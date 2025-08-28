Şirket sahiplerine hapis cezası şoku

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir açıkla­ma kamuoyunda ve iş dünyasında çok fazla ses getirdi.

Anadolu Ajansı tarafından du­yurulan haberde, Vergi Denetim Kurulu Baş­kanlığı, mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik yeni bir çalışma başlattığı bu kap­samda sahtecilik fiillerine ilişkin 1 Ekim iti­barıyla daha sert tedbir ve politikaları uygu­lamaya alınacağı açıklandı.

Haberde yer alan açıklamaya göre mükelleflerin, ‘sahte belge­yi bilmeden kullandığına’ yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin ‘bilerek’ kullanıldığını esas alan bir yaklaşı­ma geçilecek.

Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında ar­tık ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygula­nacak. Ayrıca Sahte belge kullanan mükellef­lerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek.

Sahte fatura kullanma suçu ve cezası

Sahte belge (fatura) düzenlemek ve kullan­mak vergi hukukuna göre kaçakçılık suçlarını oluşturmaktadır. Sahte fatura bilmeden kul­lanılır ise faturada yer alan KDV indirimleri reddediliyor, bir kat vergi ziyaı cezası uygu­lanıyor ve vergi kaçakçılığı yönünden suç du­yurusunda bulunulmuyor. Ancak sahte fatura bilerek kullanılmış ise faturada yer alan KDV indirimleri reddediliyor, 3 kat vergi ziyaı ce­zası uygulanıyor ve kaçakçılık yönünden üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile yar­gılanmak üzere suç duyurusunda bulunulu­yor.

Sahte faturanın bilerek ve bilmeden kul­lanıldığının ayrımı 306 Nolu Vergi Usul Ka­nunu Tebliğine göre; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteye­rek kullanılıp kullanılmadığının vergi incele­mesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre karar verilme­si gerekmektedir. Değerlendirme yapılırken, faturanın ödeme dekontları, taşıma irsaliye­leri, toplam alışlara oranı gibi çok sayıda kri­terin dikkate alındığını belirtmiş olalım.

Uygulamalar birbiriyle çelişiyor

Mali İdare tarafından yapılan açıklama­ya göre 1 Ekim itibariyle mükelleflerin, ‘sah­te belgeyi bilmeden kullandığına’ yönelik de­ğerlendirmelere son verilerek, belgenin ‘bi­lerek’ kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Uygulama açıklandığı şekliyle de­ğişikliğe uğrarsa kayıtlara girmiş olan sahte faturalar nedeniyle şirket sahipleri suç du­yurularıyla karşı karşıya kalacaklar. Böyle­likle bu uygulama hem şirketlerin itibarı ze­delenmiş olacak hem de mağduriyete yol aça­cak görünüyor. 306 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin getirilme amacı bu tür mağduri­yetlerin önüne geçilmesi idi.

Düşünün ki mil­yonlarca liralık alım yapan binlerce faturanın kayıtlarınıza girdiği, bir şirketiniz var ve ka­yıtlara girmiş olan bir adet faturadan dolayı şirket yöneticileri hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile yargılanmak üzere suç duyurusunda bulunuluyor. Kaldı ki İza­ha Davet Uygulaması ile; 2025 yılı için kul­lanılan sahte belge tutarı, 700 bin TL’yi geç­meyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam alışlarının yüzde 5’ini aşmayan mü­kelleflere durumlarını izah etme, beyanlarını düzeltme ve kaçakçılık dışında değerlendiril­me imkânı verilmektedir. Dolayısıyla Bakan­lık tarafından yapılan açıklama ile mevcut uygulama birbiriyle çelişmektedir ve bu çe­lişkileri giderecek ve mağduriyet oluşturma­yacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.