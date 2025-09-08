Şirketlerin kaynağa erişimi kısıldı

Parasal sıkılaştırma döne­minin daha çok ilk iki yı­lına damga vuran kredi daralmasında, tüketiciler bunu bireysel kredi kartına yüklene­rek aşmaya çalışırken, ekono­minin üretim ayağında yer alan KOBİ, büyük şirket, tüccar, ih­racatçı, tarım işletmesi ve birey­sel girişimci gibi aktörlerin ise önemli boyutta kaynağa erişim güçlüğü yaşadığı belirlendi.

Son bir yılda ise bireysel kart kullanımının yanı sıra, hızla dü­şen enflasyonun da etkisiyle ti­cari krediler ve tüketici kredi­leri reel büyümeye geçmiş bu­lunuyor. Ancak 27 ayın sonunda ticari ve tüketici kredilerinin re­el düzeyleri, program öncesinin hala altında, bireysel kart borç­larında ise rekor düzeylere ula­şan reel büyüme devam ediyor.

Krediler ne idi ne oldu?

Sıkılaşma tedbirleri ilk Hazi­ran 2023’te başladığı için prog­ram öncesi olan Mayıs 2023 sonu düzeyi baz alındığında Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurumu (BDDK) veri­lerine göre anılan tarihte tica­ri krediler 7 trilyon 60,6 milyar, konut, taşıt ve ihtiyaç topla­mında tüketici kredileri 1 tril­yon 368,9 milyar, bireysel kredi kartı borç bakiyesi 699,4 milyar olmak üzere toplam kredi hac­mi 9 trilyon 128,9 milyar lira dü­zeyinde bulunuyordu.

Bu yıl 29 Ağustos’ta 15 trilyon 603,1 mil­yarı ticari kredi, 2 trilyon 506,1 milyarı tüketici kredisi, 2 tril­yon 440,8 milyarı ise bireysel kredi kartı borcu olmak üzere toplam kredi hacmi 20 trilyon 550 milyar liraya ulaştı. Aradan geçen sürede nominal olarak toplam kredi hacmi yüzde 125,1 arttı. Bu kapsamda üretim aya­ğındaki sanayi, hizmetler ve di­ğer sektörlere açılan ticari kre­dilerde yüzde 121, tüketici kre­dilerinde yüzde 83,1, bireysel kartta ise yüzde 249 oranında nominal artış yaşandı.

27 aylık kredi artışı enflasyonun altında

Kredi hacminde sıkılaşma dönemindeki gerçek net değişimi anlamak için nominal artışların enflasyondan arındırılması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre 27 aylık sıkılaşma dönemindeki kümülatif enflasyon ise yüzde 150,79. Birikimli enflasyondan arındırıldığında bu dönemde toplam kredi hacmindeki değişim yüzde 10,2 reel daralmaya işaret ediyor. Reel olarak ticari kredi hacminde yüzde 11,9, tüketici kredilerinde yüzde 27 daralma yaşanan bu dönemde, bireysel kartlarda ise yüzde 39,2 reel artış dikkati çekiyor. Sıkılaşma öncesine göre taksitli borç bakiyesi reel olarak yüzde 7,1 azalırken, peşin (tek çekim) borçlarda yüzde 90,7 ile rekor reel artış olduğu görülüyor.

Bu veriler, tüketiciler kredi kısıtlarını, yüksek maliyetine rağmen bireysel kredi kartı kullanımına yüklenerek bir ölçüde aşarken, sanayi ve hizmet sektörleri başta üretim ayağındakilerin ise yatırım ve üretimde yavaşlama, istihdamda azalma ve nakit akışı sorunları gibi sonuçlara yol açan finansmana erişimde zorluğu yaşadığını gösteriyor.

Kredi faizlerinde son durum

Merkez Bankası, Mart 2024’te yüzde 50’ye kadar çıkardığı politika faizini aralık ayına kadar bu düzeyde tuttu. Bu süreçte yükselen ticari kredi faizleri de Nisan 2024 başında bankacılık sektörü ortalamasında yüzde 67,55’e kadar çıkarak program dönemindeki tepe noktayı gördü.

Aralıkta indirim sürecini başlatan Merkez Bankası, faizi bu yıl mart itibarıyla yüzde 42,5’e kadar çekerken, ortalama ticari kredi faizi de 14 Mart itibarıyla yüzde 55,2’e kadar indi. Ancak izleyen dönemde iç ve dış şokların yol açtığı belirsizlik nedeniyle Merkez Bankası, nisanda yeniden artırıma giderek faizi yüzde 46’ya çıkarmak zorunda kaldı. Yükselişe geçen ticari kredi faizleri de 6 Haziran’da yüzde 64,88’e çıktı. Belirsizliklerin görece aşılması üzerine devam eden indirim sürecinde politika faizini 25 Temmuz’da yüzde 43’e düşürüldü.

