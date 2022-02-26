Şirketler gençlerle birlikte yol almayı ve gençlerle öğrenmeyi öğrenmeli

Çelik ÖREN

Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı

Günümüzde işletmeler en yaratıcı çözümleri sunmayı, kullanıcılar için en iyi deneyimi tasarlamayı ve pazar hakimiyetini arttırmayı ve küresel piyasalarda önde olmayı, hedefliyor. Şirket yönetimleri tarafından geliştirilen stratejiler, insan kaynakları yapılandırmalarındaki değişiklikler, yeni bakış açıları ile vizyon arayışları da hız kesmeden bu hedefleri beslemek için yürütülüyor.

Türkiye ise dünya inovasyon sıralamasında ilk 50 içerisinde tutunma gayretinde. Bu dönüşüm sürecinde Almanya, Çin ve Japonya gibi devler de hız kaybediyor. İnovatif girişimlerin yarattığı piyasa değerleri geleneksel endüstrilerle farkı giderek açıyor.

Türkiye’nin global ekonomide ön plana çıkmasını sağlayacak işletmelerimizin en büyük güç kaynağı çalışanları ve gelecekte birlikte yol alacakları gençlerimiz. Bu sebeple işletmeler gençlerle iç süreçlerde daha çok birlikte yol almalı ve bugün de yarın da daha büyük etki yaratacak değerlere imza atmak için gençlere yatırım yapmalıdır.

Bugünkü genç nüfusun hükmü insan ömrünün uzaması ile birlikte dünya üzerinde çok daha uzun süre etkili olacak gibi görünüyor. Bugün Z Kuşağı ve sonrası çocuklarımız, toplumların ve gezegenimizin karşılaşacağı her türlü sorun ile yüzleşeceği gibi her türlü olumlu gelişmenin de bir parçası hatta etkeni olacak. Giyilebilir teknolojiler, robotların hayatımızda sağlık, eğitim, hizmet, üretim gibi birçok noktadaki varlığı, metaverse evrenlerindeki popüler kültürün bir parçası olmak, yeni kimlikler kazanmak, yapay zeka teknolojileri ile eğlenmek, öğrenmek, çalışmak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak ve daha bir çok heyecan verici ve ürpertici gelişmenin tam ortasında olacaklar.

Gençlerimizin gelişimi ve çağa ayak uydurabilmesi için en çok üzerinde durulması gereken konunun ‘Girişimci Zihin Yapısı’ ve çocukların, gençlerin bu zihin yapısına sahip olabilmeleri için gerekli eğitime erişebilmeleri olduğuna inanıyorum.

Son 10-15 yıldır ülkemizde ve Avrupa’da K-12 seviyesinde girişimcilik eğitimleri ve girişimci öğrenme kavramları hızla önem kazanmakta.

AB Komisyonu’nun güncel girişimcilik tanımına baktığımızda ‘Girişimcilik, fırsatları ve fikirleri başkaları için değere dönüştürme faaliyetidir. Bu süreçte ortaya konulan değer finansal, kültürel ya da sosyal olabilir.’ şeklinde ifade etmeye başlandığını görüyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere Avrupa genelinde de girişimcilik algısı bireylerin kendiişlerini kurmaları kavramından sıyrılarak değer ve fayda üretme odaklı faaliyetler kavramına geçiş yapıyor.

Peki, girişimci zihin yapısı ile vurgulamak istediğimiz özellikler neler?

- Merak

- Eleştirel bakış açısı

- Esneklik

- Strese dayanıklılık

- Yaratıcı ve orijinal düşünebilme

- İş birlikçi olma

- İletişim gücü

- Hızlı adapte olabilmek, değişime ayak uydurulabilme

- Aktif öğrenme becerisine sahip olma

- Problem çözme

- Hata yapmaktan korkmamak.

Kısaca, geleceği tasarlayabilecek ve şekillendirebilecek enerji ve tutkuya sahip birey olabilmek.

Ancak çalışanlar ve hatta şirket yöneticileri tarafından, bu rolde sadece şirketlerin kurucuları, ortakları ya da kurucu aile bireyleri görülmekte. Hatalı bakış açısı ve beklentiler burada başlıyor. Şirketlerin, etkin büyümeyi ve gelişmeyi yakalayabilmesi için sadece kurucunun vizyonu ile değil yukarıda sıraladığımız özelliklere sahip çalışanların da benzer vizyona sahip olması gerekmektedir.

Çünkü bugün iş yerlerinde standart bakış açısında sahip bireyler, verilen görevleri, uygun talimatların dışına çıkmadan yapmaya çalışmakta. Bu tip çalışanlar işlerini ve mevcut pozisyonlarını ellerinde tutma çabası ile buna bağlı olarak yaşam standartlarını, gelirlerini kaybetme korkusundan konfor alanlarının dışına çıkamamakta ve çıkan bireylerden ise rahatsızlık duymakta, onların çalışmalarını engellemek ya da görmezden gelmek yoluna gitmektedirler. Ülkemizde gençlere yönelik yaptığımız pek çok anket çalışmasında gençlerin güçlü özellikleri arasında “verilen görevleri yerine getirme” maddesini seçmesi işletmelerden çalışanlara aktarılmış bu yanlış kodun nasıl kalıtsal hale geldiğini göstermektedir

Burada değişim, şirketin ilk vizyonunu belirleyen kurucular ve sonrasında tepe yönetimin kendini ve zihin yapısını değiştirerek gençlerin başarabileceklerine inanması ile başlamalı. Yeni nesli tanıyan bir işletme, hem şirket içi dinamikleri gençlerle tasarlama fırsatı bulacaktır hem de gençlerin dinamik, yaratıcı, yeni teknoloji kavrayışı ve adaptasyonu yüksek zihin yapısından beslenme imkanına sahip olacaktır. Bunun en kolay ve etkili yolları arasında da gençlerle daha sık fikir alışverişinde bulunacakları etkinlikleri artırmak, çift taraflı mentorluk aktivitelerini şirket kültürünün bir parçası haline getirmek, şirket içinde fikir geliştirilmesi ve fikirlerin hayata geçirilmesi noktasında kesin ve yapılandırılmış bir şirket kültürü inşa etmek bulunuyor.

Bu sebeple işletmelerimiz, gençlerle iç süreçlerde daha çok birlikte yol almalı ve bugün de yarın da daha büyük etki yaratacak değerlere imza atmak için gençlere acilen yatırım yapmalı ve bu konuda çalışan STK’lar ile işbirliklerine gitmelidirler.