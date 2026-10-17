Şirketlerin yeni sorunu: Karar verememek

İş dünyası tarihinin hiçbir döne­minde bugünkü kadar çok veri­ye ve analiz aracına sahip olmadı. Şirketler müşteri davranışlarını anlık izleyebiliyor, pazar eğilimle­rini tahmin edebiliyor, yapay zekâ sayesinde haftalar süren analizle­ri dakikalar içinde tamamlayabi­liyor. Yönetim kurullarının önü­ne gelen raporlar daha kapsamlı, gelecek senaryoları daha ayrıntı­lı. Bütün bunların şirketleri daha hızlı ve isabetli kararlar alan orga­nizasyonlara dönüştürmesi bek­lenirdi. Oysa giderek belirginleşen bir çelişki var: Bilgiye ulaşmak ko­laylaştıkça karar vermek her za­man kolaylaşmıyor.

Bir zamanlar yöneticilerin so­runu yeterli bilgiye sahip olma­maktı. Bugün ise hangi bilgi­ye güvenileceği, hangi ihtimalin dikkate alınacağı ve hangi riskin üstlenileceği. Her kararın arka­sına yeni bir analiz ekleniyor, her öneri başka bir senaryoyla sor­gulanıyor, her belirsizlik yeni bir toplantının gerekçesine dönü­şüyor. Böylece şirketler bazen en önemli rekabet avantajlarından birini, zamanında harekete geçe­bilme yeteneğini kaybediyor.

Daha fazla veri, daha fazla tereddüt

Yönetim dünyasında güçlü bir kabul var: Daha fazla bilgi, daha iyi karar demektir. Elbette sezgilere dayalı, yeterince araştırılmamış kararların şirketlere ağır maliyet­ler yüklediğini biliyoruz. Ancak veriyle desteklenen karar alma ile karar verebilmek için sürekli da­ha fazla veri beklemek arasında önemli bir fark var.

Bugün tehlikelerden biri, ana­lizin kararın yerini almaya başla­ması. Yeni bir ürünün piyasaya sü­rülmesinden organizasyonel deği­şikliğe kadar pek çok konuda karar süreçleri daha fazla aşamadan ge­çiyor. Her aşama belirsizliği azalt­mayı amaçlarken bazen yenilerini üretiyor. Araştırmalar karşılaştı­rılıyor, departmanlardan görüşler alınıyor, alternatif senaryolar ha­zırlanıyor. Sonunda kararın ne­den alınması gerektiğinden çok, neden henüz alınmaması gerek­tiğine ilişkin gerekçeler birikiyor.

Yapay zekâ bu tabloyu daha da ilginç hâle getiriyor. Teknoloji ar­tık yalnızca bilgi sunmuyor; seçe­nekler üretiyor, olasılıkları hesap­lıyor, sonuçları öngörmeye çalışı­yor. Ancak seçeneklerin çoğalması doğru seçeneğin kendiliğinden or­taya çıkacağı anlamına gelmiyor. Her yeni ihtimal, yöneticinin de­ğerlendirmesi gereken başka bir değişkene dönüşebiliyor.

Gözden kaçırılan nokta şu: Ve­ri belirsizliği azaltabilir ama or­tadan kaldıramaz. Stratejik ka­rarların doğasında her zaman bilinmezlik vardır. Çünkü şirket­ler yalnızca geçmişin verileriy­le değil, henüz gerçekleşmemiş bir geleceğin koşullarıyla karşı karşıyadır. Geleceği bütünüyle öngörebilmeyi karar vermenin ön koşulu hâline getirmek, karar vermemeyi kurumsal alışkanlığa dönüştürebilir.

Dahası, karar vermemek de bir karardır. Yatırımın ertelenmesi, yeni bir fikrin bekletilmesi veya gerekli dönüşümün sürekli değer­lendirme aşamasında tutulması şirketi mevcut koşullarda bırakır. Oysa piyasa, müşteriler ve rakip­ler beklemez. Şirketler yanlış ka­rarların maliyetini hesaplarken gecikmiş kararların yarattığı fır­sat kaybını aynı titizlikle değer­lendirmeyebilir.

