktadır:

  1. Maliyet şoku
  • Enerji fiyatları %50–60 artış 
  • Lojistik maliyetleri %20–30 artış 
  • Ara malı tedarikinde gecikme 
  1. Talep daralması
  • Avrupa büyümesi zayıf 
  • Orta Doğu pazarı riskli 
  • Küresel siparişler yavaşlıyor 

Bu kombinasyonun sonucu:

Marj sıkışması + kapasite düşüşü

Örneğin:

  • %80 kapasite → %70’e düşerse 
  • Birim maliyet %12–15 artar 

Zaten artan enerji maliyetleriyle birleştiğinde bu oran toplamda %20’ye yakın maliyet baskısı yaratır.

3.Perakende: En tehlikeli illüzyon dönemi

Perakende sektöründe İran savaşının etkisi dolaylı ama çok güçlüdür.

Nasıl?

  • Enerji maliyeti → ürün fiyatlarına yansır 
  • Gıda ve lojistik → enflasyonu yukarı iter 
  • Tüketici → harcamayı kısar 

Bu da şu tabloyu yaratır:

  • Nominal ciro artar 
  • Reel satış hacmi düşer 

Türkiye’de reel tüketimde daralma %10–15 bandına ulaşmış durumda.

Bu dönemin en tehlikeli yanı şudur:

Şirketler büyüdüğünü zannederken aslında küçülür.

4.Nakit kraldır: savaş dönemi finansı

İran savaşıyla birlikte finansal riskler de artmıştır. IMF’ye göre, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkış riski ciddi şekilde yükselmiştir .

Bu durum Türkiye için şu anlama gelir:

  • Kredi erişimi zorlaşır 
  • Faiz yüksek kalır 
  • Nakit değeri artar 

Örnek:

  • 200 milyon TL stok 
  • %40 faiz 

80 milyon TL finansman maliyeti

Bu nedenle 2026’nın finansal kuralı nettir:

“Nakit üretmeyen şirket yaşayamaz”

5. Stok stratejisi: en kritik karar

İran savaşıyla birlikte tedarik zinciri belirsizliği artmış olsa da, bu durum yanlış yorumlanmamalıdır.

Eski refleks:
 “Tedarik riski var → stok artır”

Yeni gerçeklik:

  • Talep zayıf 
  • Faiz yüksek 
  • Finansman pahalı 

Bu durumda stok artırmak çifte risk yaratır.

Doğru yaklaşım: Segment bazlı stok yönetimi

  • Hızlı dönen ürün → stok artırılabilir 
  • Yavaş dönen ürün → agresif azaltım 
  • Teknolojik ürün → minimum stok 

Özellikle perakendede yapılan en büyük hata:

“Ciro düşmesin diye stok şişirmek”

Bu, kısa vadede satış, uzun vadede likidite krizi yaratır

Manşet:

  • Kritik hammaddede minimum güvenlik stoğu 
  • Nihai üründe düşük stok 
  • Hızlı dönen ürünlere odaklanma 

6.İhracat: En kritik stratejik hata

Bu dönemde yapılan en büyük yanlış:

Orta Doğu’yu fırsat olarak görmek

Oysa gerçek tablo:

  • Lojistik hatlar riskli 
  • Sigorta maliyetleri yükseldi 
  • Tahsilat riski arttı 

Ayrıca savaşın etkisiyle bölge ekonomilerinde ciddi daralma riski oluşmuştur.

Dolayısıyla:

Orta Doğu = kısa vadede yüksek riskli pazar

Doğru pazar yaklaşımı (2026)

  • ABD → güçlü talep 
  • Doğu Avrupa → lojistik avantaj 
  • Güney Asya → büyüme potansiyeli 
  • Seçici Afrika → düşük rekabet 

Yeni paradigma:

“Büyüme değil, tahsil edilebilir satış”

7.Bilançolarda sessiz kırılma

2026’da en büyük hata:

Gelir tablosuna bakarak karar almak

Çünkü risk bilançoda birikir.

Kritik kırılma noktaları

  • Finansman giderleri / ciro > %10 
  • Cari oran < 1,2 
  • Net işletme sermayesi negatif 
  • Ticari alacaklar hızla büyüyor 

Bu göstergeler varsa:

Şirket kârlı görünse bile likidite krizi içindedir

En tehlikeli durum:

“Satış var, kâr var, nakit yok”

Bu yapı genellikle şu şekilde çöker:

  1. Tahsilatlar gecikir 
  2. Banka kredisi pahalılaşır 
  3. Stok nakde dönmez 
  4. Şirket finansal sıkışmaya girer

8.2026 senaryo çerçevesi

Baz senaryo (en gerçekçi)

  • Büyüme: %2-3 civarı 
  • Enflasyon: %30–34 
  • Talep: zayıf 

Strateji
Nakit koruma + borç azaltma + maliyet kontrolü

Kötümser senaryo

  • Petrol artışı 
  • Savaşın genişlemesi 
  • İhracat daralması 

Strateji:
Likidite tamponu + döviz dengesi + yatırım erteleme

İyimser senaryo (Zayıf ihtimal)

  • Enflasyon hızlı düşüş 
  • Faiz indirimi başlar 

Strateji:
Seçici büyüme + kontrollü stok artış

İran savaşı sonrası en büyük risklerden biri finansal sistemdeki kırılganlıktır.

Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde:

  • Cari açık artar 
  • Kur baskısı oluşur 
  • Finansman maliyeti yükselir 

Bu da şirket bilançolarına şu şekilde yansır:

  • Finansman giderleri artar 
  • Nakit döngüsü uzar 
  • Borç çevrim riski yükselir 

Kritik alarm göstergeleri

  • Cari oran < 1,2 
  • Finansman gideri / ciro > %10 
  • Nakit dönüş süresi > 120 gün 

Bu göstergeler varsa:

Şirket “sessiz kriz” içindedir.

2026 = Dayanıklılık testi + jeopolitik risk yönetimi

2026 yılı artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik yönetim yılıdır.

İran savaşı bize şunu net biçimde göstermiştir:

  • Enerji fiyatı = enflasyon 
  • Tedarik zinciri = üretim 
  • Jeopolitik risk = finansal risk 

Bu nedenle şirketler için yeni oyun kuralları:

  • Nakit > Kâr 
  • Likidite > Büyüme 
  • Güvenli pazar > hızlı büyüme 

Ve en kritik soru artık şudur:

“Ne kadar sattın?” değil

“Ne kadar nakit yarattın?”

Son sözler: “21.Yüzyıl cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrendikleri yanlışları değiştirmeyenler ve yeniden öğrenmeyenler olacaktır”Alwin Toffler

“İnsanlar korktukları kimseleri incitmektense, sevdikleri kimseleri incitmeyi yeğ tutarlar” Niccolo Machiavelli

Yazara Ait Diğer Yazılar
