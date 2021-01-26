Şişli'de iklim ve geçim derdini 'Komşu' formülüyle çözüyoruz

İstanbul, hatta Türkiye’de kültür-sanat ve ticaret hayatıyla öne çıkan ilçelerden biri Şişli. İş hayatına yön veren şirketlerin merkezlerine evsahipliği yapmanın yanı sıra Osmanbey-Laleli- Nişantaşı üçlüsüyle kendi başına ihracat üslerinden biri olan Şişli’nin mahallelerinde pandemi durgunluğuna pek de uymayan bir hareketlilik var. 25 mahallenin her birinde “bütçe komiteleri” kurulmuş durumda. İhtiyaçlar toplanıyor, talepler, şikayetler dinleniyor ve strateji planları yapılıyor. Tüm bunlar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan Muammer Keskin’in, “Başka bir yerel yönetim mümkün” felsefesinin uygulamaya yansıması olarak gösteriliyor.

Şişli’de neler olduğunu Belediye Başkanı Muammer Keskin’den dinledik. Keskin; bir ayağı kadını güçlendiren, biri çevreyi koruyan, biri de sosyal destek projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen stratejisini DÜNYA’ya anlattı…

- “Başka bir yerel yönetim mümkün” derken neyi kast ediyorsunuz?

Şişli, İstanbul’un yüzölçümü olarak en küçük ilçelerinden biri, sadece 25 mahalleyiz. Öte yandan gündüz nüfusuyla gece nüfusu arasında büyük fark olan, oldukça hareketli, yaşayan bir ilçe burası. Gündüz 280 bin olan nüfus pandemi öncesinde geceleri 3 milyona ulaşıyordu. Burası Türkiye’nin en önemli moda, kültür-sanat, ticaret merkezlerinden biri. Böyle bir ortamda daha katılımcı, daha ihtiyaca yönelik bir yerel yönetim hedefledik. Ve bunun mümkün olduğunu ikinci yılımızı bitirirken herkes gördü. Başka bir yönetim mümkün derken, bir yerel yönetimin zaten yapması gereken asli görevlerini yerine getirmesinden bahsetmiyoruz. Bunun ötesine geçmekten bahsediyoruz. Bunun için bir stratejik plan hazırladık.

- Bu plana vatandaşlar da dahil oldu mu?

Elbette. 25 mahalleyi ziyaret ettik. Tüm dernekler, vakıflar, sosyal gruplar, topluluklarla bir araya geldik. Görüşmeler yaptık. Öncelikle talepleri aldık. Artık özlenen, ama mahalle kültüründe çok önemli olan “komşu” kelimesi ön plana çıktı. Bu kelimeye sahip çıkalım dedik. Unutulan komşuluk ilişkilerini yeniden kurguladık. 180 derece çalışan bir sistem kurmak istedik. “Komşu Masa” uygulaması böyle oluşturuldu. Bu yalnızca teknolojik altyapı gerektiren bir süreç değildi. Öncelikle bu projede çalışacak, projenin vitrini olacak bir ekip oluşturduk. Belediye çalışanlarına eğitimler verdik. 300 kişi ile görüşmeler yaptık. 150 kişiyi seçtik. Onlar içinde çözüm yeteneği güçlü olanlara odaklandık ve 50 kişilik Komşu Masa kadrosu oluşturduk.

- Ne yapılıyor Komşu Masa’da?

Amacımız, Şişli’yle ilgili her türlü görüşü, talebi kayıt altına almak ve 48 saat içinde yanıtlamak. Bunları hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Eğer olmuyorsa da gerekçelerini anlatıyoruz. Ancak hiçbir talebi yanıtsız bırakmıyoruz. Bugüne kadar 24 farklı kanaldan gelen 424 bin 908 talep aldık. 136 bin 804 öneri, istek ve şikayet Komşu Masa sisteminde kayıt altına alınarak müdürlüklerimiz tarafından takip ve planlaması yapıldı. Bunların 130 bin 868’i ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. 99 bin 17’sine ise 48 saatte bilgilendirme yapıldı. Komşu Masa’yla ilgili yapılan ankette memnuniyet oranı yüzde 85’e yükseldi. Başvuruların 34 binden fazlası sosyal desteklerle ilgiliydi, ikinci bırada 24 bin 456 başvuru ile veterinerlik işleri yer alırken, üçüncü ise 17 bin 473 başvuruyla zabıta müdürlüğü oldu. Pandemide aile içi şiddet ve psikolojik sorunlarla ilgili ayrı bir hat oluşturarak gelen çağrılara yanıt verdik.

