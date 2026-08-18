Şirketinizi şaha kaldıracak tek dokunuş
Geçen sabah bir e-posta aldım. Sektöründe öncü bir şirketin genel müdürü ve ikinci kuşak aile üyesi olan kıymetli dostum soruyordu:
“Bertan Hocam, büyük bir şirkette tek bir konuyu iyileştirerek ciroyu, EBITDA’yı, net kârı, nakit akışını ve işletme sermayesini birlikte geliştirebilsek, bu ne olurdu?”
Soru çok güçlü. Öyle bir yere dokunalım ki satış artsın, maliyet düşsün, nakit rahatlasın ve şirket şaha kalksın.
Sihirli bir düğme maalesef yok. Bu sonuçlar birçok alanda iyileşme gerektirir. Yine de tek bir alan seçseydim, bu şirketin “değer zinciri” olurdu.
Tedarik zinciri değil, değer zinciri
Tedarik zinciri; malzeme, ürün, bilgi ve fiziksel akışın tedarikçiden müşteriye ulaştırılmasına odaklanır.
Değer zinciri ise müşterinin ihtiyacını anlamakla başlar; bu ihtiyacı ürüne veya hizmete dönüştürür, pazarlar, satar, teslim eder ve satış sonrası ilişkiyle sürdürür. Tedarik zinciri bu sistemin önemli fakat sınırlı bir parçasıdır.
Örneğin bir mobilya şirketinde akış şöyledir:
Pazar ve müşteri içgörüsü → Ürün ve koleksiyon tasarımı → Ticarileştirme → Satış ve sipariş yönetimi → Planlama, üretim ve kalite → Teslimat ve montaj → Satış sonrası hizmetler.
Otelcilikte:
Pazar ve misafir içgörüsü → Konsept ve deneyim tasarımı → Pazarlama ve gelir yönetimi → Sözleşme yönetimi → Rezervasyon → Karşılama ve check-in → Konaklama deneyimi → Check-out → Sadakat yönetimi.
Aynı sektördeki şirketlerin değer zinciri bile farklılaşabilir. Müşteri segmenti, değer önerisi, satış kanalı, üretim ve servis modeli farklıdır. Değer zinciri, iş modelinin operasyondaki karşılığıdır.
Satın alma, finans, muhasebe, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri ana akışı destekler. Müşteri onları görmez; teslimat, fiyat, tahsilat ve hizmet kalitesindeki etkilerini hisseder. Değer zincirine dokununca bu kesişimler de iyileşir.
Rakamlar neden birlikte iyileşir?
Müşteri ihtiyacı doğru anlaşılır, doğru ürün zamanında pazara sunulursa satış artar. Hatalar, tekrar işler, beklemeler, gereksiz onaylar ve kapasite kayıpları azaltılırsa EBITDA güçlenir. Stoklar, yarı mamuller, teslim süreleri, iadeler ve tahsilat disiplini iyileşirse işletme sermayesi ihtiyacı azalır, nakit rahatlar.
Asıl kazanç, süreçleri uçtan uca yönetmektir. Satışın sözü üretimin planına, üretimin planı satın almaya, satın almanın kararı stoka, stok nakde, teslimat kalitesi müşteri sadakatine dönüşür. Bir halkadaki zayıflık bütün zincirde maliyet üretir.
Peki değer zincirine nasıl dokunacağız?
Analiz, iyileştirme, devreye alma formülünü uygulayacağız.
İlk adım analizdir. Süreçleri uçtan uca modeller; darboğazları, tekrar işleri, riskleri ve kontrol boşluklarını, veri sorunlarını ve kopuklukları görünür kılarız.
İkinci adım iyileştirmedir. BPI ve gerektiğinde BPR ile süreçleri sadeleştirir; rol, yetki, kontrol ve performans göstergelerini tasarlarız. Dijitalleşme ve yapay zekâyı hız, kalite ve karar kabiliyeti için kullanırız.
Üçüncü adım devreye almadır. Kâğıt üzerinde tasarlanmış fakat sahada uygulanmayan süreç, değer üretmez.
Silolar kırılmadan zincir güçlenmez
Bu çalışma siloları da kırar. Süreç sahipleri yalnızca kendi hedeflerini değil, önceki sürecin çıktısını ve sonraki sürecin ihtiyacını görür. Satış üretimi, üretim satın almayı, satın alma finansı suçlamayı bıraktığında gerçek iyileşme başlar. Şirket, departmanların toplamı olmaktan çıkar; müşteriye değer üreten tek bir sistem gibi çalışır.
Sihirli bir düğme yok. Fakat şirketin tamamını etkileyen güçlü bir yönetim kaldıracı var: Değer zinciri.
Doğru analiz edilir, iyileştirilir ve devreye alınırsa; ciroya, kârlılığa, nakde ve müşteri sadakatine birlikte dokunur. Şirketi şaha kaldıran tek bir süreç değildir. Süreçlerin tek bir değer zinciri gibi akabilmesidir.
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