Şirketinizi şaha kaldıracak tek dokunuş

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Geçen sabah bir e-posta aldım. Sektö­ründe öncü bir şirketin genel müdürü ve ikinci kuşak aile üyesi olan kıymetli dos­tum soruyordu:

“Bertan Hocam, büyük bir şirkette tek bir konuyu iyileştirerek ciroyu, EBITDA’yı, net kârı, nakit akışını ve işletme sermaye­sini birlikte geliştirebilsek, bu ne olurdu?”

Soru çok güçlü. Öyle bir yere dokunalım ki satış artsın, maliyet düşsün, nakit rahat­lasın ve şirket şaha kalksın.

Sihirli bir düğme maalesef yok. Bu so­nuçlar birçok alanda iyileşme gerektirir. Yine de tek bir alan seçseydim, bu şirketin “değer zinciri” olurdu.

Tedarik zinciri değil, değer zinciri

Tedarik zinciri; malzeme, ürün, bilgi ve fiziksel akışın tedarikçiden müşteriye ulaştırılmasına odaklanır.

Değer zinciri ise müşterinin ihtiyacını anlamakla başlar; bu ihtiyacı ürüne veya hizmete dönüştürür, pazarlar, satar, teslim eder ve satış sonrası ilişkiyle sürdürür. Te­darik zinciri bu sistemin önemli fakat sı­nırlı bir parçasıdır.

Örneğin bir mobilya şirketinde akış şöy­ledir:

Pazar ve müşteri içgörüsü → Ürün ve ko­leksiyon tasarımı → Ticarileştirme → Satış ve sipariş yönetimi → Planlama, üretim ve kalite → Teslimat ve montaj → Satış sonra­sı hizmetler.

Otelcilikte:

Pazar ve misafir içgörüsü → Konsept ve deneyim tasarımı → Pazarlama ve gelir yö­netimi → Sözleşme yönetimi → Rezervas­yon → Karşılama ve check-in → Konaklama deneyimi → Check-out → Sadakat yönetimi.

Aynı sektördeki şirketlerin değer zinciri bile farklılaşabilir. Müşteri segmenti, de­ğer önerisi, satış kanalı, üretim ve servis modeli farklıdır. Değer zinciri, iş modeli­nin operasyondaki karşılığıdır.

Satın alma, finans, muhasebe, insan kay­nakları ve bilgi teknolojileri ana akışı des­tekler. Müşteri onları görmez; teslimat, fi­yat, tahsilat ve hizmet kalitesindeki etkile­rini hisseder. Değer zincirine dokununca bu kesişimler de iyileşir.

Rakamlar neden birlikte iyileşir?

Müşteri ihtiyacı doğru anlaşılır, doğru ürün zamanında pazara sunulursa satış ar­tar. Hatalar, tekrar işler, beklemeler, gerek­siz onaylar ve kapasite kayıpları azaltılırsa EBITDA güçlenir. Stoklar, yarı mamuller, teslim süreleri, iadeler ve tahsilat disiplini iyileşirse işletme sermayesi ihtiyacı azalır, nakit rahatlar.

Asıl kazanç, süreçleri uçtan uca yönet­mektir. Satışın sözü üretimin planına, üre­timin planı satın almaya, satın almanın kararı stoka, stok nakde, teslimat kalitesi müşteri sadakatine dönüşür. Bir halkadaki zayıflık bütün zincirde maliyet üretir.

Peki değer zincirine nasıl dokunacağız?

Analiz, iyileştirme, devreye alma formü­lünü uygulayacağız.

İlk adım analizdir. Süreçleri uçtan uca modeller; darboğazları, tekrar işleri, risk­leri ve kontrol boşluklarını, veri sorunları­nı ve kopuklukları görünür kılarız.

İkinci adım iyileştirmedir. BPI ve gerek­tiğinde BPR ile süreçleri sadeleştirir; rol, yetki, kontrol ve performans göstergelerini tasarlarız. Dijitalleşme ve yapay zekâyı hız, kalite ve karar kabiliyeti için kullanırız.

Üçüncü adım devreye almadır. Kâğıt üzerinde tasarlanmış fakat sahada uygu­lanmayan süreç, değer üretmez.

Silolar kırılmadan zincir güçlenmez

Bu çalışma siloları da kırar. Süreç sahip­leri yalnızca kendi hedeflerini değil, önceki sürecin çıktısını ve sonraki sürecin ihtiya­cını görür. Satış üretimi, üretim satın alma­yı, satın alma finansı suçlamayı bıraktığında gerçek iyileşme başlar. Şirket, departmanla­rın toplamı olmaktan çıkar; müşteriye değer üreten tek bir sistem gibi çalışır.

Sihirli bir düğme yok. Fakat şirketin ta­mamını etkileyen güçlü bir yönetim kaldı­racı var: Değer zinciri.

Doğru analiz edilir, iyileştirilir ve devre­ye alınırsa; ciroya, kârlılığa, nakde ve müş­teri sadakatine birlikte dokunur. Şirketi şa­ha kaldıran tek bir süreç değildir. Süreçle­rin tek bir değer zinciri gibi akabilmesidir.