Şirketinizi satışa nasıl hazırlarsınız?

Bir önceki yazımda, bir stratejik alter­natif olarak işinizi sat­maktan yani “exit” kav­ramından bahsetmiş­tim.

Türkiye’de “şirket sa­tışı” ifadesi hâlâ kulağa savunma refleksi gibi geliyor. İşler zorlaşınca, ortaklar yorulunca, pi­yasa daralınca gündeme gelen bir başlık… Oysa gelişmiş ekonomilerde exit, krizde alınan bir karar değil; büyüme stratejisi­nin doğal bir parçasıdır.

Çünkü şirket kurmak ne ka­dar stratejik bir tercihse, şirket­ten çıkmak da o kadar stratejik bir tercihtir. Ancak burada meselenin özü satmak değil; değeri doğru za­manda ve doğru mimariyle realize etmektir.

Exit bir finansal işlem değil, stratejik tasarımdır

Exit’i yalnızca bir hisse devri olarak görmek büyük bir hatadır. Bu bakış açısı süreci taktik sevi­yede bırakır. Oysa exit, şirketin kurumsal kapasitesinin test edil­diği andır.

Bir yatırımcı masaya oturdu­ğunda şunu sorar:

* Bu şirket kurucu olmadan ça­lışır mı?

* Nakit akışı sürdürülebilir mi?

* Riskler ölçülüyor ve yönetili­yor mu?

* Büyüme hikâyesi veriyle des­tekleniyor mu?

Eğer şirketin hafızası sistem­lerde değil, kurucunun zihnindey­se; müşteri ilişkileri sözleşmeler­le değil kişisel bağlarla yürüyorsa; karar mekanizmaları yazılı değil sezgiselse, burada değer kaybı ka­çınılmazdır.

Satılabilir şirket, kişiye değil sisteme dayanır.

Satılabilirlik disiplini: değerin altyapısı

Ben buna “satılabilirlik disipli­ni” diyorum. Satışı düşünmeseniz bile şirketinizi bu disiplinle yö­netmelisiniz.

Bu disiplin üç temel eksende oluşur:

Finansal şeffaflık: Türkiye’de hâlâ vergi optimizasyonu adı­na düşük kâr gösterme alışkanlı­ğı var. Ancak satış masasında bu yaklaşım tersine döner. Değerle­me, doğrulanabilir ve sürdürüle­bilir kârlılık üzerinden yapılır. Ya­tırımcı “bu EBITDA gerçek mi?” sorununun peşindedir.

Kurumsal mimari: Tanım­lı roller, yazılı süreçler, düzen­li raporlama, çalışan bir iç kont­rol yapısı… Patron merkezli değil, sistem merkezli şirketler yüksek çarpanla satılır.

Risk yönetimi: Vergi ihtilafla­rı, tek müşteriye bağımlılık, söz­leşme eksiklikleri, aile içi belir­sizlikler… Due diligence sürecin­de ortaya çıkan her risk, fiyatı aşağı çeker.

Emeğin değeri mi, performansın değeri mi?

Şirket sahiplerinin en zorlan­dığı alan burasıdır. “Bizim burada 50 yıl emeğimiz var” cümlesi çok duyulur. Doğrudur, ancak piyasa emeği değil, performansı fiyatlar.

Türkiye’de işlemler çoğunlukla EBITDA çarpanı üzerinden ger­çekleşir. Ancak çarpanı belirleyen yalnızca rakam değil; büyüme hı­zı, marj kalitesi ve sürdürülebilir­liktir.

Burada kritik nokta şudur: Exit kararı verildiğinde hazırlık için geç kalınmış olabilir. Değerleme­nin omurgasını son iki yılın per­formansı oluşturur. Bu nedenle satıştan 18–24 ay önce finansal ve operasyonel iyileştirme programı başlatmak gerekir.

Türkiye gerçeği

Uluslararası yatırımcı Türki­ye’ye bakarken zaten ülke risk primini hesaba katar. Eğer şirket içinde de yapısal riskler varsa, bu “çifte iskonto” yaratır. Yazılı ol­mayan ortaklık dengeleri, kayıt dışı uygulamalar, kurucu bağım­lılığı ve ana müşteri yoğunlaşma­sı… Bunların her biri yatırımcı­nın fiyatı aşağı çekmesi için ge­rekçedir.

Doğru yatırımcı, doğru mimari

Her exit aynı değildir. Tam satış mı yapılacak, azınlık ortak mı alı­nacak? Stratejik yatırımcı mı, fi­nansal yatırımcı mı?

Stratejik yatırımcı sinerji arar; pazar payı veya teknoloji için da­ha yüksek çarpan ödeyebilir. Fi­nansal yatırımcı ise 4–5 yıllık bir büyüme ve yeniden satış planıyla gelir. Yanlış yatırımcıya yapılan sunum, doğru şirketi bile değersiz gösterebilir. En iyi exit, en zayıf olduğunuz anda yapılan değil; en güçlü olduğunuz anda tasarlanan exittir. Şirketinizi satmayı düşün­meyebilirsiniz. Ancak şu soruyu kendinize sormalısınız: “Yarın bir yatırımcı kapımı çalsa, şirketim ne kadar hazır?”