Şirketlerde dijital anayasa hazırlığı var!

Salgınla birlikte kapalı kapılar ardında kendini korumaya alan herkes, “Teknolojisiz bir dünyada pandemi nasıl olurdu” sorusunu onlarca kez yinelemiştir. Milyarlarca dolarlık ihracat bağlantısı da yaptık dijital dünyada altı yaşındaki bir çocuğa hecelemeyi de öğrettik. Koronavirüs insanlığı, “Robotlar hayatı ele geçirecek” diye yazılan felaket senaryolarından “Dijitalleşme bir nimet” dualarına taşıdı. Peki pek çoklarına göre devrim olan dijitalleşme nimetinin riskleri bertaraf mı edildi?

Dijital Denge Derneği’nin Kurucusu Tuğba Şengül’e göre yanıt meşhur şarkının sözlerindeki gibi; “Ne seninle ne sensiz…” Hayatın birçok alanında olduğu gibi dijitalleşmek konusunda da kantarın topuzunu kaçırdığımızı söyleyen Şengül, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmek isteyen bir anne olarak çıkmış yola. “Onlar dijital dünyaya doğdu. Onlarla aynı dili konuşabilmek için araştırmalara başladım ve yolum dernek kurmaya kadar uzandı” diyen Şengül, şimdi dev şirketlere dijital denge eğitimleri veriyor.

İngiltere’deki yöntemlere baktık

Tuğba Şengül aslında, dijital iletişim dünyasının önemli oyuncularından 45 yıllık geçmişe sahip Şengüller A.Ş.’nin ikinci kuşak yöneticisi. Teknoloji sektörünün içinde bir patron olarak pazara da tüketici trendlerine de oldukça hakim. Anne kimliğiyle dijital etkiyi öğrenmeye çalışırken birçok akademisyenle görüşmüş. Dijital kapıların toplumsal bir sorun olarak büyümekte olduğunu fark edince de işi sivil toplum hareketine dönüştürmeye karar vermiş. Öğrendiklerini anlatmak için “Biz de Aslen Buralı Değiliz” adında bir kitap yazan Şengül, derneğin hikayesini ise şöyle anlatıyor: “Hemen şirketin yönetim kurulundaki isimlerle konuştum. Bir dernek kurduk. İngiltere’ye gittik. Orada öğrendiklerimizle yeniden gelip buradaki uzmanlarla görüştük ve iki ayaklı bir eğitim modeli oluşturduk. Türkiye özgü bu iki model şu anda birçok özel okul, şirket ve kuruluşta anlatılıyor.”

Şengül’ün söylediklerine göre dijital yaşam eğitimleri bugüne kadar 19 ilde 3 bin 500 kişiye ulaşmış.

Şirketler kurallar getiriyor

Dijitalleşmenin iş yapış biçimlerini hızlandırdığını ancak zihinlerdeki etkisinin artık verimliğe yansımaya başladığını belirten Tuğba Şengül, bunun şirketlerde dikkat çekmeye başladığını anlatıyor. “Sadece 2021’de Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 3.7 milyon, sosyal medya kullanıcı sayısı ise 6 milyon arttı. Pandemiyle birlikte iş ve ev hayatını birleştirdik. Ocak 2021 verilerine göre günde ortalama 7 saat 57 dakikayı internette, 2 saat 57 dakikayı ise sosyal medyada geçiriyoruz” diyen Şengül, zihinlerin enkaz altında kaldığını ifade ediyor. Ve diyor ki; “Dijital veri akışı yüzünden dikkatimiz 8 saniyede bir dağılıyor. Yeniden toplamak için 23 dakika gerekiyor. Şirketler çalışanlarına dijital yaşam eğitimleri aldırmak istiyorlar. Çünkü bu durum işe yansıdı. Toplantılara telefonla girilmesini yasaklayan şirketler var. Çalışanlarda uykusuzluk ve depresyon arttı. Hareket eksikliği fiziksel sorunları da getiriyor. Psikolojik olarak yalnızlaşan insan verimsizleşiyor. Bu nedenle dijital anayasa hem şirketlere hem de bireylere lazım. Şirketler bazı kuralları belirledi ama bir anayasa oluşması zaman alacak.”

Dijital dengesizliğin sonuçları neler?

Aşırı yorgunluk hissi

Hafıza, sürekli tekrarlanan komutlardan dolayı tembelleşti

Zihinsel yük arttı

Psikolojik yalnızlık daha çok insanda görülüyor

Güne uykusuz ve depresif başlanılıyor

Hareketsiz yaşam sağlık sorunlarına neden oluyor. Örneğin boynun yükü arttığından boyun bölgesindeki ağrı şikayetleri arttı.

Dijital abur-cuburlardan kurtulun!

İşte Dijital Denge Derneği’nin önerilerinden bazıları: