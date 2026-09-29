Şirketiniz aynı anda üç yöne gidemez

Bir şirket düşünün: Satış ekibi yılın en büyük siparişini almış, fabrika tam kapasite çalışı­yor, ciro hedefi aşılmış. Buna rağmen kasada pa­ra yok. Tedarikçiler ödemelerini bekliyor, müş­terinin teslimat şikâyetleri artıyor. Kâğıt üze­rinde başarı gibi görünen bu tablo, şirketin üç temel işlevi aynı hedefe bakmadığında ortaya çı­kıyor: satış, operasyon ve finans.

Satış büyümek, operasyon söz verilen ürünü zamanında ve doğru kalitede teslim etmek, fi­nans nakdi ve kârlılığı korumak ister. Yönetimin görevi bu önceliklerden birini diğerlerine üstün kılmak değil; şirketin bütününü ayakta tutacak karar düzenini kurmaktır. Çünkü ciro, kâr ve na­kit aynı şey değildir. Bunlardan biri büyürken diğerleri bozulabilir.

Satışın kazandığı iş, şirketin kazancı mı?

Satış ekibinin uzun vadeli ödeme koşulları ve yüksek indirimle aldığı büyük bir sipariş düşü­nelim. Prim ciroya bağlıysa anlaşma başarılı gö­rünür. Ancak hammadde peşin alınacak, üretim için fazla mesai yapılacak ve müşteri tahsilatı aylar sonra gerçekleşecektir. Sipariş, brüt kâr bıraksa bile işletme sermayesini tüketebilir. Fi­nansın sonradan “Bu işi nasıl finanse edeceğiz?” diye sorması geç kalmış bir sorudur.

Tersi de olur. Finans, tahsilat riskini azalt­mak için bütün müşterilere aynı katı vadeyi uygular. Satış, iyi müşterileri rakibe kaptırır. Operasyon ise sık değişen siparişler yüzünden plan yapamaz. Her bölüm kendi göstergesin­de haklı görünürken şirket toplamda kaybeder. Bu nedenle fiyat ve vade kararları müşteri ris­ki, kapasite, maliyet ve nakit etkisi birlikte gö­rülerek alınmalıdır.

Operasyonun sınırı, satışın sözüdür

Bir başka şirkette satış, müşteri kazanmak için üç haftalık teslimat sözü verir; operasyo­nun gerçekçi süresi altı haftadır. Aradaki far­kı kapatmak için acil satın alma, fazla mesai ve pahalı nakliye devreye girer. Teslimat gecikir­se müşteri güveni de zarar görür. Satış hedefi tutmuş olabilir; fakat şirket, taahhüdünün ma­liyetini ölçmeden fiyat vermiştir.

Bazen de operasyon verimlilik adına büyük partiler üretir. Birim maliyet düşer, fakat sa­tılmayan stok depoda bekler. Finansman gide­ri yükselir, ürün eskir, nakit bağlanır. “Verim­lilik” ile “şirket değeri” arasındaki fark burada belirginleşir. Doğru soru, her bölümün kendi hedefine ulaşıp ulaşmadığı değil; alınan kara­rın toplam etkisidir.

Ortak karar masası nasıl kurulur?

Çözüm, her kararı dört yöneticinin onayına göndermek değildir. Hangi kararların ortak de­ğerlendirme gerektirdiği önceden tanımlanma­lıdır. Örneğin belirli bir tutarı aşan indirimler, standart dışı vadeler, kapasiteyi zorlayan sipa­rişler ve yüksek stok yaratan üretim kararları; satış, operasyon ve finansın aynı veriye bakma­sıyla sonuçlandırılmalıdır.

Yönetim de anlaşmazlıkları şirket öncelikle­rine göre çözüme bağlamalıdır. Haftalık kısa bir toplantıda gelecek siparişler, üretim kapasite­si, tahsilatlar ve ödeme takvimi birlikte güncel­lenirse sorunlar daha büyümeden önce görünür hâle gelir. Bu masanın dili yalnızca ciro olamaz. Sipariş bazında katkı payı, tahsilat süresi, kapa­site kullanımı, zamanında teslimat, stok devir hızı ve nakit ihtiyacı birlikte izlenmelidir. Satış primi yalnız ciroyu, operasyon primi yalnız üre­tim miktarını, finans hedefi yalnız gider kesinti­sini ödüllendiriyorsa ortak karar beklemek ger­çekçi değildir. Performans sistemi de ortak so­nuca bağlanmalıdır.

Şirketler çoğu zaman büyüme fırsatı bulama­dıkları için değil, buldukları fırsatın bedelini birlikte hesaplamadıkları için zorlanır. İyi yö­netim, “Bu satışı yapabilir miyiz?” sorusuna bir soru daha ekler: “Bu işi kârlı, zamanında ve nak­de dönüşecek şekilde gerçekleştirebilir miyiz?” Gerçek büyüme, bu sorulara aynı masada veri­len tutarlı cevaplarla başlar.