Şirketiniz aynı anda üç yöne gidemez
Bir şirket düşünün: Satış ekibi yılın en büyük siparişini almış, fabrika tam kapasite çalışıyor, ciro hedefi aşılmış. Buna rağmen kasada para yok. Tedarikçiler ödemelerini bekliyor, müşterinin teslimat şikâyetleri artıyor. Kâğıt üzerinde başarı gibi görünen bu tablo, şirketin üç temel işlevi aynı hedefe bakmadığında ortaya çıkıyor: satış, operasyon ve finans.
Satış büyümek, operasyon söz verilen ürünü zamanında ve doğru kalitede teslim etmek, finans nakdi ve kârlılığı korumak ister. Yönetimin görevi bu önceliklerden birini diğerlerine üstün kılmak değil; şirketin bütününü ayakta tutacak karar düzenini kurmaktır. Çünkü ciro, kâr ve nakit aynı şey değildir. Bunlardan biri büyürken diğerleri bozulabilir.
Satışın kazandığı iş, şirketin kazancı mı?
Satış ekibinin uzun vadeli ödeme koşulları ve yüksek indirimle aldığı büyük bir sipariş düşünelim. Prim ciroya bağlıysa anlaşma başarılı görünür. Ancak hammadde peşin alınacak, üretim için fazla mesai yapılacak ve müşteri tahsilatı aylar sonra gerçekleşecektir. Sipariş, brüt kâr bıraksa bile işletme sermayesini tüketebilir. Finansın sonradan “Bu işi nasıl finanse edeceğiz?” diye sorması geç kalmış bir sorudur.
Tersi de olur. Finans, tahsilat riskini azaltmak için bütün müşterilere aynı katı vadeyi uygular. Satış, iyi müşterileri rakibe kaptırır. Operasyon ise sık değişen siparişler yüzünden plan yapamaz. Her bölüm kendi göstergesinde haklı görünürken şirket toplamda kaybeder. Bu nedenle fiyat ve vade kararları müşteri riski, kapasite, maliyet ve nakit etkisi birlikte görülerek alınmalıdır.
Operasyonun sınırı, satışın sözüdür
Bir başka şirkette satış, müşteri kazanmak için üç haftalık teslimat sözü verir; operasyonun gerçekçi süresi altı haftadır. Aradaki farkı kapatmak için acil satın alma, fazla mesai ve pahalı nakliye devreye girer. Teslimat gecikirse müşteri güveni de zarar görür. Satış hedefi tutmuş olabilir; fakat şirket, taahhüdünün maliyetini ölçmeden fiyat vermiştir.
Bazen de operasyon verimlilik adına büyük partiler üretir. Birim maliyet düşer, fakat satılmayan stok depoda bekler. Finansman gideri yükselir, ürün eskir, nakit bağlanır. “Verimlilik” ile “şirket değeri” arasındaki fark burada belirginleşir. Doğru soru, her bölümün kendi hedefine ulaşıp ulaşmadığı değil; alınan kararın toplam etkisidir.
Ortak karar masası nasıl kurulur?
Çözüm, her kararı dört yöneticinin onayına göndermek değildir. Hangi kararların ortak değerlendirme gerektirdiği önceden tanımlanmalıdır. Örneğin belirli bir tutarı aşan indirimler, standart dışı vadeler, kapasiteyi zorlayan siparişler ve yüksek stok yaratan üretim kararları; satış, operasyon ve finansın aynı veriye bakmasıyla sonuçlandırılmalıdır.
Yönetim de anlaşmazlıkları şirket önceliklerine göre çözüme bağlamalıdır. Haftalık kısa bir toplantıda gelecek siparişler, üretim kapasitesi, tahsilatlar ve ödeme takvimi birlikte güncellenirse sorunlar daha büyümeden önce görünür hâle gelir. Bu masanın dili yalnızca ciro olamaz. Sipariş bazında katkı payı, tahsilat süresi, kapasite kullanımı, zamanında teslimat, stok devir hızı ve nakit ihtiyacı birlikte izlenmelidir. Satış primi yalnız ciroyu, operasyon primi yalnız üretim miktarını, finans hedefi yalnız gider kesintisini ödüllendiriyorsa ortak karar beklemek gerçekçi değildir. Performans sistemi de ortak sonuca bağlanmalıdır.
Şirketler çoğu zaman büyüme fırsatı bulamadıkları için değil, buldukları fırsatın bedelini birlikte hesaplamadıkları için zorlanır. İyi yönetim, “Bu satışı yapabilir miyiz?” sorusuna bir soru daha ekler: “Bu işi kârlı, zamanında ve nakde dönüşecek şekilde gerçekleştirebilir miyiz?” Gerçek büyüme, bu sorulara aynı masada verilen tutarlı cevaplarla başlar.
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