Şirket sahiplerine hapis cezası şoku
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama kamuoyunda ve iş dünyasında çok fazla ses getirdi.
Anadolu Ajansı tarafından duyurulan haberde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik yeni bir çalışma başlattığı bu kapsamda sahtecilik fiillerine ilişkin 1 Ekim itibarıyla daha sert tedbir ve politikaları uygulamaya alınacağı açıklandı.
Haberde yer alan açıklamaya göre mükelleflerin, ‘sahte belgeyi bilmeden kullandığına’ yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin ‘bilerek’ kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek.
Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ayrıca Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek.
Sahte fatura kullanma suçu ve cezası
Sahte belge (fatura) düzenlemek ve kullanmak vergi hukukuna göre kaçakçılık suçlarını oluşturmaktadır. Sahte fatura bilmeden kullanılır ise faturada yer alan KDV indirimleri reddediliyor, bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor ve vergi kaçakçılığı yönünden suç duyurusunda bulunulmuyor. Ancak sahte fatura bilerek kullanılmış ise faturada yer alan KDV indirimleri reddediliyor, 3 kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor ve kaçakçılık yönünden üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile yargılanmak üzere suç duyurusunda bulunuluyor.
Sahte faturanın bilerek ve bilmeden kullanıldığının ayrımı 306 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. Değerlendirme yapılırken, faturanın ödeme dekontları, taşıma irsaliyeleri, toplam alışlara oranı gibi çok sayıda kriterin dikkate alındığını belirtmiş olalım.
Uygulamalar birbiriyle çelişiyor
Mali İdare tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ekim itibariyle mükelleflerin, ‘sahte belgeyi bilmeden kullandığına’ yönelik değerlendirmelere son verilerek, belgenin ‘bilerek’ kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Uygulama açıklandığı şekliyle değişikliğe uğrarsa kayıtlara girmiş olan sahte faturalar nedeniyle şirket sahipleri suç duyurularıyla karşı karşıya kalacaklar. Böylelikle bu uygulama hem şirketlerin itibarı zedelenmiş olacak hem de mağduriyete yol açacak görünüyor. 306 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin getirilme amacı bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi idi.
Düşünün ki milyonlarca liralık alım yapan binlerce faturanın kayıtlarınıza girdiği, bir şirketiniz var ve kayıtlara girmiş olan bir adet faturadan dolayı şirket yöneticileri hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile yargılanmak üzere suç duyurusunda bulunuluyor. Kaldı ki İzaha Davet Uygulaması ile; 2025 yılı için kullanılan sahte belge tutarı, 700 bin TL’yi geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam alışlarının yüzde 5’ini aşmayan mükelleflere durumlarını izah etme, beyanlarını düzeltme ve kaçakçılık dışında değerlendirilme imkânı verilmektedir. Dolayısıyla Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile mevcut uygulama birbiriyle çelişmektedir ve bu çelişkileri giderecek ve mağduriyet oluşturmayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.