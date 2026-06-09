Şirketiniz yatırıma veya satışa hazır mı?

Türkiye’de birçok patron şirketini büyü­türken bir gün dış yatırım almayı, stra­tejik ortak bulmayı ya da satışı aklının bir köşesinde düşünür. Fakat çoğu şirket bu ka­rarı verdiği gün hazır değildir. Çünkü yatı­rım veya satış, yalnızca “alıcı bulma” mese­lesi değil; şirketin geçmişinin ve geleceği­nin okunabilir hale gelmesidir.

Finansallar gerçeği söylüyor mu?

Bir şirketin hazır olup olmadığını anla­manın ilk işareti finansal şeffaflıktır. Ge­lir tablosu, bilanço ve nakit akışı gerçeği ne kadar doğru yansıtıyor? Karlılık tek se­ferlik fırsatlardan mı geliyor, yoksa tekrar edilebilir bir iş modelinden mi besleniyor? Patron cebinden şirkete, şirketten patron cebine para akışı varsa; stok, alacak, borç ve maliyetler net izlenemiyorsa en büyük risk “bilinmezliktir”. Bilinmezlik de değer düşürür.

Patron olmadan sistem çalışır mı?

İkinci gösterge, şirketin patrona bağımlı­lık düzeyidir. Birçok KOBİ’de müşteri iliş­kileri, satın almalar, fiyatlama, banka ilişki­leri ve kriz çözme refleksi patronun omuz­larındadır. Bu durum şirketi bugün ayakta tutabilir, fakat yatırımcıya şunu düşündü­rür: “Bu şirket patron olmadan çalışır mı?” Eğer cevap net değilse, yatırımcı ya geri çe­kilir ya da ciddi iskonto ister. Çünkü satın alınan şey yalnızca varlıklar değil; sürdürü­lebilir yönetim kapasitesidir.

Ciro mu, gelir kalitesi mi?

Üçüncü alan müşteri ve gelir kalitesi­dir. Ciro büyüyor olabilir, fakat satışların önemli kısmı birkaç müşteriden geliyor­sa, tahsilat vadeleri uzuyorsa, kârlı görü­nen işler finansman yükü taşıyorsa değer tartışmalı hale gelir. Yatırımcı, “Ne kadar satıyorsunuz?” kadar “Kime, hangi marjla, hangi vadeyle satıyorsunuz?” sorusuna ba­kar. Sağlıklı büyüme, kaliteli müşteri port­föyü ve öngörülebilir nakit akışıdır.

Süreçler kişilere mi, sisteme mi bağlı?

Dördüncü gösterge süreçler, sistemler ve iç kontroldür. Şirketin ana süreçleri tanım­lı mı? Yetkiler, onay limitleri, raporlama düzeni, performans göstergeleri belli mi? ERP sistemi var ama kararlar hâlâ Excel ve hafızayla mı alınıyor? Süreç olgunluğu, şir­ketin ölçeklenebilirliğini gösterir.

Gizli riskler masaya gelince

Beşinci alan hukuki, vergisel ve kurum­sal temizliktir. Davalar, belirsiz ortaklık ya­pıları, eksik ruhsatlar, çevre ve iş güvenliği açıkları, kayıt altına alınmamış aile içi an­laşmalar, geçmişten gelen vergi riskleri sa­tış sürecinde masaya gelir. Bunlar çoğu za­man pazarlık konusu olmaz; doğrudan fiyat kırma veya işlemden vazgeçme sebebi olur.

Gelecek hikâyesi inandırıcı mı?

Altıncı konu büyüme hikâyesidir. Yatı­rımcı geçmiş performansa bakar ama gele­ceği satın alır. Şirket hangi pazarda büyüye­cek? Rekabet avantajı nedir? Yeni ürün, ih­racat, kapasite artışı ve kanal genişlemesi gibi fırsatlar rakamlarla destekleniyor mu? “Biz iyiyiz, daha da büyürüz” ifadesi yet­mez. İnandırıcı strateji ve finansal projek­siyon gerekir.

Hazırlık testi

Kendinize basit bir test uygulayın: Fi­nansallar bağımsız incelemeye açıldığında savunulabilir mi? Patron bir ay uzak kal­sa işler yürür mü? İlk 5 veya 10 müşterinin kaybı karşısında dayanıklılık var mı? Sü­reçler kişilere değil sisteme mi bağlı? Söz­leşme, ruhsat, dava, vergi ve insan kaynağı dosyaları düzenli mi? Stratejiler sayılarla anlatılabiliyor mu? Cevaplar tereddütlü ise şirket henüz “satışa hazır” değil, “hazırlık sürecine girmeye hazır” demektir.

Sonuç

Sermaye daha seçici, yatırımcı daha dik­katli, alıcı daha sorgulayıcı. Şirketini dü­zenleyen, verisini temizleyen, süreçlerini tanımlayan, yönetim takımını güçlendiren patronlar için bu bir fırsat. Çünkü şirketle­rin %90’ı buna hazırlık yapmaz. Hazır şir­ketler yalnızca daha yüksek değerle işlem görmez; daha iyi yönetilir ve geleceğe daha güvenle bakar. Bu konuda sorularınız olur­sa cevaplamaya çalışırım.