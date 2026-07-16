Şırnak'ın sessiz ihracat başarısı

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) 2026 yılı haziran sonu itibari ile ihracat ra­kamlarını yayınladı. Buna göre Türkiye ih­racatı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 artarak 21,8 milyar dola­ra ulaştı. İlk altı aylık döneme bakıldığında da ihracattaki artış %4.6 ile 119 milyar $ ol­du.

Buradaki rakamlarda yalnızca ihracatçı birliklerine kayıtlı olan ihracatı dikkate al­dık. İhracatçı birliklerine kayıtlı olmayan ihracatlar da dikkate alındığında altı ay­lık dönemde ihracat 136 milyar $’a ulaştı. Biz bu yazımızda iller arasında son yıllarda ve bu yıl içerisinde de özellikle dikkat çe­ken Şırnak ilinin ihracat potansiyelini ve ihracat yapısını değerlendirmeye çalışaca­ğız.

İhracatta yıldız ilimiz Şırnak

Şırnak ilinin haziran ayı ihracatı bir ön­ceki yılın aynı ayına göre %31,5 artarak 100,5 milyon $’a ulaştı. Altı aylık döneme Şırnak’ın ihracatı %43,9 artara 644,5 mil­yon $ oldu. Şırnak 2026 yılı içerisinde ih­racatı en çok artan illerimizden biri oldu. İlk altı aylık dönemde ihracatını en çok ar­tıran dokuzuncu il Şırnak oldu ve toplam ihracat içerisinde de ilk altı aylık dönemde Şırnak 20. sırada yer aldı.

Yaklaşık 580 bin nüfuslu Şırnak, ki­şi başına ihracatta Türkiye'nin dikkat çe­ken illerinden biri haline geldi. Büyük sa­nayi tesislerine, limanlara veya gelişmiş organize sanayi bölgelerine sahip olma­masına rağmen, ihracatta son yıllarda ilk 20-25 il arasında yer alması tesadüf değil.

Sadece sınır ili değil, ticaret kapısı

Şırnak'ın en büyük avantajı elbette Habur Sınır Kapısı. Şırnak yıllardır bu sınır kapısı avantajını iyi değerlendirdi. 20-25 yıl önce yapılan mazot ticareti ile dış ticareti öğrenen bir insan kaynağı yetişmiş oldu. Bugün ise üretim ve sanayide aynı çizgide olmamasına rağmen yurt dışında müşteri edinimini sağlayan ve özellikle Cizre’de organize edilen lojistik depoculuk ile yaş meyve sebze dahil kendi üretimi olmayan birçok ürünün ihracatından önemli bir pay alır hale geldi.

Nüfusla karşılaştırınca tablo daha çarpıcı

İhracat sıralamalarına çoğu zaman mutlak rakamlarla bakıyoruz. Oysa nü­fus dikkate alındığında tablo değişiyor. 20 milyon nüfuslu İstanbul'un yüksek ihraca­tı elbette doğal. Ancak yaklaşık yarım mil­yonluk bir ilin milyar dolar seviyesine yak­laşan ihracat gerçekleştirmesi çok daha farklı bir başarı hikâyesi anlatıyor.

Şırnak'ın kişi başına ihracatı, nüfusu kendisinden kat kat fazla olan birçok sanayi ilini geride bırakıyor. Şırnak uygulanacak doğru politikaların desteğiyle Güneydoğu Anadolu'da üretim ve ihracat kapasitesi­nin çok daha yüksek seviyelere ulaşabile­ceğini de gösteriyor.

Kaçak elektrik kullanım oranlarında iyileşme

Şırnak denildiğinde yıllarca gündeme gelen başlıklardan biri de elektrikte kaçak kullanım oranlarıydı. Son yıllarda bu alan­da önemli bir dönüşüm yaşanıyor.

Şehir merkezlerinde akıllı sayaç uygulamaları, şebeke yatırımları ile ka­yıp-kaçak oranlarında ciddi düşüşler sağ­landı. Buna karşılık kırsal alanlarda, özel­likle tarımsal sulama kaynaklı usulsüz tü­ketim ve kaçak kullanım hâlâ önemli bir sorun olmayı sürdürüyor. Bu alandaki iyi­leşmenin kırsal bölgelerde de devamı ile Şırnak’ın yatırım üretim ve ihracat başa­rıları ile anılan bir il olma durumuna gölge düşürmemesini temenni ederiz.

Yeni hedef üretim üssü olmak

Organize sanayi bölgelerinin güçlendi­rilmesi, sınır ticaretinin üretimle destek­lenmesi, madencilik, gıda işleme ve yapı malzemeleri sanayisine yönelik yeni yatı­rımlar, kentin ihracatını kalıcı biçimde yu­karı taşıyabilir.

Bugün Şırnak, nüfusuna göre ihracatta Türkiye'nin en başarılı illerinden biri ola­rak öne çıkıyor. Yarın ise yalnızca bir sınır ticaret merkezi değil, üretim gücüyle de anılan bir sanayi ve ihracat kenti olma po­tansiyeline sahip.

Şırnak’ın ihracat gelişimi en sessiz başa­rı hikâyelerinin en güçlü mesajı verdiğini gösteriyor.