Şirketler için ‘satış gücü eğitimi/danışmanlığı’ neden önemli?

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Danışmanlık ve eğitim; işletmelerin yaşam

süresini artıran, prestijini ve cirosunu

yükselten önemli hizmetlerden biridir.”

Şüphesiz ki satış ve müşteri ilişkileri departmanları, bir şirketin hem kolonlarını oluştururlar hem de vitrinlerini. Bu departmanlarda bulunan personelin iyi eğitilmiş olması, işletmenin verimliliği, kârlılığı ve uzun ömürlü olması açısından son derece önemlidir. Eğitim veya danışmanlık olsun ülkemizdeki işletmelerin çoğu, maalesef ki bu gibi hizmetlerin işletmeye olan katkısının henüz farkında değildir. Tabii ki işletmenin tüm departmanları için, eğitim oldukça önemlidir, fakat özellikle müşteri ile sürekli temas halinde olan personelin eğitilmesindeki önem çok daha yüksektir. Çünkü müşterinin, eğitimsiz bir personel ile karşı karşıya gelmesi ve olumsuz bir deneyim yaşaması halinde bir daha o işletmeye gitme olasılığı oldukça düşük oluyor.

Eğitim veya danışmanlık hizmeti olsun, genellikle işletmeler üç farklı durum karşısında bu tarz hizmetlere başvuruyor:

- Firmanın çok zor durumda olduğu zamanlar

- Firmanın gelecekte zor durumda olabilme ihtimalinin yüksek olması

- Her şeyin normal olduğu durumlar

Eğitim veya danışmanlık hizmetlerinin en çok işe yaradığı durumlar, ikinci ve üçüncü maddeler çerçevesindeki hallerdir. Çünkü birinci seçenekte, işletmelerin çıkışı yapabilecek manevra kabiliyeti (zaman, kaynak, motivasyon vb.) daha düşüktür fakat tabii ki umut her zaman vardır. (Üçüncü seçenekte ise işletme, öngörülemeyen bir risk için zırh oluşturmuş olur.) Konuşmalarımda ve yazılarımda mümkün olduğunca eğitim/danışmanlık hizmetleri ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Ve zaman ilerledikçe bu hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu fark eden yöneticilerin de arttığına inanıyorum. Eğitimin bir işletme için faydalarına önceki yazılarımda yer vermiştim; bu kısımda da -satış gücüne yönelik- danışmanlığın firmaya olan katkılarını açıklamaya çalışacağım.

İşletme birçok konuda danışmanlık hizmeti alabiliyor; satış gücü, pazarlama, satın alma, genel yönetim, insan kaynakları, marka yönetimi, halkla ilişkiler vb. Tabii ki buradaki en önemli detaylardan biri, bu hizmetin alanında uzman kurumlar/kişiler tarafından sunulması. İşletmenin satış gücüne yönelik bir danışmanlık hizmeti almasının önem derecesi yüksek olan faydalarını birkaç başlık altında toplayabiliriz.

Satış gücüne yönelik danışmanlığın özellikli faydaları:

- Çalışanların eğitimi ve genel kültürü artar

Danışmanlık hizmetinin içinde genellikle eğitim hizmeti de olduğundan dolayı, çalışanların genel olarak eğitim seviyesi yükselir, genel kültürü artar, iletişim gücü yükselir vb. Ayrıca satış gücüne yönelik bu tür değişiklikler çalışanların motivasyon seviyesini de önemli ölçüde yükseltiyor.

- İşletmenin yaşam süresini uzatır

Yapılan araştırmalar, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin işletmelerin yaşam sürelerine önemli ölçüde katkısının olduğunu gösteriyor. Şüphesiz ki, satış gücüne yönelik sürdürülebilir başarılar elde eden işletmeler ve çalışanlar görev ve sorumluluklarını çok daha etkili bir şekilde yerine getirebiliyor.

- İş körlüğüne olan katkısı

Hemen her işletmede, belirli bir süre sonrasında iş körlüğü oluşabiliyor. Diğer bir deyişle, bir işletmedeki sistem ve uygulama hatalarının dolayısıyla da gelecekteki risklerin, çalışanlar tarafından algılanamaması sorunu. Bunun en önemli sebeplerinden biri de zamanla tüm çalışanların belirli bir iş rutini oluşturması ve mevcut iş alışkanlıklarından dolayı bu rutinin dışına çıkamamaları. Dışarıdan gelen farklı bir bakış açısı; küçük bir yöntem değişikliği, işletmenin iş gücüne çok önemli katkılar sağlayabiliyor.

- Ciro artışı ve kârlılığa etkisi

Yine araştırmalar gösteriyor ki, doğru eğitim ve danışmanlık hizmeti alan işletmelerin, kârlılık seviyeleri de aynı ölçekteki rakiplerine göre çok daha yüksek oluyor.

- Çalışanların bağlılığı ve sorumluluk duygusu yükselir

Danışmanlık süreçlerinde ortaya çıkan eğitim ihtiyacının giderilmesi durumunda, çalışanların bağlılığı ve sorumluluk duygusu gelişiyor. Bu sonuç ise yönetimin denetim maliyetini düşürüyor ve işletmenin kârlılık seviyesini yükseltiyor.

- İşletmenin prestiji ve genel olarak itibarı artar

Şüphesiz ki, satış gücü ve müşteri hizmetleri departmanlarındaki kayda değer gelişim, müşteri coşkusunun yükselmesinde ve buna bağlı olarak da işletmenin prestijinin/itibarının artmasında etkili bir rol oynuyor.

Yukarıdaki, işletmenin ve ekibin gelişim süreçleri göz önünde bulundurulduğunda danışmanlık veya eğitim olsun, bu tarz hizmetlerin firmalara bir maliyet oluşturmadığı da aşikârdır.