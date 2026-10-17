Şirketlerin yeni sorunu: Karar verememek
İş dünyası tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar çok veriye ve analiz aracına sahip olmadı. Şirketler müşteri davranışlarını anlık izleyebiliyor, pazar eğilimlerini tahmin edebiliyor, yapay zekâ sayesinde haftalar süren analizleri dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Yönetim kurullarının önüne gelen raporlar daha kapsamlı, gelecek senaryoları daha ayrıntılı. Bütün bunların şirketleri daha hızlı ve isabetli kararlar alan organizasyonlara dönüştürmesi beklenirdi. Oysa giderek belirginleşen bir çelişki var: Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça karar vermek her zaman kolaylaşmıyor.
Bir zamanlar yöneticilerin sorunu yeterli bilgiye sahip olmamaktı. Bugün ise hangi bilgiye güvenileceği, hangi ihtimalin dikkate alınacağı ve hangi riskin üstlenileceği. Her kararın arkasına yeni bir analiz ekleniyor, her öneri başka bir senaryoyla sorgulanıyor, her belirsizlik yeni bir toplantının gerekçesine dönüşüyor. Böylece şirketler bazen en önemli rekabet avantajlarından birini, zamanında harekete geçebilme yeteneğini kaybediyor.
Daha fazla veri, daha fazla tereddüt
Yönetim dünyasında güçlü bir kabul var: Daha fazla bilgi, daha iyi karar demektir. Elbette sezgilere dayalı, yeterince araştırılmamış kararların şirketlere ağır maliyetler yüklediğini biliyoruz. Ancak veriyle desteklenen karar alma ile karar verebilmek için sürekli daha fazla veri beklemek arasında önemli bir fark var.
Bugün tehlikelerden biri, analizin kararın yerini almaya başlaması. Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesinden organizasyonel değişikliğe kadar pek çok konuda karar süreçleri daha fazla aşamadan geçiyor. Her aşama belirsizliği azaltmayı amaçlarken bazen yenilerini üretiyor. Araştırmalar karşılaştırılıyor, departmanlardan görüşler alınıyor, alternatif senaryolar hazırlanıyor. Sonunda kararın neden alınması gerektiğinden çok, neden henüz alınmaması gerektiğine ilişkin gerekçeler birikiyor.
Yapay zekâ bu tabloyu daha da ilginç hâle getiriyor. Teknoloji artık yalnızca bilgi sunmuyor; seçenekler üretiyor, olasılıkları hesaplıyor, sonuçları öngörmeye çalışıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması doğru seçeneğin kendiliğinden ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Her yeni ihtimal, yöneticinin değerlendirmesi gereken başka bir değişkene dönüşebiliyor.
Gözden kaçırılan nokta şu: Veri belirsizliği azaltabilir ama ortadan kaldıramaz. Stratejik kararların doğasında her zaman bilinmezlik vardır. Çünkü şirketler yalnızca geçmişin verileriyle değil, henüz gerçekleşmemiş bir geleceğin koşullarıyla karşı karşıyadır. Geleceği bütünüyle öngörebilmeyi karar vermenin ön koşulu hâline getirmek, karar vermemeyi kurumsal alışkanlığa dönüştürebilir.
Dahası, karar vermemek de bir karardır. Yatırımın ertelenmesi, yeni bir fikrin bekletilmesi veya gerekli dönüşümün sürekli değerlendirme aşamasında tutulması şirketi mevcut koşullarda bırakır. Oysa piyasa, müşteriler ve rakipler beklemez. Şirketler yanlış kararların maliyetini hesaplarken gecikmiş kararların yarattığı fırsat kaybını aynı titizlikle değerlendirmeyebilir.
Karar vermekten çok, sorumluluk almaktan mı kaçıyoruz?
