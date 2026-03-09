Şirkette birikmiş kârların ortaklara aktarılma yolları

Yapacağımız özet ola­bildiğince kanuni referanslara-teknik de­taylara girilmeden, yö­netici özeti yaklaşımı ile hazırlanmıştır.

Şirketin birikmiş kâr­larını ortaklarına aktar­masının en doğal yolu olan kâr dağıtımı dışın­da bir yol uygulanacak­sa mutlaka çok yönlü ve uzun dönemli sonuçları itibariyle ay­rıntılı değerlendirmeler yapıl­malıdır. Özellikle iktisadi bir an­lamı, amacı olmayan, görünüşte iş ve işlemlerden kaçınılmalı, iş ve işlemlerin şeklen değil özü iti­bariyle de gerçeği yansıttığından emin olunmalıdır.

Şirket kârlarının şirkette kal­ması bu fonların getirilerinin (kur farkı, faiz) de kurumlar ver­gisi matrahına dahil olması so­nucu doğurmaktadır. İndirimli kurumlar vergisi imkânı da yok­sa asgari kurumlar vergisi de dik­kate alındığında şirketin ihtiyaç fazlası nakitlerinin ortaklara çı­karılması vergi yükünü düşüre­cektir.

1 Kâr dağıtımı

Şirket gerçek kişilere kar da­ğıtırken dağıtılan kâr payı tutarı üzerinden kâr payı stopajı yapar. Gerçek kişi brüt kârın yarısını el­de ettiği yıla ilişkin vereceği yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan eder, hesaplanan vergiden kesilen sto­pajın tamamını düşer. Bu biriken kârların şahıs ortaklara aktarıla­bilmesinin en kolay ve doğal yo­ludur.

a. 2023 enflasyon düzeltmesi kârının dağıtımı mümkün mü? Nasıl vergilenecek?

555 seri No’lu VUK Genel Teb­liğin 55. maddesinde dağıtılama­yacağı belirtilmiştir.2003 döne­mi ile ilgili açılan davalar netice­sinde Danıştay 4. Dairesi de, Mali İdare ile aynı yönde, bu kârın da­ğıtılamayacağı, dağıtılmışsa hem kurumlar vergisine hem de kâr dağıtım stopajına tabi olacağına karar vermiştir.

Ankara YMM Odası Danışma Komisyonunun çoğunlukla aldı­ğı görüş, bu kârın dağıtılabileceği ve sadece kâr dağıtımı vergileme­sine tabi tutulması gerektiği yö­nündedir.

Biz de 2023 enflasyon düzelt­mesi kârı pasif kalemlerin düzelt­me farkı olmadığı için, bu görüşü benimsiyoruz. Ancak Mali İdare­nin görüşü nedeniyle Kurumlar Vergisi beyanının ihtirazi kayıt­la verilmesini ve sonrasında dava konusu yapılmasını tavsiye edi­yoruz.

b. 2024 enflasyon düzeltme­si farkının dağıtımı mümkün mü?

Aynı değerlendirmeyi, bilanço­nun pasifinde bulunan kalemle­rin enflasyon düzeltmesi farkla­rıyla ilgili açık hüküm nedeniyle 2024 yılı için yapamıyoruz.

c. Yasal yedekler dağıtılabi­lir mi?

Yasal yedeklerin esas serma­yenin yarısını aşan kısmının da sadece kâr dağıtım stopajı uy­gulanarak dağıtılabilmesi müm­kündür.

2 Hisselerin ayni sermaye olarak bir başka şirkete konulması

Şirket hisselerinin ayni serma­ye olarak konulmak suretiyle ye­ni şirket kurulması durumunda (2 yıldan fazla süredir elde tutu­lan, A.Ş. hisseleri, basılı hisse se­nedi veya basılı ilmühaber olması kaydıyla) gerçek kişilerin hisse­lerini ayni sermaye olarak şirke­te koymaları aşamasında bir ver­gileme olmaz. Gerçek kişiler artık bu yeni şirketin hissedarı olurlar. O şirkete dağıtılacak kar payları ayni sermaye ile kurulan yeni şir­ket gerçek kişilere kar dağıtımı yapmadıkça, yeni şirkette biriken kârlar vergiye tabi olmayacak, ye­ni şirkette serbestçe yatırımlarda kullanılabilecektir.

