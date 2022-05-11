Şirketin avatarı adına fatura düzenlenecek mi?

Gürcü GÜNGÖR

Vergi Başmüfettişi

Metaverse ve vergi sistemine ilişkin yazıları okuyunca ve Youtube sunumlarını izleyince, sorular ve cevaplar kafamda uçuştu.

Metaversede şirketler ticaret yaparsa, vergi mevzuatına göre düzenlenecek belgeler ile ilgili birden fazla senaryo oluşturulabilir. Şirketlerin sanal alemdeki varlıkların satışından elde ettiği kazanç, ticari kazanç olsun diyelim.

-Şirketin dijital varlık satışında Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlemesi gereken belgeler ne olacak?

-Bir şirket Twitter da paylaştığı bir gönderinin NFT’si sattığında fatura düzenleyecek mi?

-Sahte NFT’ler satıldığında fatura düzenlenirse VUK 359 kapsamında sahte belge olarak kabul edilecek mi?

-Şirketin dijital varlık satışında e-fatura düzenlerse fatura tipi ne olacak? Fatura tipi, temel fatura mı ticari fatura mı olacak?

-Metaverse yapılan ticarette fatura kimin adına düzenlenecek? Şirketin avatarı adına mı fatura düzenlenecek? Şirketin üç tane avatarı varsa hangisi adına fatura düzenlenecek? Şirketin üç tane avatarı varsa bu avatarlar şirket ortağı mı sayılacak?

1.Senaryo: Şirket NFT satarsa fatura düzenleyebilir.

Şirketin fatura düzenleyebilmesi için Vergi Usul Kanunu’nda 229.maddedeki fatura tanımına dijital varlık ibaresi eklenebilir.

2.Senaryo: Şirket NFT satarsa e-varlık makbuzu(dijital varlık makbuzu) düzenleyebilir.

Şirketin e- varlık makbuzu düzenleyebilmesi için Vergi Usul Kanunu’nun fatura yerine geçen belgeler kısmına, e-varlık makbuzuna ilişkin yasal hükümler eklenebilir. E-varlık makbuzu (dijital varlık makbuzu) şeklinde bir format belge oluşturulabilir. Makbuz içeriğinde şu hususlar olabilir.

-Makbuzu veren şirketin dijital unvanı, dijital adresi, dijital kimlik numarası

-Müşterinin dijital unvanı, dijital adresi, dijital kimlik numarası

-Alınan dijital paranın miktarı

- Dijital paranın dijital cüzdana alındığı tarih

yazılır ve taraflarca elektronik imza ile imzalanır.