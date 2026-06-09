Şirketiniz yatırıma veya satışa hazır mı?
Türkiye’de birçok patron şirketini büyütürken bir gün dış yatırım almayı, stratejik ortak bulmayı ya da satışı aklının bir köşesinde düşünür. Fakat çoğu şirket bu kararı verdiği gün hazır değildir. Çünkü yatırım veya satış, yalnızca “alıcı bulma” meselesi değil; şirketin geçmişinin ve geleceğinin okunabilir hale gelmesidir.
Finansallar gerçeği söylüyor mu?
Bir şirketin hazır olup olmadığını anlamanın ilk işareti finansal şeffaflıktır. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı gerçeği ne kadar doğru yansıtıyor? Karlılık tek seferlik fırsatlardan mı geliyor, yoksa tekrar edilebilir bir iş modelinden mi besleniyor? Patron cebinden şirkete, şirketten patron cebine para akışı varsa; stok, alacak, borç ve maliyetler net izlenemiyorsa en büyük risk “bilinmezliktir”. Bilinmezlik de değer düşürür.
Patron olmadan sistem çalışır mı?
İkinci gösterge, şirketin patrona bağımlılık düzeyidir. Birçok KOBİ’de müşteri ilişkileri, satın almalar, fiyatlama, banka ilişkileri ve kriz çözme refleksi patronun omuzlarındadır. Bu durum şirketi bugün ayakta tutabilir, fakat yatırımcıya şunu düşündürür: “Bu şirket patron olmadan çalışır mı?” Eğer cevap net değilse, yatırımcı ya geri çekilir ya da ciddi iskonto ister. Çünkü satın alınan şey yalnızca varlıklar değil; sürdürülebilir yönetim kapasitesidir.
Ciro mu, gelir kalitesi mi?
Üçüncü alan müşteri ve gelir kalitesidir. Ciro büyüyor olabilir, fakat satışların önemli kısmı birkaç müşteriden geliyorsa, tahsilat vadeleri uzuyorsa, kârlı görünen işler finansman yükü taşıyorsa değer tartışmalı hale gelir. Yatırımcı, “Ne kadar satıyorsunuz?” kadar “Kime, hangi marjla, hangi vadeyle satıyorsunuz?” sorusuna bakar. Sağlıklı büyüme, kaliteli müşteri portföyü ve öngörülebilir nakit akışıdır.
Süreçler kişilere mi, sisteme mi bağlı?
Dördüncü gösterge süreçler, sistemler ve iç kontroldür. Şirketin ana süreçleri tanımlı mı? Yetkiler, onay limitleri, raporlama düzeni, performans göstergeleri belli mi? ERP sistemi var ama kararlar hâlâ Excel ve hafızayla mı alınıyor? Süreç olgunluğu, şirketin ölçeklenebilirliğini gösterir.
Gizli riskler masaya gelince
Beşinci alan hukuki, vergisel ve kurumsal temizliktir. Davalar, belirsiz ortaklık yapıları, eksik ruhsatlar, çevre ve iş güvenliği açıkları, kayıt altına alınmamış aile içi anlaşmalar, geçmişten gelen vergi riskleri satış sürecinde masaya gelir. Bunlar çoğu zaman pazarlık konusu olmaz; doğrudan fiyat kırma veya işlemden vazgeçme sebebi olur.
Gelecek hikâyesi inandırıcı mı?
Altıncı konu büyüme hikâyesidir. Yatırımcı geçmiş performansa bakar ama geleceği satın alır. Şirket hangi pazarda büyüyecek? Rekabet avantajı nedir? Yeni ürün, ihracat, kapasite artışı ve kanal genişlemesi gibi fırsatlar rakamlarla destekleniyor mu? “Biz iyiyiz, daha da büyürüz” ifadesi yetmez. İnandırıcı strateji ve finansal projeksiyon gerekir.
Hazırlık testi
Kendinize basit bir test uygulayın: Finansallar bağımsız incelemeye açıldığında savunulabilir mi? Patron bir ay uzak kalsa işler yürür mü? İlk 5 veya 10 müşterinin kaybı karşısında dayanıklılık var mı? Süreçler kişilere değil sisteme mi bağlı? Sözleşme, ruhsat, dava, vergi ve insan kaynağı dosyaları düzenli mi? Stratejiler sayılarla anlatılabiliyor mu? Cevaplar tereddütlü ise şirket henüz “satışa hazır” değil, “hazırlık sürecine girmeye hazır” demektir.
Sonuç
Sermaye daha seçici, yatırımcı daha dikkatli, alıcı daha sorgulayıcı. Şirketini düzenleyen, verisini temizleyen, süreçlerini tanımlayan, yönetim takımını güçlendiren patronlar için bu bir fırsat. Çünkü şirketlerin %90’ı buna hazırlık yapmaz. Hazır şirketler yalnızca daha yüksek değerle işlem görmez; daha iyi yönetilir ve geleceğe daha güvenle bakar. Bu konuda sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım.
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