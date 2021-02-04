Şirketlerin rekabet gucu: lojistik

SEYHAN GÜLHAN - Lojistik Danışmanı

Ürün çeşitliliğinin gittikçe arttığı bir dönemde şirketler rekabette bir adım öne çıkmak ve Pazar paylarını artırmak için yoğun bir çaba sarfetmektedirler

Bu çabaları reklam , kampanya , yeni satış kanalları oluşturma , maliyetlerini düşürerek fiyatta öne çıkarma olarak sayabiliriz.Bütün bu faaliyetlerin nihai amacı müşterinin ürününü tercih ederek almasını sağlamaya yöneliktir.Son nokta da ürünü almaya karar veren müşteriyi memnun edecek temel faktör kuşkusuz lojistik hizmet seviyesidir.

Lojistikin bu kritik rolünü görmüş olup bu alanda yatırım yapmış olan firmaların bugünlerde dışarıdan yatırım aldıklarını ve yurtdışına yayıldığını görüyoruz.Şirketlerin lojistik alanındaki başarısı aslında tüm birimlerin ortak başarısının dışarıya / müşteriye yansımasıdır.Tedarik zincirinin her aşamasındaki birimlerin koordineli çalışması ile son nokta da lojistikin görevini yerine getirmesinin yansımasıdır.

Lojistikin başarısını iç ve dış faktörler etkilemektedir.

İç faktörler ;

• Fiziki Koşullar

• Organizasyon Yapısı

• Yazılım / Otomasyon

• Teknik Alt Yapı

• Süreçler

• Personel Yetkinliği

• Lojistik Liderin Vizyonu

Dış faktörler ;

• Termin Geçikmeleri

• Kapasite Üstü Talepler

• Yatırım Eksikliği

• Standart Dışı Süreçler

• Ani Değişimler

Pandemim döneminde yapılan araştırmalarında dünya da en çok yatırım yapılan alanların başında lojistik olduğu görülmüştür.Güçlü bir lojistik hızlı değişimlere ayak uydurma konusunda başarılı olup her koşulda müşteri memnuniyetini sağlayandır.Dünya da ve Türkiye de başarılı olan ve her geçen gün başarı grafiğini yükselten şirketleri incelediğimizde lojistik alanında ciddi geliştirmeler ve yatırımlar yaptıklarını görmekteyiz.Geliştirme ve yatırımı sadece inhouse ( kendi içindeki ) operasyonları gerçekleştirmeye yönelik olarak algılanmamalı. Özellikle değişken durumlar ve belirsizliği yönetebilmek için Outsource uda geliştirme / yatırım şekli olarak görülmelidir.

Mutlu müşteri memnuniyetini sağlamak için lojistik ile kalın...