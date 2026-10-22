Şirketler neden kapanıyor?

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Türkiye Oda­lar ve Bor­salar Birliği (TOBB) verileri­ne göre, Ağustos 2026’da kapa­nan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüz­de 11,3 arttı. Yı­lın ilk sekiz ayın­da ise kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı. Şirket kapanışlarının çeşitli ne­denleri bulunmakla birlik­te, finansmana erişimde ya­şanan güçlükler ve yüksek faiz oranları öne çıkıyor.

Şirketlerin kapanması veya iflas etmesi; finansal zorluk­lar, operasyonel hatalar, stra­tejik yetersizlikler ya da hu­kuki süreçlerden kaynaklana­biliyor. Şirketler kârlı olsalar bile nakit akışını yöneteme­dikleri veya alacaklarını za­manında tahsil edemedikleri için faaliyetlerini sürdüreme­yebiliyor. Yüksek faiz oranla­rı, banka kredilerine erişimin zorlaşması ve artan borç yükü işletmeleri tıkanma noktasına getirebiliyor. Satış hacminin düşmesi, müşterilerin alım gücünün azalması ve rekabet baskısı da üretimin durması­na veya işletmelerin kapan­masına yol açabiliyor.

TOBB verileri ne gösteriyor?

TOBB’un Ağustos 2026 ve­rilerine göre kurulan ve kapa­nan şirket sayıları; illere göre şirket kuruluşlarında İstanbul 27.897 şirketle ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 8.000 şirket­le Ankara, 4.328 şirketle İzmir, 3.197 şirketle Antalya ve 2.665 şirketle Bursa izliyor. Adana 2.360, Konya 2.068 ve Kocae­li 1.924 şirketle bu illeri takip ediyor.

Ağustos 2026’da:

-Kurulan şirket sayısı: 9.275

-Kapanan şirket sayısı: 2.185

Ocak-Ağustos 2026 döneminde:

-Kurulan şirket sayısı: 76.793

-Kapanan şirket sayısı: 18.839

Yabancı sermayeli şirketler:

-Ağustos 2026’da kurulan şirket sayısı: 952

-Ocak-Ağustos 2026 döne­minde kurulan şirket sayısı: 7.339

Ocak-Ağustos döneminde ka­panan şirketler faaliyet alanla­rına göre incelendiğinde, 6.495 şirketle toptan ve perakende ti­caret ilk sırada yer alıyor. İma­lat sektörü 2.505 şirketle ikinci, inşaat sektörü ise 1.629 şirketle üçüncü sırada bulunuyor.

Yabancı sermayeli şirketler arasında kapananların sayısına ilişkin veriye ulaşılamazken, kurulan şirketlerin ortaklık ya­pısında Suriye ortaklı girişim­ler ilk sırada yer alıyor. Türki­ye dışında yaşayan Türk vatan­daşlarını temsil eden Türkiye uyruklu ortaklı şirketler ikinci, İran ortaklı şirketler üçüncü, Almanya ortaklı şirketler dör­düncü ve Çin ortaklı şirketler beşinci sırada bulunuyor.

Stratejik ve yönetimsel hatalar

Şirketlerin kapanmasında ekonomik koşullar kadar yö­netim ve strateji hataları da etkili olabiliyor. Bunların baş­lıcaları şöyle sıralanabilir:

-Dijitalleşmeye ve ye­niliklere uyum sağlayama­mak: Yeni teknolojileri ve e-ticaret olanaklarını iş mo­deline entegre edememek, iş­letmelerin rekabet gücünü za­yıflatıyor.

-Kötü yönetim ve borçla büyüme: Öz kaynakları yeter­li olmadan aşırı borçlanarak kontrolsüz büyümek, ekono­mik sıkıntı dönemlerinde şir­ketleri savunmasız bırakıyor.

-Aile şirketlerindeki an­laşmazlıklar: Kardeşler, mi­rasçılar veya ortaklar arasın­daki yönetimsel ve hukuki uyuşmazlıklar, şirketlerin bö­lünmesine ya da tasfiyesine neden olabiliyor.

Hukuki nedenler

Şirketler yalnızca ekonomik nedenlerle kapanmıyor. Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirket sözleşmesinde belir­lenen sürenin dolması, genel kurul kararı, kanunda öngörü­len diğer sona erme nedenleri veya haklı sebeplerle fesih de şirketlerin faaliyetlerini son­landırmasına yol açabiliyor.

Borçlarını ödeyemeyen şir­ketler iflasla karşı karşıya kala­biliyor. Konkordato sürecinde başarı sağlanamaması da şir­ketlerin faaliyetlerini sürdü­rememesiyle sonuçlanabiliyor.

Ekonomi politikaları ve vergi yükü

Uygulanan ekonomi politi­kaları ve vergi düzenlemeleri­nin işletmeler üzerindeki et­kileri de göz ardı edilmemeli. Özellikle finansman maliyet­lerinin yükseldiği, talebin da­raldığı ve işletme giderlerinin arttığı dönemlerde vergi ve prim yükleri şirketlerin hare­ket alanını daraltabiliyor.

-Finansman ve nakit akışı sıkışıklığı: Vergi yükü, yüksek faiz giderleri ve tahsi­lat sorunları işletme sermaye­sini azaltarak şirketlerin öde­me güçlüğü yaşamasına neden olabiliyor.

-İş gücü maliyetlerinin artması: Ücretler üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik prim­leri, işverenlerin personel mali­yetlerini yükselterek yeni istih­dam kararlarını etkileyebiliyor.

-Rekabet gücünün düş­mesi: Vergi ve diğer maliyet­lerin yüksekliği, yerli şirket­lerin uluslararası ve bölgesel rekabette dezavantaj yaşama­sına yol açabiliyor.

-Kayıt dışı ekonomiye yönelme riski: Vergi yükü ve maliyet baskısı, bazı işletme­lerde kayıt dışı faaliyetlere yö­nelme veya faaliyetleri daralt­ma eğilimini artırabiliyor.

-Kriz dönemlerinde iş­letmelerin zorlanması: Enf­lasyonla mücadele kapsamın­da uygulanan sıkı ekonomi po­litikaları ve talepteki daralma, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasa koşulları­na uyumunu güçleştirebiliyor.

Devlete de önemli sorumluluklar düşüyor

Görüldüğü üzere, şirketlerin batmasında veya kapanmasın­da yöneticilere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Şirket yöneticilerinin doğru kararlar alması, kaynaklarını verim­li kullanması, borçlarını yö­netmesi ve riskleri zamanın­da değerlendirmesi gerekiyor. Ancak işletmelerin yaşadı­ğı sorunları yalnızca yönetim hatalarıyla açıklamak da doğ­ru değil. Uygulanan ekonomi ve maliye politikalarının oluş­turduğu maliyet ve baskılar da şirketlerin faaliyetlerini sür­dürebilmesini etkiliyor.

Üretim yapan, istihdam sağ­layan ve ödediği vergilerle ka­mu gelirlerine katkıda bulu­nan işletmelerin ayakta kal­ması, yalnızca şirket sahipleri açısından değil, ülke ekono­misi açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle devletin de işletmelerin finansmana eri­şimini kolaylaştıran, öngörü­lebilir bir vergi sistemi oluş­turan ve üretim ile istihdamı destekleyen politikalar geliş­tirme sorumluluğu bulunuyor.