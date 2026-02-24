Şirketinizi satışa nasıl hazırlarsınız?
Bir önceki yazımda, bir stratejik alternatif olarak işinizi satmaktan yani “exit” kavramından bahsetmiştim.
Türkiye’de “şirket satışı” ifadesi hâlâ kulağa savunma refleksi gibi geliyor. İşler zorlaşınca, ortaklar yorulunca, piyasa daralınca gündeme gelen bir başlık… Oysa gelişmiş ekonomilerde exit, krizde alınan bir karar değil; büyüme stratejisinin doğal bir parçasıdır.
Çünkü şirket kurmak ne kadar stratejik bir tercihse, şirketten çıkmak da o kadar stratejik bir tercihtir. Ancak burada meselenin özü satmak değil; değeri doğru zamanda ve doğru mimariyle realize etmektir.
Exit bir finansal işlem değil, stratejik tasarımdır
Exit’i yalnızca bir hisse devri olarak görmek büyük bir hatadır. Bu bakış açısı süreci taktik seviyede bırakır. Oysa exit, şirketin kurumsal kapasitesinin test edildiği andır.
Bir yatırımcı masaya oturduğunda şunu sorar:
* Bu şirket kurucu olmadan çalışır mı?
* Nakit akışı sürdürülebilir mi?
* Riskler ölçülüyor ve yönetiliyor mu?
* Büyüme hikâyesi veriyle destekleniyor mu?
Eğer şirketin hafızası sistemlerde değil, kurucunun zihnindeyse; müşteri ilişkileri sözleşmelerle değil kişisel bağlarla yürüyorsa; karar mekanizmaları yazılı değil sezgiselse, burada değer kaybı kaçınılmazdır.
Satılabilir şirket, kişiye değil sisteme dayanır.
Satılabilirlik disiplini: değerin altyapısı
Ben buna “satılabilirlik disiplini” diyorum. Satışı düşünmeseniz bile şirketinizi bu disiplinle yönetmelisiniz.
Bu disiplin üç temel eksende oluşur:
Finansal şeffaflık: Türkiye’de hâlâ vergi optimizasyonu adına düşük kâr gösterme alışkanlığı var. Ancak satış masasında bu yaklaşım tersine döner. Değerleme, doğrulanabilir ve sürdürülebilir kârlılık üzerinden yapılır. Yatırımcı “bu EBITDA gerçek mi?” sorununun peşindedir.
Kurumsal mimari: Tanımlı roller, yazılı süreçler, düzenli raporlama, çalışan bir iç kontrol yapısı… Patron merkezli değil, sistem merkezli şirketler yüksek çarpanla satılır.
Risk yönetimi: Vergi ihtilafları, tek müşteriye bağımlılık, sözleşme eksiklikleri, aile içi belirsizlikler… Due diligence sürecinde ortaya çıkan her risk, fiyatı aşağı çeker.
Emeğin değeri mi, performansın değeri mi?
Şirket sahiplerinin en zorlandığı alan burasıdır. “Bizim burada 50 yıl emeğimiz var” cümlesi çok duyulur. Doğrudur, ancak piyasa emeği değil, performansı fiyatlar.
Türkiye’de işlemler çoğunlukla EBITDA çarpanı üzerinden gerçekleşir. Ancak çarpanı belirleyen yalnızca rakam değil; büyüme hızı, marj kalitesi ve sürdürülebilirliktir.
Burada kritik nokta şudur: Exit kararı verildiğinde hazırlık için geç kalınmış olabilir. Değerlemenin omurgasını son iki yılın performansı oluşturur. Bu nedenle satıştan 18–24 ay önce finansal ve operasyonel iyileştirme programı başlatmak gerekir.
Türkiye gerçeği
Uluslararası yatırımcı Türkiye’ye bakarken zaten ülke risk primini hesaba katar. Eğer şirket içinde de yapısal riskler varsa, bu “çifte iskonto” yaratır. Yazılı olmayan ortaklık dengeleri, kayıt dışı uygulamalar, kurucu bağımlılığı ve ana müşteri yoğunlaşması… Bunların her biri yatırımcının fiyatı aşağı çekmesi için gerekçedir.
Doğru yatırımcı, doğru mimari
Her exit aynı değildir. Tam satış mı yapılacak, azınlık ortak mı alınacak? Stratejik yatırımcı mı, finansal yatırımcı mı?
Stratejik yatırımcı sinerji arar; pazar payı veya teknoloji için daha yüksek çarpan ödeyebilir. Finansal yatırımcı ise 4–5 yıllık bir büyüme ve yeniden satış planıyla gelir. Yanlış yatırımcıya yapılan sunum, doğru şirketi bile değersiz gösterebilir. En iyi exit, en zayıf olduğunuz anda yapılan değil; en güçlü olduğunuz anda tasarlanan exittir. Şirketinizi satmayı düşünmeyebilirsiniz. Ancak şu soruyu kendinize sormalısınız: “Yarın bir yatırımcı kapımı çalsa, şirketim ne kadar hazır?”
