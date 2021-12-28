Şirketlerin büyümesine destek olacağız, ‘bölgesel oyun’ odaklı yol alacağız

HULUSİ Horozoğlu, Doğan Holding’ten Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü teklifi aldığında Citibank’ta sektöre ilk adım attığı günleri anımsadı:

- 2000 yılında Citibank’ta yönetici adayı olarak çalışmaya başladım.

6 yıl Citibank Türkiye’de ağırlıklı kurumsal bankacılık tarafında görev yaptı:

- 2006 yılında Citibank Dubai’ye geçtim. Dubai’de uluslararası sermaye piyasalarına, islami finansa yoğunlaştım. Dubai’deki son bir yılımda kurumsal bankacılığı yönettim. O dönemde Suudi Arabistan ve Oman operasyonları da bana bağlandı.

2012 yılı sonunda HSBC’den aldığı teklifle Türkiye’ye döndü:

- HSBC’de küresel sermaye, proje finansmanı grup başkanlığı yaptım. 2014’te Genel Müdür Yardımcısı oldum. 2015’te görev alanım genişledi.

2018 ortalarında Dubai’ye döndü:

- Dubai’de HSBC Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölge İş Geliştirme Başkanlığı görevini yürüttüm.

Dubai’de HSBC’de görevine devam ederken 2020 yılının ilk aylarında Doğan Holding’ten teklif aldı:

- Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü görevine geçen yıl eylül ayında başladım. Göreve başladıktan 2-2.5 ay sonra faaliyet izni için başvurumuzu yaptık.

Geçenlerde Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu ve Doğan Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Neslihan Sadıkoğlu ile buluştuk. Horozoğlu, bankanın Mayıs 2021’de faaliyet izni aldığını belirtti:

- 2 Ağustos 2021’de resmen faaliyete geçtik. 200 milyon lira sermayeli yatırım bankası olarak yola çıktık.

4 katmanlı bir modelle kolları sıvadıklarını vurguladı:

En merkeze “Kurumsal” ve “Ticari bankacılık” ı koyduk.

“Kurumsal” “Ticari bankacılık” İkinci katmanda “yatırım bankacılığı” ve “yapılandırılmış finansman” yer alıyor.

“yatırım bankacılığı” “yapılandırılmış finansman” Üçüncü katmanda “Hazine” ve “finansal kurumlar” var.

“Hazine” “finansal kurumlar” Dördüncü katmanda ise “nakit yönetimi, dış ticaret finansmanı ve dijital çözümler” bulunuyor.

“Yapılandırılmış finansman”ı biraz açtı:

- Her türlü borç finansmanı ürünü çerçevesinde sendikasyon, kulüp kredisi, ihracat kredi kuruluşları fşnansmanı, proje finansmanı, özel plasman, tahvil ve bono ihraçları, sürdürülebilirlik odaklı finansman, islami finansman bu yelpazede yer alıyor.

“Yatırım bankacılığı” kapsamında yer alan hizmetleri özetledi:

- Satın alma ve birleşme danışmanlığı, halka arzlar ve sermaye bağlantılı ürünlere odaklanacağız. SPK faaliyet iznimizi Ekim 2021’de aldık.

Bankanın amacının altını çizdi:

- Amacımız Türk şirketlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine destek olmak. Türkiye ekonomisine katkı sağlarken uluslararası finansal sistemin de ülkemizde güçlü bir temsilcisi olmak.

Ardından ekledi:

- Bu açıdan sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya-Türk cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa’da da yatırım bankacılığı alanında rol oynayacak bir stratejik yaklaşım belirledik. Yani, sadece Türkiye odaklı değil,“bölgesel” olacağız.

Doğan Holding’in sıfırdan banka kurma ve satın alıp büyütme deneyimi var.

Kurucu Genel Müdür Hulus, Horozoğlu da Citibank ve HSBC’den “bölgesel bankacılık” deneyimine sahip…

Doğan Yatırım Bankası’nın yolu açık, şirketlerin büyümesine katkısı bol olsun…

43 kişiyle başladı 75 kişiyi bulacak

DOĞAN Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, bankanın 43 kişilik kadrosunun olduğunu belirtti:

- Farklı bankalarda görev yapmış, tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşan bir kadro kurmaya özen gösterdik. Örneğin genel müdür yardımcılarımız 23-24 yıllık deneyime sahip.

Şube açıp açmayacaklarını merak ettim, yanıtladı:

- Yakın dönemde şube açmayı düşünmüyoruz. Zaten işler genelde dijital ortamda yürüyor. Yalnız kadromuz 2022 sonuna kadar 75 kişiye çıkacak.

Tecrübeli kadronun oluşturduğu gücü ortaya koydu:

- Müşterilerimizle, aynı zamanda uluslararası ve bölgesel yatırımcılarla kuvvetli bağlantılarımız var.

Türk şirketlerinin bölgedeki yatırımlarına da destek ve aracı olacaklarını kaydedip ekledi:

- Ayrıca bölgeden Türkiye’ye yapılacak yatırımlarda hem borç finansmanı, hem de danışmanlık anlamında yer almayı hedefliyoruz.

150 milyon liralık bono ihracı yaptık

DOĞAN Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, 2 hafta önce ilk bono ihracını gerçekleştirdiklerini belirtti:

- 100 milyon liralık bir tutar ile piyasaya çıktık. İki katı talep geldi. Bono ihracımızı 150 milyon lira seviyesinde tamamladık.

Bononun vadesini sordum, yanıtladı:

- İlk bonomuzun vadesi 42 gün. Bono ihracımıza 24 farklı nitelikli kurumsal yatırımcı katıldı.

Yatırım bankaları öncü ve tamamlayıcı role sahip olmalı

DOĞAN Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, yatırım bankacılığı ile ilgili şu mesajı verdi:

- Yatırım bankalarının özellikle sermaye piyasalarının gelişmesinde öncü ve tamamlayıcı rolü olmalı.

Bu noktada özel sektör borçlanma araçlarına değindi:

- Ülkemizde özel sektör borçlanma araçlarının GSMH’ye oranı yüzde 2 düzeyinde. Gelişmekte olan piyasalarda bu oran ortalama yüzde 9 dolayında.

Devlet iç borçlanması oranları üzerinde durdu:

- Devlet iç borçlanmasının GSMH’ye oranı ülkemizde yüzde 12, gelişmekte olan piyasalarda yüzde 16.

Toplam bono ihracı içinde reel sektörün payının yüzde 5 olduğunu kaydetti:

- Toplam bono stoku içinde reel sektörün oranı yalnızca yüzde 10.

Ardından ekledi:

- Reel sektörün sermaye piyasalarında borçlanma enstrümanlarından daha fazla faydalanması ve yatırım bankalarının bu alanda daha aktif olması gerekiyor.