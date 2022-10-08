Şirketlerde çalışan öneri sistemi nasıl olmalıdır?

Muhammed Satılmış

Yönetim Danışmanı / Grupas Gelişim

Şirketlerdeki çalışan öneri sistemlerinin faydaları saymakla bitmez. Bu süreç iyi yönetilirse:

- Çalışanlardaki yenilikçi yaklaşımlar artar ve farklı açılardan bakabilme yeteneği gelişir.

- Şirkette yenilikçilik teşvik edilir.

- Çalışanların fikirleri ve katkıları önemsendiği için, çalışan kendini daha değerli hisseder, çalışan motivasyonu ve aidiyeti artar.

- Yönetime katılımın güçlü bir yoludur.

- Ödüllendirme süreci için adil bir araç elde edilmiş olur.

- Çalışanların işlerini ve şirket süreçlerini iyileştirme ve sürekli iyileştirme motivasyonları artar.

- Çalışanlar arasında tatlı bir rekabet oluşur, iş yerindeki atalet azalır.

- Çalışma ortamına heyecan gelir.

- Çalışmaları karşılığında ücret ve maaşını alan çalışanların daha çok katkı vermesi, potansiyelini ortaya çıkarması ve bazı durumlarda da kendilerini keşfetmeleri sağlanır.

Peki bir iyi bir öneri sistemi nasıl olmalıdır:

1. Önerilerin alınmasından, başarılı öneriler için verilecek ödüllere kadar tüm süreç açık ve anlaşılır olmalı. Çalışanların süreçle ilgili eksiksiz bilgisi olmalı, gerekli ise çalışanlara eğitim verilmeli.

2. Önerilerin değerlendirmesi ve neticelendirilmesi hızlı olmalı. Değerlendirme süresi net olmalı. Örneğin, çalışan önerisini verdikten sonra en geç bir hafta içinde önerisine ait sonucu alacağını bilmeli.

3. Çalışanlar önerilerini bir öneri kutusuna atacaksa, bu kutular kolayca ulaşılabilir olmalı ve pek çok yerde bulunmalı.

4. Öneri kutuları "Dilek, Şikayet ve Öneri Kutusu" gibi çok amaçlı olmamalı, sadece "Öneri Kutusu olmalı".

5. Öneri sistemine bir isim verilmeli. Akıl Küpü, Bir Fikrim Var gibi

6. Öneri sisteminden ve sürecin performansından sorumlu bir yönetici olmalı.

7. Her öneriye istisnasız yazılı teşekkür edilmeli.

8. Her öneriye içeriğine bakılmaksızın sembolik bir ödül verilmeli, örneğin her öneriye 10 TL ödül verilebilir.

9. Belli dönemlerde -örneğin ayda bir defa- tüm öneri sahiplerinden kura ile seçilecek birkaç kişiye küçük bir ödül verilmeli.

10. Ödüller teşvik edici olmalı. Çalışanlar ödül için gayret edebilmeli.

11. Ödüller, ödül kazanan çalışanların önerilerini ve bu önerilerden elde edilen kazanımları sundukları bir törende dağıtılmalı. Tören toplu katılımla olmalı ve yöneticilerin katılımı sağlanmalı.

Çalışan öneri sistemlerini başarıyla uygulayan firmalar yukarıda sayılan faydaların yanında iyileştirmelerin sonucu olarak milyonlarca liralık tasarrufları kolaylıkla kar hanelerine yazabilmektedirler. Emek, ilgi ve istikrarlı yönetimle bu avantajları kaçırmamak gerekir.