Aynı tarihte yüzde 58,7 olan ortalama ticari kredi faizi de izleyen haftalarda dalgalı seyirle aşağı yönlü bir grafik izleyerek 29 Ağustos itibarıyla yüzde 53,85’e kadar indi. Ticari kredi faizinde 6 Haziran-29 Ağustos arasında 11 puandan dolayında bir düşüş yaşandı. Politika faizinde artırım öncesi tüketici kredisinde yüzde 41,68 olan ortalama faiz, 5 Nisan 2024’de yüzde 83,08’le tepe noktaya ulaştı. Faiz indirimi sürecinde bu yıl 14 Mart’ta yüzde 62,73’e gerileyen söz konusu faiz 6 Haziran’da yeniden yüzde 72,05’e çıkarken, 29 Ağustos itibarıyla yüzde 64,83’e indi.

29 Ağustos itibarıyla taşıtta yüzde 39,62, konutta yüzde 39,56 olan faiz oranları da 6 Haziran’dan bu yana 4-5 puan gerilemekle birlikte, sıkılaşma öncesindeki düzeylerinin hala üzerinde bulunuyor. Bu oranlar sektördeki bankaların uyguladığı faizlerin ortalamasını veriyor. Altında ve üstündeki faiz oranları ile kredi kullandıran bankalar bulunuyor. Merkez Bankası’nın 11 Eylül toplantısında karar vereceği politika faizinin yeni düzeyi, ticari ve diğer kredi faizlerinin yönünü de belirleyecek.

Faiz çıktı, krediler hız kesti

Esas olarak sıkılaşmanın ilk iki yılında yaşanan reel kredi daralmasında, bu dönemdeki miktar kısıtlamaları yanında faizlerdeki yükseliş trendi temel faktörü oluşturuyor.

Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele, iç talebin dengelenmesi ve makro finansal istikrara yönelik parasal sıkılaşma programı, ilk adımda Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 8,5 olan politika faizinin 23 Haziran’da yüzde 15’e çıkarması ile fiilen başlamıştı. İzleyen dönemde radikal faiz artırımları ve miktar kısıtlamaları gibi sıkılaştırma önlemleri sürerken, kredi büyümesi giderek hız kesti. 2023’ün tümünde tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 64,77 artarken, yıllık nominal büyümesi yüzde 53,7 ile bunun altında kalan bankacılık sektörü kredi hacmi yüzde 6,7 reel daralma kaydetti.

Aylık büyüme sınırları aşağı çekilen, faiz artırımları nedeniyle kullanım maliyeti hızla artan krediler, 2024 yılında da nominal bazda yüzde 36,72’lik artışına karşılık, yüzde 44,38 olan enflasyon dolayısıyla reel olarak yüzde 5,3 daraldı. 2024 yılının tümünde ticari kredilerde yüzde 6,5, tüketici kredilerinde de yüzde 8 reel daralma yaşanırken, bireysel kart borçları yüzde 7,6 ile reel büyümeye devam etti.

Son bir yılda reel büyüme var

Son bir yılda ise kredilerde yeniden reel büyümenin başladığı, karttaki reel büyüme devam erken, taksitli kart borçlanmasının da yeniden reel büyümeye geçtiği görülüyor. On beş aylık kesintisiz düşüş sonucu TÜFE bazı yıllık enflasyon ağustos sonunda yüzde 32,95’e kadar indi. Son bir yılda nominal bazda ticari krediler yüzde 39,3, tüketici kredileri yüzde 39,5 ve bireysel kart borçları yüzde 53,9’la bunun üzerinde büyüdü. Enflasyonla indirgendiğinde son bir yılda reel olarak ticari kredi hacminin yüzde 4,7, tüketici kredilerinin yüzde 4,9, bireysel kart borçlarının ise yüzde 15,8 büyüdüğü belirlendi.

Tüketici kredilerindeki reel büyüme esas olarak ihtiyaç dalından kaynaklandı. Son bir yılda konut kredisi hacmi enflasyonla yaklaşık başa baş artarken, taşıt kredileri cari olarak yüzde 34,8, reel olarak yüzde 51 azaldı. Tüketici kredilerinin en büyük bölümünü oluşturan ihtiyaç kredilerinin hacmi ise cari olarak yüzde 46,6, reel olarak yüzde 10,2 arttı. Son bir yılda peşin alışverişler kaynaklı kart borçları reel büyümeye devam ederken, programın ilk dönemlerinde reel olarak azalan taksitli kart borçları reel büyümede öne geçti. Tek çekim kart borçlarının cari olarak yüzde 51,9, reel bazda yüzde 14,3 artış yaşanan son bir yılda, taksitli borçlar ise cari olarak yüzde 57,7, reel olarak yüzde 18,6 büyüdü.