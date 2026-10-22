Şirketler neden kapanıyor?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Ağustos 2026’da kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Yılın ilk sekiz ayında ise kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı. Şirket kapanışlarının çeşitli nedenleri bulunmakla birlikte, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve yüksek faiz oranları öne çıkıyor.
Şirketlerin kapanması veya iflas etmesi; finansal zorluklar, operasyonel hatalar, stratejik yetersizlikler ya da hukuki süreçlerden kaynaklanabiliyor. Şirketler kârlı olsalar bile nakit akışını yönetemedikleri veya alacaklarını zamanında tahsil edemedikleri için faaliyetlerini sürdüremeyebiliyor. Yüksek faiz oranları, banka kredilerine erişimin zorlaşması ve artan borç yükü işletmeleri tıkanma noktasına getirebiliyor. Satış hacminin düşmesi, müşterilerin alım gücünün azalması ve rekabet baskısı da üretimin durmasına veya işletmelerin kapanmasına yol açabiliyor.
TOBB verileri ne gösteriyor?
TOBB’un Ağustos 2026 verilerine göre kurulan ve kapanan şirket sayıları; illere göre şirket kuruluşlarında İstanbul 27.897 şirketle ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 8.000 şirketle Ankara, 4.328 şirketle İzmir, 3.197 şirketle Antalya ve 2.665 şirketle Bursa izliyor. Adana 2.360, Konya 2.068 ve Kocaeli 1.924 şirketle bu illeri takip ediyor.
Ağustos 2026’da:
-Kurulan şirket sayısı: 9.275
-Kapanan şirket sayısı: 2.185
Ocak-Ağustos 2026 döneminde:
-Kurulan şirket sayısı: 76.793
-Kapanan şirket sayısı: 18.839
Yabancı sermayeli şirketler:
-Ağustos 2026’da kurulan şirket sayısı: 952
-Ocak-Ağustos 2026 döneminde kurulan şirket sayısı: 7.339
Ocak-Ağustos döneminde kapanan şirketler faaliyet alanlarına göre incelendiğinde, 6.495 şirketle toptan ve perakende ticaret ilk sırada yer alıyor. İmalat sektörü 2.505 şirketle ikinci, inşaat sektörü ise 1.629 şirketle üçüncü sırada bulunuyor.
Yabancı sermayeli şirketler arasında kapananların sayısına ilişkin veriye ulaşılamazken, kurulan şirketlerin ortaklık yapısında Suriye ortaklı girişimler ilk sırada yer alıyor. Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarını temsil eden Türkiye uyruklu ortaklı şirketler ikinci, İran ortaklı şirketler üçüncü, Almanya ortaklı şirketler dördüncü ve Çin ortaklı şirketler beşinci sırada bulunuyor.
Stratejik ve yönetimsel hatalar
Şirketlerin kapanmasında ekonomik koşullar kadar yönetim ve strateji hataları da etkili olabiliyor. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:
-Dijitalleşmeye ve yeniliklere uyum sağlayamamak: Yeni teknolojileri ve e-ticaret olanaklarını iş modeline entegre edememek, işletmelerin rekabet gücünü zayıflatıyor.
-Kötü yönetim ve borçla büyüme: Öz kaynakları yeterli olmadan aşırı borçlanarak kontrolsüz büyümek, ekonomik sıkıntı dönemlerinde şirketleri savunmasız bırakıyor.
-Aile şirketlerindeki anlaşmazlıklar: Kardeşler, mirasçılar veya ortaklar arasındaki yönetimsel ve hukuki uyuşmazlıklar, şirketlerin bölünmesine ya da tasfiyesine neden olabiliyor.
Hukuki nedenler
Şirketler yalnızca ekonomik nedenlerle kapanmıyor. Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirket sözleşmesinde belirlenen sürenin dolması, genel kurul kararı, kanunda öngörülen diğer sona erme nedenleri veya haklı sebeplerle fesih de şirketlerin faaliyetlerini sonlandırmasına yol açabiliyor.
Borçlarını ödeyemeyen şirketler iflasla karşı karşıya kalabiliyor. Konkordato sürecinde başarı sağlanamaması da şirketlerin faaliyetlerini sürdürememesiyle sonuçlanabiliyor.
Ekonomi politikaları ve vergi yükü
Uygulanan ekonomi politikaları ve vergi düzenlemelerinin işletmeler üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemeli. Özellikle finansman maliyetlerinin yükseldiği, talebin daraldığı ve işletme giderlerinin arttığı dönemlerde vergi ve prim yükleri şirketlerin hareket alanını daraltabiliyor.
-Finansman ve nakit akışı sıkışıklığı: Vergi yükü, yüksek faiz giderleri ve tahsilat sorunları işletme sermayesini azaltarak şirketlerin ödeme güçlüğü yaşamasına neden olabiliyor.
-İş gücü maliyetlerinin artması: Ücretler üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primleri, işverenlerin personel maliyetlerini yükselterek yeni istihdam kararlarını etkileyebiliyor.
-Rekabet gücünün düşmesi: Vergi ve diğer maliyetlerin yüksekliği, yerli şirketlerin uluslararası ve bölgesel rekabette dezavantaj yaşamasına yol açabiliyor.
-Kayıt dışı ekonomiye yönelme riski: Vergi yükü ve maliyet baskısı, bazı işletmelerde kayıt dışı faaliyetlere yönelme veya faaliyetleri daraltma eğilimini artırabiliyor.
-Kriz dönemlerinde işletmelerin zorlanması: Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı ekonomi politikaları ve talepteki daralma, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasa koşullarına uyumunu güçleştirebiliyor.
Devlete de önemli sorumluluklar düşüyor
Görüldüğü üzere, şirketlerin batmasında veya kapanmasında yöneticilere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Şirket yöneticilerinin doğru kararlar alması, kaynaklarını verimli kullanması, borçlarını yönetmesi ve riskleri zamanında değerlendirmesi gerekiyor. Ancak işletmelerin yaşadığı sorunları yalnızca yönetim hatalarıyla açıklamak da doğru değil. Uygulanan ekonomi ve maliye politikalarının oluşturduğu maliyet ve baskılar da şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesini etkiliyor.
Üretim yapan, istihdam sağlayan ve ödediği vergilerle kamu gelirlerine katkıda bulunan işletmelerin ayakta kalması, yalnızca şirket sahipleri açısından değil, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle devletin de işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıran, öngörülebilir bir vergi sistemi oluşturan ve üretim ile istihdamı destekleyen politikalar geliştirme sorumluluğu bulunuyor.
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