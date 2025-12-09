Şirketlerde tek adamlık dönemi bitiyor!
Bugün iş dünyasında artık dikey yönetim piramitleri çatırdıyor. Komuta– kontrol çağının sonuna geldik. İşler bu kadar karmaşıkken, değişim büyük bir hızla her şeyi dönüştürürken, şirketlerin tek adamlık ile yönetilmeleri zaten mümkün değil. Geleceğin yönetim anlayışı nasıl şekilleniyor ve özellikle Türk şirketleri bu dönüşümü yakalamak için ne yapmalı? Gelin birlikte bakalım.
Komuta–kontrolden amaç–uyuma
Geleneksel model basitti: En tepede patron ya da dar bir yönetim ekibi vardı, bunlar iş planlarını yaparlar, uygulama esasları da hiyerarşik olarak aşağıya doğru talimatlar ile indirilirdi. Alttakiler “uygulayıcı” rolündeydi. Kontrol, hiyerarşi ve onay süreçleri güvence olarak görülüyordu. Risk alınmaz, inisiyatif üst kademede toplanırdı.
Bugün iş dünyasının gerçekleri bambaşka. Pazarlar dalgalı, teknolojiler baş döndürücü hızda değişiyor, müşteri beklentisi hem kişiselleşmiş, hem sabırsız. Bu dünyada “bekleyeyim, üst yönetim karar versin sonra hareket ederim” diyen şirketler yavaşlığa mahkûm oluyor.
Yeni dönemde tepe yönetimin odağı komut vermekten, yön tayin etmeye ve uyum yaratmaya kayıyor. Liderlerin asıl işi; net bir yön, anlamlı bir amaç (purpose) ortaya koymak, çerçeveyi çizmek ve insanların bu çerçeve içinde özgürce hareket etmesini sağlamak. Yani “her şeyi ben bilirim” diyen yöneticiden, “doğru insanları bir araya getirir, doğru soruları sorar, engelleri kaldırırım” diyen lidere geçiş yaşıyoruz.
Türk şirketleri bu dönüşümü nasıl yakalayacak?
Türk iş dünyasının güçlü yanları var: Girişimcilik ruhu, pratik zeka, krizlere alışkın olma, “kervan yolda düzülür” refleksi… Ancak zayıf tarafımız da belli: Aşırı merkezileşmiş karar alma, kişiye bağlı sistemler, yazılı kural ve süreç eksikliği, aile şirketlerinde “her şey patrona sorulsun” alışkanlığı.
Bu nedenle dönüşümün ilk adımı, organizasyon şemasını değiştirmek değil; yönetim felsefesini güncellemek olmalı. Bunun için şirketlerin özellikle şunlara odaklanması gerekiyor:
Yönetişimi güçlendirmek: Kurumsal yönetim ilkelerini (şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik, sorumluluk) kağıt üzerinde değil, gerçek hayatta işletmek. Yönetim kurullarını, icranın üzerinde strateji ve denge unsuru haline getirmek.
Stratejiyi netleştirmek ve yaymak: Çalışanların büyük bölümü, şirketinin gerçek stratejisinden habersiz. Strateji anlaşılır, sade ve herkesin kendi işine çevirebileceği bir dile indirilmedikçe, inisiyatif talep etmek adil değil.
Orta kademe yöneticileri yeniden tanımlamak: Geleceğin “müdürü”, talimat dağıtan ara kademe değil; koçluk yapan, engel kaldıran, ekiplerini geliştiren bir lider rolünde olacak. Bu role geçiş için ciddi bir liderlik gelişim programına ihtiyaç var.
Performans ve ödül sistemini uyumlu hale getirmek: Hâlâ sadece bireysel hedefi tutturana prim veren, ekip çalışmasını ödüllendirmeyen bir sisteminiz varsa; kendi kendini yöneten takımlardan söz etmek zor. Ölçme–değerlendirme yapısını yeni yönetim anlayışıyla hizalamak şart.
Gelecek yatay, ama sahipsiz değil
Sonuçta gittiğimiz yer, “herkesin her şeyi yaptığı”, kuralsız, dağınık bir yapı değil. Tam tersine; amacı net, çerçevesi çizilmiş, rollerin ve sorumlulukların berrak olduğu; ama bunun içinde yüksek özerklik ve güvenin bulunduğu bir yönetim modeli.
Dikey yönetimden yataya geçiş, sadece organizasyonel bir tercih değil, hayatta kalma meselesi haline geliyor. Şirketlerimiz, bu dönüşümü gönülsüzce değil, bilinçli ve tasarlanmış bir yol haritasıyla yönetmek zorunda. Aksi takdirde, daha çevik, daha yatay, daha iyi öğrenen rakiplerin oyun alanında, oyun dışı kalmak işten bile değil. Yönetim, artık sadece yönetmek değil; rekabet avantajının kalbinde yer alan bir stratejik kas olarak görülmeli.
