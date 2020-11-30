Şirketlerde yapısal reform yolu ‘veri bilimi’nden geçiyor

2017 yılı Nisan ayında KoçSistem Genel Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Ali Akarca, yönetim ekibiyle birlikte şirketin odaklanacağı alanlar arasında ilk sıraya şu konuyu koydu:

• Veri bilimi...

Veri biliminin öneminin altı şu mesajla çizildi:

• Veri bilimi = Ülkenin gelişimi

KoçSistem, The Boston Consulting Group’la (BCG) uzun vadeli işbirliği yaparak 2018 yılı ekim ayında yeni bir şirket kurdu:

• KoçDigital...

Şirketin tanıtım toplantısında Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu Başkanı Christoph Schweizer, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu yer aldı. Mehmet Ali Akarca da KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini üstlendi.

KoçDigital’in ana amacı şöyle belirlendi:

• Veri bilimi ile yeni çözümler geliştirmek, veri bilimi üzerinden Türkiye’ye değer katmak. Bunları geliştirip yurt dışında da veri bilimi alanında iş yapmak.

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca ile görüntülü platformda buluştuğumuzda sohbetin ana konusunu “veri bilimi” oluşturdu:

-Verinin ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız pandemi ile bir kez daha gördük. “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması da veri bilimine dayanıyor.

Veriyi cevhere benzetti:

-Bu cevheri ne kadar işlerseniz o kadar değer yaratabiliyorsunuz.

Veri bilimini şöyle tanımladı:

- Herkesin okuduğu, bilgisinin olduğu, üretilmiş olan bilgiyi bir yerlerde toparlayıp daha iyi analiz etmek.

Şu soruyu sordu:

- Bunlar daha önce yok muydu?

Yanıtını verdi:

-Vardı ama teknolojinin gelişimiyle birlikte verileri işleme kabiliyeti apayrı bir noktaya ulaştı.

Tüm sektörlerin veri bilimiyle ilgilenmesi gerektiğine işaret etti:

- Türkiye’de veri mühendisliği, veri analitiği eksikliğini gördük. Bu, sadece bilişimde değil, her alanda çalışanların ilgilenmesi gereken bir konu. Bu nedenle KoçDigital Akademi’yi kurduk. Tüm sektörlerdeki şirket yöneticilerinin bu alanda eğitim görebildiği bir kapı açtık.

Şirketlerin yapısal dönüşümü üzerinde durdu:

- Bir şirketin yapısal reformu da, dijital dönüşüm ve veri bilimini nasıl ele aldığı ile ilgilidir. Dolayısıyla ülkemizde yapısal reformları nasıl konuşuyorsak, şirketlerin, ekonominin de yapısal reformu veri biliminden, yeni teknolojileri özümsemekten geçiyor.

Türkiye’nin veri biliminde hangi aşamada olduğunu sordum, yanıtladı:

- Henüz arzu ettiğimiz yerlerde değiliz. Kötü değiliz, orta seviyelerdeyiz. Haksızlık da etmemek gerek. Ancak, bu devrimi de kaçırmamamız lazım. Ülkemizin gelecek 10-20 yılı için, gençlerin istihdamı ve ihracat için bu alanda yol almalıyız.

Bütün eski bilinenlerin değiştiği bir dönemden geçildiğini anımsattı:

- Ülke olarak daha verimli olacaksak, daha fazla istihdam yaratacaksak, şirketlerimizin en akıllı teknolojileri kullanması, veriyi en iyi şekilde değerlendirmesi lazım. Bunu sağlarsak farklı bir yere gelebiliriz.

Pandemi, hayatımızda, şirketlerde dijital dönüşümü 3-5 yıl öne çekti.

Şirketler “veri bilimi”nde de benzeri tempoyu ortaya koyabilecek mi?

Değeri 90 milyon dolar, cirosu 1.8 milyar lira

KOÇSİSTEM Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, 2020’nin şirketin 75’inci yılı olduğunu belirtip sürdürdü:

- Brand Finance tarafından "Türkiye’nin En Değerli Bilişim Markası” seçildik. 90 milyon dolarlık marka değerimizle ilk kez 41'inci sıradan listeye girdik.

Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) yaptığı "Bilişim 500" araştırmasına değindi:

- Gelirlerimizle 3 yıldır "Bilişim 500”de sektör lideriyiz.

Son 3 yıldır yılda yüzde 25-30 büyüdüklerini belirtti:

- Geçen yıl gelirlerimiz 1.8 milyar lira düzeyindeydi.

80 ülkede operasyon var, 5 ülkeye ‘kalıcı’ gitme planı yapıyor

KOÇSİSTEM Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, önümüzdeki dönem hedefini paylaştı:

- KoçSistem ve KoçDigital'i yurtdışında daha aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 5 ülkede daha KoçSistem ve KoçDigital'in yerleşik operasyonlara başlamasını öngörüyoruz.

Şu anda Azerbaycan’da yerleşik olduklarını belirtti:

- 2021 planlarımız içinde İngiltere var. Aslında İngiltere'de bugüne kadar yol almış olurduk.

Pandemi, adımlarımız biraz yavaşlattı.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- Aslında hizmet verdiğimiz şirketler için 80'in üzerinde ülkede operasyon yapıyoruz. Bu operasyonlar için yurt dışındaki partnerlerimizden destek alıyoruz.

Yabancı hükümetler nezdinde de bazı çalışmalar yaptıklarını kaydetti:

- Bugün gelirlerimizin yüzde 10'unu yurtdışından sağlıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda bu oranı yüzde 15-20'ye çıkarmak.

650 yazılım mühendisi var ama 150’si Ar-Ge personeli görünüyor

KOÇSİSTEM Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, şirkette 1500 personelin çalıştığını, bunların 650’sinin yazılım mühendisi olduğunu vurguladı:

- Ancak, Ar-Ge merkezi statüsünde çalışan sayımız 100-150 arasında. Bu konuda çok hassasız. Yazılım kadrosunun tamamını Ar-Ge'de göstermiyoruz.

Ar-Ge personelinin fizikin merkezde çalışması zorunluluğuna işaret etti:

- Bu durum pandemi döneminde sıkıntı yaratıyor. Aslında bakanlık oradaki oranı esnetti, merkezde çalışması gereken Ar-Ge personeli sayısını yüzde 50'ye indirdi.

Bakanlığın iki nedenle bu tutumunda ısrar ettiğine dikkat çekti:

• Birincisi suiistimallerin önüne geçmek. Daha önce bazı şirketlerde suiistimaller oldu.

• İkincisi, özellikle teknokentlerdeki küçük ölçekli firmalar oradaki ekosistemden besleniyor. Yani, fiziki olarak Ar-Ge personelinin orada bulunması gerekiyor.

Bu konuda hibrit bir modele geçilmesi gerektiğini savundu:

- Ayrıca belki de Ar-Ge'leri ayırmak lazım. Bilişim Ar-Ge'siyle üretim Ar-Ge'si farklı. Üretim Ar-Ge'si yapanların fabrikada olması gerekiyor. Ancak, yazılım Ar-Ge'si yapanların ofiste olmasına gerek yok. Üstelik evde çalışan yazılımcıların verimlilikleri arttı.