3 Avans kâr dağıtımı müessesesi

Yıl içinde 3,6,9’uncu aylarda oluşturulacak mali tablolardan hareketle, kanun ve ilgili tebliğ­ler (Ticaret Bakanlığı ve Mali­ye Bakanlığı tebliğlerinde) belir­tilen esaslar çerçevesinde avans kâr dağıtımı mümkündür. Avans kâr dağıtımı izleyen yılın sonuna kadar genel kurul kararı ile kesin­leştirilmek zorundadır.

Bir sonraki yılın (2026 ‘da dağı­tılacak avans kâr payları, 2026 yı­lında genel kurulla kesinleşecek, 2027 yılı Mart) ayında verilecek gelir vergisi beyanına dahil edi­lecektir. 2026 döneminde, 2026 dönem kârları için, daha önceki dönemlerdeki kârlar henüz dağı­tılmamış olsa dahi, avans kâr da­ğıtımı uygulanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

4 Vadeli hisse satışı

Mevcut şirketin ortaklık ya­pısı ile aynı yeni bir şirket kurup, mevcut şirketteki hisselerin (kıs­men veya tamamen) yeni şirkete vadeli satışı, yeni şirketin alaca­ğı kâr payı ile hisse alım borcu­nu ödemesi uygulamada kullanı­lan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu metodun, vergi dışında gerçekte hiçbir iktisadi gerekçesinin olmaması halinde eleştiri riski olduğunu düşünü­yoruz.

5 Ayni sermaye ile yurt dışında şirket kuruluşu

Yurt dışında Türkiye’deki şir­ketlerin hisselerini ayni sermaye olarak koyup (2 yıldan fazla sü­redir elde tutulan, A.Ş. hisseleri, basılı hisse senedi veya basılı il­mühaber olması kaydıyla) yeni bir şirket kurup, kârı yurtdışın­daki şirkete dağıtma yolunun uy­gulandığına da şahit olmaktayız. Bu uygulamalar kar dağıtımı aşa­masında stopajı engellememekte, ancak sonraki aşamalarda avan­taj sağlayabilmektedir. Yurt dışı yapıların bir diğer nedeni veraset ve intikal vergisinden kaçınabil­mek için oluşturulacak yapılan­maların ilk adımı olmasıdır.

Aynı zamanda yurt dışında otu­rum izni, vatandaşlık alma adım­ları, yurt dışı yatırımları için bir holding yapılandırması oluştur­ma, yurt dışında daha rahat ve uygun şartlarda kredi kullanabi­lecek yabancı tüzel kişi oluştur­ma vb. saikler de rol oynamakta­dır. Yurt dışında yapılanma kararı alırken kendi kanunlarımız ya­nında, çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları, diğer ülkeler mev­zuatları, beklenen-olası gelişme­ler, kontrol edilen yabancı şirket düzenlemesi vb. birçok hususun birlikte dikkate alınması gerek­mektedir. Yurt dışı yapılanmala­rında kuruluş masrafları dışın­da işletme masrafları da dikkate alınmalıdır.

6 Şahıs ortakların ellerinde bulunan menkul kıymetleri, gayrimenkulleri, gayri maddi hakları şirkete satmaları

Şahısların şirkete hisse satışı ve gayrimenkul satışından elde edecekleri karlar istisna şartla­rı varsa vergisiz olabilmektedir. Gayri maddi hak satışından elde edecekleri karların beyanı gere­kecektir. Bu satışlarda transfer fi­yatlaması düzenlemelerinin dik­kate alınacağı tabiidir.

7 Şirkete kendi hissesini satın alması

Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatı hükümleri çerçevesin­de, şayet şirketin serbest fonları varsa, iki yıldan fazla elde tutma­mak üzere, şirket ortaklarının bir kısım hisselerinin, emsal bedel üzerinden, şirketçe satın alınma­sı mümkündür.

Her zamanki gibi bu konuda da avukatsız ve mali müşavirsiz adım atılmamalıdır.