Karar süreçlerinin uzamasını yalnızca bilgi yoğunluğuyla açıklamak eksik kalır. Karar vermek teknik olduğu kadar kurumsal bir meseledir. Hata yapmanın ağır biçimde cezalandırıldığı, başarısızlığın öğrenme fırsatı sayılmadığı organizasyonlarda yöneticiler için en güvenli seçenek bazen hiçbir seçeneği tercih etmemektir.
Böyle kurumlarda karar süreçleri görünürde katılımcı, gerçekte ise sorumluluğu dağıtan bir yapıya dönüşebilir. Daha fazla onay, toplantı ve değerlendirme talep edilir. Kararın kalitesini artırmak için kurulan mekanizmalar, kimsenin tek başına sorumluluk almak istemediği bir yönetim biçimini besleyebilir.
Kurumsal kültürün görünmeyen etkisi burada ortaya çıkar. Çalışanlar hata yaptıklarında neyle karşılaşacaklarını, yöneticilerin risk alanlara nasıl yaklaştığını bilir. Resmî belgelerde yenilikçilik, çeviklik ve girişimcilik ne kadar vurgulanırsa vurgulansın, gerçek davranışları çoğu zaman bu deneyimler belirler.
Elbette hızlı karar her zaman iyi yönetim değildir. Geri dönüşü zor, yüksek maliyetli veya çok sayıda insanı etkileyen kararların kapsamlı değerlendirilmesi gerekir. Ancak iyi yönetim bütün kararları aynı ağırlıkta ele almak da değildir. Hangisinin araştırma gerektirdiğini, hangisinin sınırlı riskle denenebileceğini ve hangisinin gecikmesinin daha büyük maliyet yaratacağını ayırt edebilmektir.
Liderliğin rolü de burada yeniden önem kazanıyor. Yapay zekâ alternatifler sunabilir, algoritmalar olasılıkları hesaplayabilir, danışmanlar riskleri sıralayabilir. Ancak hangi riskin kabul edilebilir olduğuna, hangi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine ve hangi tercihin uzun vadeli değer yaratacağına karar vermek yönetsel sorumluluktur. Teknoloji kararın bilgi temelini güçlendirebilir; sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.
Geleceğin başarılı şirketlerini yalnızca ne kadar gelişmiş teknoloji kullandıkları belirlemeyecek. Asıl farkı, sahip oldukları bilgiyi ne kadar etkili biçimde eyleme dönüştürdükleri yaratacak. Bunun için şirketlerin farklı sorular sorması gerekiyor: Gerçekten daha fazla bilgiye mi ihtiyacımız var? Yeni bir toplantı farklı bir sonuç üretecek mi? Kararı geciktirmenin maliyeti, yanlış karar riskinden daha mı düşük? Ve en önemlisi, sorumluluğu kim üstlenecek?
İyi yöneticilik uzun yıllar doğru cevaplara sahip olmakla ilişkilendirildi. Bugün giderek önem kazanan yetkinlik ise bütün cevaplara sahip olmadan sorumluluk alabilmek. Bu, veriyi küçümsemek veya sezgiyi analizin önüne koymak değil; bilginin sınırlarını kabul ederek muhakemeyi, deneyimi ve kurumsal öncelikleri birlikte değerlendirmek demek.
Çünkü rekabet dünyasında yalnızca kararların doğruluğu değil, ne zaman alındıkları da sonuçları belirliyor. Zamanında alınmamış doğru bir karar, bazen yanlış karar kadar maliyetli olabiliyor.
Belki de iş dünyasının en büyük yönetim paradoksu burada: Şirketler karar vermek için hiç bu kadar çok araca sahip olmamıştı. Ama hiçbir araç, karar vermenin gerektirdiği cesaretin yerini tutmuyor.
|Borsa
|11.721,72
|-2,89 %
|Dolar
|49,5140
|0,10 %
|Euro
|55,6510
|0,25 %
|Euro/Dolar
|1,1239
|0,16 %
|Altın (GR)
|6.638,85
|0,90 %
|Altın (ONS)
|4.165,55
|-0,13 %
|Brent
|107,64
|3,42 %