Şirkete kayıtlı gayrimenkulün satışında vergi avantajı büyük ölçüde sona erdi
Uzun yıllar boyunca şirket adına gayrimenkul satın almak, iş dünyasında en çok tercih edilen yatırım ve vergi planlama yöntemlerinden biri oldu. “Parayı şirkette tutma, gayrimenkul al. Hem kredi faizlerini, bakım-onarım giderlerini ve amortismanı gider yazarsın hem de iki yıl sonra satarken vergi ödemezsin.” Kulaktan kulağa yayılan bu tavsiye, zamanla şirket bilançolarını konutlar, arsalar, iş yerleri ve ofislerle doldurdu.
Ancak son yıllarda vergi mevzuatında yapılan değişiklikler bu anlayışı kökten değiştirdi. Hâlâ geçmiş yıllardaki uygulamalara veya internette yer alan eski bilgilere güvenerek şirket adına gayrimenkul yatırımı yapmayı planlayanlar, satış aşamasında beklemedikleri bir vergi yüküyle karşılaşabilir. Çünkü 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeler, şirketlerin taşınmaz satışlarından doğan vergi avantajlarını önemli ölçüde ortadan kaldırdı.
1 15 Temmuz 2023’ten sonra alınan taşınmazlarda istisna tamamen kaldırıldı
Şirketiniz adına taşınmazı 15 Temmuz 2023 tarihinden sonra satın aldıysanız veya bugün satın almayı planlıyorsanız, geçmişteki vergi avantajlarının artık geçerli olmadığını bilmeniz gerekiyor.
Kurumlar Vergisi: Taşınmazı şirket aktifinde iki yıl değil, yirmi yıl dahi tutsanız, satıştan doğan kazancın tamamı kurum kazancına dahil edilerek genel esaslar çerçevesinde vergilendirilecektir. Önceki yıllarda uygulanan %50 veya %75 oranındaki taşınmaz satış kazancı istisnası artık yeni iktisap edilen taşınmazlar için uygulanmamaktadır.
KDV: Bu tarihten sonra iktisap edilen taşınmazların satışında da iki tam yıl elde tutmaya bağlı KDV istisnası kaldırılmıştır. Taşınmazın niteliğine ve işlemin özelliklerine göre genel KDV hükümleri uygulanacak olup, çoğu ticari satışta KDV hesaplanması gerekecektir. Bu durum özellikle KDV indirim hakkı bulunmayan alıcılar açısından satış maliyetini artırabileceği gibi, pazarlık sürecinde satıcının elde edeceği net kazancı da azaltabilecektir.
2 15 Temmuz 2023’ten önce alınan taşınmazlarda kazanılmış haklar kısmen korunuyor
Şirket aktifinde 15 Temmuz 2023 tarihinden önce iktisap edilmiş taşınmazlar bulunuyorsa, eski düzenlemenin bazı avantajlarından hâlen yararlanmak mümkündür.
KDV: Taşınmazın en az iki tam yıl şirket aktifinde bulunması şartıyla, ilgili KDV istisnasından yararlanılması mümkün olabilecektir.
Kurumlar Vergisi: Ancak kurumlar vergisi yönünden önemli bir hak kaybı söz konusudur. Daha önce %50 olarak uygulanan satış kazancı istisnası %25’e düşürüldüğünden, satış kazancının yalnızca dörtte biri istisna kapsamında değerlendirilecek, kalan kısmı ise vergilendirilecektir.
Şahıs mı, şirket mi? karşılaştırma tablosu
Yapılan düzenlemeler sonrasında “Gayrimenkul şahıs adına mı, yoksa şirket adına mı alınmalı?” sorusunun cevabı yeniden değerlendirilmek zorundadır.
Burada önemli bir notu da hatırlatmak gerekir. Ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti veya taşınmaz kiralanması olan şirketler (örneğin gayrimenkul yatırım, inşaat veya kiralama şirketleri), geçmişte olduğu gibi bugün de taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanamamaktadır.
Sonuç
Gelinen noktada şirket adına gayrimenkul edinmenin vergisel avantajları önemli ölçüde daralmış durumda. Şirket üzerine taşınmaz alınmasını haklı gösterebilecek en önemli gerekçe, taşınmazın şirket faaliyetlerinde kullanılacak olmasıdır. Merkez ofis, fabrika, üretim tesisi, depo veya benzeri amaçlarla kullanılacak taşınmazlarda amortisman, finansman giderleri ve diğer işletme giderleri hâlen önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Buna karşılık amaç, birikimi taşınmazda değerlendirip ileride değer artışıyla satmak ise, şirket adına yapılan yatırım artık eskisi kadar avantajlı görünmemektedir. Satış kazancının kurumlar vergisine tabi olması ve işlemin niteliğine göre KDV yükünün de gündeme gelebilmesi, yatırımın beklenen getirisini önemli ölçüde azaltabilmektedir.
Kısacası, şirket adına gayrimenkul edinmeden önce yalnızca satın alma maliyetini değil, yıllar sonra yapılacak olası satışın vergisel sonuçlarını da ayrıntılı şekilde hesaplamak gerekiyor. Aksi halde, yatırım amacıyla alınan bir taşınmaz, beklenmedik vergi yükleri nedeniyle kazanç yerine maliyet oluşturabilir Konuyu, geçen yıl DÜNYA gazetesindeki köşemde yazmıştım. Ancak, yapılan bu önemli değişiklikten haberdar olmayan bazı işletmelerin halen hatalı işlem yaptıklarını uygulamada görmekteyiz. Bu anlamda, konuyu tekrar yazma gereği duymuş bulunuyorum.
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