Şırnak'ın sessiz ihracat başarısı
Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) 2026 yılı haziran sonu itibari ile ihracat rakamlarını yayınladı. Buna göre Türkiye ihracatı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 artarak 21,8 milyar dolara ulaştı. İlk altı aylık döneme bakıldığında da ihracattaki artış %4.6 ile 119 milyar $ oldu.
Buradaki rakamlarda yalnızca ihracatçı birliklerine kayıtlı olan ihracatı dikkate aldık. İhracatçı birliklerine kayıtlı olmayan ihracatlar da dikkate alındığında altı aylık dönemde ihracat 136 milyar $’a ulaştı. Biz bu yazımızda iller arasında son yıllarda ve bu yıl içerisinde de özellikle dikkat çeken Şırnak ilinin ihracat potansiyelini ve ihracat yapısını değerlendirmeye çalışacağız.
İhracatta yıldız ilimiz Şırnak
Şırnak ilinin haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %31,5 artarak 100,5 milyon $’a ulaştı. Altı aylık döneme Şırnak’ın ihracatı %43,9 artara 644,5 milyon $ oldu. Şırnak 2026 yılı içerisinde ihracatı en çok artan illerimizden biri oldu. İlk altı aylık dönemde ihracatını en çok artıran dokuzuncu il Şırnak oldu ve toplam ihracat içerisinde de ilk altı aylık dönemde Şırnak 20. sırada yer aldı.
Yaklaşık 580 bin nüfuslu Şırnak, kişi başına ihracatta Türkiye'nin dikkat çeken illerinden biri haline geldi. Büyük sanayi tesislerine, limanlara veya gelişmiş organize sanayi bölgelerine sahip olmamasına rağmen, ihracatta son yıllarda ilk 20-25 il arasında yer alması tesadüf değil.
Sadece sınır ili değil, ticaret kapısı
Şırnak'ın en büyük avantajı elbette Habur Sınır Kapısı. Şırnak yıllardır bu sınır kapısı avantajını iyi değerlendirdi. 20-25 yıl önce yapılan mazot ticareti ile dış ticareti öğrenen bir insan kaynağı yetişmiş oldu. Bugün ise üretim ve sanayide aynı çizgide olmamasına rağmen yurt dışında müşteri edinimini sağlayan ve özellikle Cizre’de organize edilen lojistik depoculuk ile yaş meyve sebze dahil kendi üretimi olmayan birçok ürünün ihracatından önemli bir pay alır hale geldi.
Nüfusla karşılaştırınca tablo daha çarpıcı
İhracat sıralamalarına çoğu zaman mutlak rakamlarla bakıyoruz. Oysa nüfus dikkate alındığında tablo değişiyor. 20 milyon nüfuslu İstanbul'un yüksek ihracatı elbette doğal. Ancak yaklaşık yarım milyonluk bir ilin milyar dolar seviyesine yaklaşan ihracat gerçekleştirmesi çok daha farklı bir başarı hikâyesi anlatıyor.
Şırnak'ın kişi başına ihracatı, nüfusu kendisinden kat kat fazla olan birçok sanayi ilini geride bırakıyor. Şırnak uygulanacak doğru politikaların desteğiyle Güneydoğu Anadolu'da üretim ve ihracat kapasitesinin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini de gösteriyor.
Kaçak elektrik kullanım oranlarında iyileşme
Şırnak denildiğinde yıllarca gündeme gelen başlıklardan biri de elektrikte kaçak kullanım oranlarıydı. Son yıllarda bu alanda önemli bir dönüşüm yaşanıyor.
Şehir merkezlerinde akıllı sayaç uygulamaları, şebeke yatırımları ile kayıp-kaçak oranlarında ciddi düşüşler sağlandı. Buna karşılık kırsal alanlarda, özellikle tarımsal sulama kaynaklı usulsüz tüketim ve kaçak kullanım hâlâ önemli bir sorun olmayı sürdürüyor. Bu alandaki iyileşmenin kırsal bölgelerde de devamı ile Şırnak’ın yatırım üretim ve ihracat başarıları ile anılan bir il olma durumuna gölge düşürmemesini temenni ederiz.
Yeni hedef üretim üssü olmak
Organize sanayi bölgelerinin güçlendirilmesi, sınır ticaretinin üretimle desteklenmesi, madencilik, gıda işleme ve yapı malzemeleri sanayisine yönelik yeni yatırımlar, kentin ihracatını kalıcı biçimde yukarı taşıyabilir.
Bugün Şırnak, nüfusuna göre ihracatta Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olarak öne çıkıyor. Yarın ise yalnızca bir sınır ticaret merkezi değil, üretim gücüyle de anılan bir sanayi ve ihracat kenti olma potansiyeline sahip.
Şırnak’ın ihracat gelişimi en sessiz başarı hikâyelerinin en güçlü mesajı verdiğini gösteriyor.
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