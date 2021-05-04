Şirketler çalışanlardan aşı güvencesi isteyecek!

Dünya, aşılamada adalet ve küresel bağışıklıktan bahsederken, çalışma hayatında yeni normalin iş planını ortaya koymak için hummalı bir hazırlık var. Uluslararası denetim ve yönetim danışmanlığı şirketi KPMG’nin küresel CEO araştırmasına göre üst düzey yöneticiler, salgının ilk yarısında verdikleri “Tamamen uzaktan çalışma kalıcı hale gelebilir” kararını yeniden sorguluyorlar. İşin geleceğine dair küresel hazırlıkları DÜNYA’ya değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, kalabalıkları yöneten liderlerin uzaktan çalışma döneminde mutsuz olduklarını, haftada üç gün olmak üzere ofise dönme planı yaptıklarını vurguladı.

“Çalışanlar da evdeki yaşamdan zarar gördü, psikolojik ve fiziki olarak etkilendiler” dilen Alsan, geçen yaz uzaktan çalışma stratejilerini ortaya koyan firmaların, bugün “erken davrandık” deyip yeniden planlama yaptıklarını ifade etti. Alsan’a göre iş hayatında yeni kurallar şekilleniyor. Bu sürecin kilit noktasını ise aşı oluşturuyor.

Plazalara girişte aşı sorgulaması düşünülüyor

Murat Alsan’ın verdiği bilgilere göre küresel yöneticiler işgücünün tamamen uzaktan çalışması konusunda ölçülü bir yaklaşım gösteriyor. CEO’ların yüzde 30’u COVID-19 sonrası çoğu personelin haftada 2-3 gün uzaktan çalıştığı hibrit bir model düşünüyor. Her 10 iş liderinden dokuzu, yani araştırmaya katılanların yüzde 90’ı ise çalışanlarından aşılandıklarına dair güvence talep etmeyi düşündüğünü belirtiyor. Liderlerin yüzde 21'i müşterileri ve ziyaretçilerine de, işyerine girişte aşı yaptırıp yaptırmadıklarını sormayı planlıyor.

KPMG’nin araştırmasına katılan yöneticilerin yüzde 61’i personelin ofise dönmesini istemeden önce başarılı aşılama sonuçlarını beklemek niyetinde. Şirket liderlerinin yüzde 76’sı önemli pazarlardaki hükümetlerin işletmeleri normale dönmeye teşvik etmesini bekleyeceğini söylüyor. CEO’ların yüzde 34’ü ise aşı güvenliği hakkında yanlış bilgilerden ve çalışanların bundan etkilenerek aşı yaptırmama olasılığından endişe duyduğunu belirtmiş.

Çalışanların aidiyet duygusu tüm dünyada düştü

Murat Alsan’a göre çalışma hayatı hasıl olursa olsun, tüm dünyayı salgından çıkışta müthiş bir enflasyon krizi bekliyor. Bu da insan kaynaklarından, ücretlendirmelere kadar her alanda etkisini gösteriyor. Küresel CEO araştırmasında en büyük risk olarak algılanan üç konunun öne çıktığını belirtiyor Alsan: Siber güvenlik, yetenek yönetimi ve sürdürülebilirlik.

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın da etkisiyle tüm dünyada çalışanların kurumlarına olan aidiyet duygusunun azaldığını, bunun da hızlı iş değiştirmeleri gündeme getirdiğini anlatan Alsan, “Şirketleri pandemi çıkışında aşırı enflasyon, yüksek borçlanma krizi bekliyor. Bu da yetenek yönetimi ihtiyacını gündeme getiriyor. Bu açıdan bakıldığında yetenek riski ön planda. Çalışanlarını kaybediyorlar. Bazı tedbirler alıyorlar. Ofis giderlerinden yapılan tasarruf, çalışanlara aktarılıyor” dedi.

Eşitsizliklerde taraf olmalıyız!

KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, salgının iş dünyasında bugüne kadar hiç olmayan oranda adalet, çevre, eşitlik duygularını gündeme getirdiğini vurguları. İş dünyasının COVID-19 döneminde “amaç yenilediğini” söyleyen Alsan, şöyle konuştu: “Virüs, herkeste müthiş bir empati yarattı, çünkü herkesi etkiledi. Bu kez zengin de sevdiğini kaybetti. Bu, kararları etkiliyor. Şirketlerin amaç algısında sadece karlılık yok. CEO’ların yüzde 60’ı ülkelerindeki eşitsizliklerde taraf olmak gerektiğini düşünüyorlar. O nedenle bu kriz kapsayıcı bakabilen liderleri ön plana çıkaracak.”

Sadece Türk CEO’lar hedeflerini revize etmedi

Alsan’ın verdiği bilgilere göre CEO’ların en büyük risk listesinde tedarik zinciri de var ve bu, şirketlerin hedeflerini de etkiliyor. Tedarik sorunu nedeniyle birçok CEO’nun hedeflerini revize etmek zorunda kaldığını vurgulayan Alsan, Türkleri istisnanın dışında tutuyor. Alsan, “Özellikle Avrupa’da şirketler üretimi artık evlerinde istiyor, o da olmadı komşudan alalım diyor. Bu da Türkiye’nin üretim gücünü onlara yeniden hatırlattı. Kimse Çin’e tüm siparişini bağlamak istemiyor. O nedenle araştırmalarımızda hedefl erini revize etmeyen sadece Türk liderleri görüyoruz.”