Karar vermekten çok, sorumluluk almaktan mı kaçıyoruz?

Karar süreçlerinin uzamasını yalnızca bilgi yoğunluğuyla açık­lamak eksik kalır. Karar vermek teknik olduğu kadar kurumsal bir meseledir. Hata yapmanın ağır bi­çimde cezalandırıldığı, başarısız­lığın öğrenme fırsatı sayılmadı­ğı organizasyonlarda yöneticiler için en güvenli seçenek bazen hiç­bir seçeneği tercih etmemektir.

Böyle kurumlarda karar süreç­leri görünürde katılımcı, gerçek­te ise sorumluluğu dağıtan bir ya­pıya dönüşebilir. Daha fazla onay, toplantı ve değerlendirme talep edilir. Kararın kalitesini artırmak için kurulan mekanizmalar, kim­senin tek başına sorumluluk al­mak istemediği bir yönetim biçi­mini besleyebilir.

Kurumsal kültürün görünme­yen etkisi burada ortaya çıkar. Ça­lışanlar hata yaptıklarında neyle karşılaşacaklarını, yöneticilerin risk alanlara nasıl yaklaştığını bi­lir. Resmî belgelerde yenilikçilik, çeviklik ve girişimcilik ne kadar vurgulanırsa vurgulansın, gerçek davranışları çoğu zaman bu dene­yimler belirler.

Elbette hızlı karar her zaman iyi yönetim değildir. Geri dönüşü zor, yüksek maliyetli veya çok sayıda insanı etkileyen kararların kap­samlı değerlendirilmesi gerekir. Ancak iyi yönetim bütün kararları aynı ağırlıkta ele almak da değil­dir. Hangisinin araştırma gerek­tirdiğini, hangisinin sınırlı risk­le denenebileceğini ve hangisinin gecikmesinin daha büyük maliyet yaratacağını ayırt edebilmektir.

Liderliğin rolü de burada yeni­den önem kazanıyor. Yapay zekâ alternatifler sunabilir, algorit­malar olasılıkları hesaplayabilir, danışmanlar riskleri sıralayabi­lir. Ancak hangi riskin kabul edi­lebilir olduğuna, hangi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine ve hangi tercihin uzun vadeli değer yaratacağına karar vermek yö­netsel sorumluluktur. Teknoloji kararın bilgi temelini güçlendi­rebilir; sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.

Geleceğin başarılı şirketlerini yalnızca ne kadar gelişmiş tekno­loji kullandıkları belirlemeyecek. Asıl farkı, sahip oldukları bilgi­yi ne kadar etkili biçimde eyleme dönüştürdükleri yaratacak. Bu­nun için şirketlerin farklı soru­lar sorması gerekiyor: Gerçekten daha fazla bilgiye mi ihtiyacımız var? Yeni bir toplantı farklı bir so­nuç üretecek mi? Kararı gecik­tirmenin maliyeti, yanlış karar riskinden daha mı düşük? Ve en önemlisi, sorumluluğu kim üst­lenecek?

İyi yöneticilik uzun yıllar doğru cevaplara sahip olmakla ilişkilen­dirildi. Bugün giderek önem kaza­nan yetkinlik ise bütün cevaplara sahip olmadan sorumluluk alabil­mek. Bu, veriyi küçümsemek veya sezgiyi analizin önüne koymak de­ğil; bilginin sınırlarını kabul ede­rek muhakemeyi, deneyimi ve ku­rumsal öncelikleri birlikte değer­lendirmek demek.

Çünkü rekabet dünyasında yal­nızca kararların doğruluğu değil, ne zaman alındıkları da sonuçları belirliyor. Zamanında alınmamış doğru bir karar, bazen yanlış karar kadar maliyetli olabiliyor.

Belki de iş dünyasının en bü­yük yönetim paradoksu burada: Şirketler karar vermek için hiç bu kadar çok araca sahip olma­mıştı. Ama hiçbir araç, karar ver­menin gerektirdiği cesaretin ye­rini tutmuyor.