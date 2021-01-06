Şirketlerin paydaşlarına 'teşekkür' etmesini sağlıyor

Momento’nun Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dağlı Kastro eski bir bankacı. Momento serüvenine 10 yıl önce "hangi noktalarda inovasyon gerçekleştirerek bu sektörü daha da geliştirebiliriz” düşüncesiyle başlıyor. Bugün geldiği noktada ise binlerce firmanın çalışanlarına "teşekkür” etmesine aracılık ediyor. Momento bir sadakat ve ödüllendirme sistemi. Otomotivden finansa, telekomünikasyondan ilaç sektörüne çok sayıda sektörde firmaların çalışanlarını, bayilerini ve distribütörlerini ödüllendirmesini sağlıyor. Peki ödüllendirme sistemi şirketlere ve çalışanlara nasıl bir fayda sunuyor? Şöyle anlatıyor Zeynep Dağlı Kastro: "Momento kısaca firmaların paydaşlarına teşekkürüdür. Bireyler olarak bizler yapılan bir iyilik ya da yardım karşısında 'teşekkür’ ediyoruz ancak firma olarak, tüzel bir kişilik olarak bunu demek çok daha zor. Momento tam da bu noktada şirketlerin 'teşekkür’ demesini sağlayan bir araç olarak konumlanıyor. Oluşturduğumuz sadakat sistemlerinde şirketler adına çalışanların yüksek performanslarını, bayilerin satış hedeflerini tutturmalarını, paydaşlarının yılbaşı, özel günlerini, doğum günü gibi kutlanmaya değer, yaşama dokunan her anı kutluyoruz.”

Momento kart, bankacılık altyapısını kullanarak çalışan bir sistem. Kullanıcılar kendi kartına özel şifre oluşturarak, anlaşmalı pek çok markada bakiyesini kullanabiliyor. Zeynep Dağlı Kastro, "Türkiye’nin neresinde olunursa olunsun, herkese eşit hizmet sunabilmek çok önemli. Bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yerel çözümler de üretiyoruz. Momento kart ile şu anda gıdadan teknolojiye, çocuk giyiminden yapı marketlere toplam 11.593 üye işyerinde kullanılabiliyor” diyor. Pandemi döneminde ödüllendirme sistemlerinde dijital çözümlere talep arttığını söylüyor Zeynep Dağlı Kastro ve şu rakamları veriyor: "2020 yılında geçen yıla kıyasla kart hacmimizin 2 katına çıkmasının yanında, portal hacmi olarak da 6 katın üzerinde büyüme gösterdik. Bu rakamlardan yola çıkarak dijitalleşmedeki trendin ödüllendirmede de geçerli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu dönemde online ödüllendirme sistemlerimizi geliştirdik. Yeniliklerden biri de Dijital Erzak yardımı projesi oldu. 2020 yılında şirketlerin ödüllendirme trendlerine baktığımızda performans ödülünde ortalama 750 TL, ayni yardımlarda ortalama 455 TL, doğum günü gibi ödül türlerinde ise bu rakamın ortalama 240 TL olduğunu görüyoruz. Ödüllendirme sisteminin önemli bir parçası olan esnek yan haklarda ise, şirketler 2019 yılında kişi başı ortalama 1255 TL verirken, bu rakam 2020 yılında yüzde 47’lik bir artış göstererek ortalama 1853 TL’ye yükseldi. 2020 yılı için, Momento kart alışveriş kategori dağılımında baktığımızda ise gıda kategorisinin yüzde 43, giyim yüzde 14, teknoloji yüzde 12’lik bir dilime denk geldiğini görüyoruz.”