- Pandemi aynı zamanda ciddi anlamda istihdam sıkıntısı yaşanan bir dönem oldu. Belediye olarak bu sorunla ilgili talepler aldınız mı? Neler yaptınız?

Bu konuda gerçekten önemli gözlemlerimiz oldu ve ciddi talepler aldık. Biz pandemiden farklı olarak sosyal destek anlamında önemli bir altyapı yatırımı yapmıştık. Komşu Kart adındaki bir uygulama için çalışmalarımız vardı. Bir yıl yatırım süreci devam etti. Ailelere çeşitli ihtiyaçlarında kullanmak üzere bir kart tanımladık. Visa ile altyapısını çalıştık. Bu süreci kadın üzerinden tanımladık. Komşu Kart’lar her ailede kadına verilecek. Bir kanadında çevrecilik, bir kanadında ihtiyaçlara çözüm geliştirmek var.

- Nasıl işleyecek bu süreç, anlatır mısınız?

Bu kartlarla evsel atıkları topluyoruz. Haftanın belirli günlerinde evlerden topladığımız farklı kategorilerdeki atıklar için Komşu Kart’a farklı puanlar yüklüyoruz. Bu puanlar paraya dönüşüyor. Visa’nin geçerli olduğu yerlerden alışveriş yapmak mümkün. Bu parayı temel ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanabiliyorlar, bağış da yapabiliyorlar. AVM’ler, hastaneler, veterinerler ve işyerleriyle ön görüşmeler yaptık. Dileyen karttaki parasını bir çocuğa eğitim bursu olarak kullanıyor, kimi barınaklar için. İsteyen kültür-sanat faaliyetleri için de karttan destek alabiliyor. Tercih vatandaşlarımızın. Bunun için üç pilot mahalle belirledik. Esentepe, Merkez ve Halide Edip Adıvar’da pilot olarak çalışmalara başladık. Bir de Gıda Bankası açmayı planlıyoruz.

‘Gıda Bankası ile ilk marketi açtık’

- Gıda Bankası’ndan da bu kartla mı alışveriş yapılacak?

Evet, aynen öyle. Aileler temel ihtiyaçlarını buradan alacak. Bu bir market. İlkini Gülbahar Mahallesi’nde açtık. Komşu Kart sahibi vatandaşımız bu markete gelecek, ihtiyaçlarını karşılayacak. Marketteki ürünler de yine kart sahibi olan ama ihtiyacı bulunmayanlar tarafından bağışlanmış olacak. Ayrıca işyerleri de buraya bağış yapacak. Dünyanın her yerinden Gıda Bankası’na bağış yapmak mümkün.

- Burada şeffaflık çok önemli. Bağışların güvenilirliği konusunda nasıl bir denetim sistemi kurdunuz?

Ben mali müşavirim. Şeffaf hesabın önemini çok iyi bilirim. Bizim sistemimizi de bağımsız bir denetim şirketi denetleyecek. Kime ne kadar para yükleneceğini Sosyal İşler Müdürlüğü belirleyecek. Her ailede aynı sayıda insan yaşamıyor, 10 kişilik evler de var dört kişilik olanlar da. Dolayısıyla yüklenen puanlar aynı olmayacak.

- Bu konuda çok talep aldınız mı pandemide?

Evet. Açıkçası pandemide yoksulluk sınırının altına düşen insan sayısı arttı. Bunların arasında mavi yakalı da var, beyaz yakalı da. Bize “alo” diyen herkese hijyen ve gıda yardımı yapıyoruz. İnanın rezidanslara bile paket götürdük. Çünkü insanlar bizden talep etti.

Mahallelerin ihtiyaçlarına 50 milyonluk bütçe

- Bütün bunlar için nasıl bir bütçe planlaması yapıldı?

Şu anda katılımcı bütçe yapıyoruz. Şişli Belediyesi’nin 2020 bütçesi 700 milyon TL. Bunun 500 milyon TL’si için gerçekleşme oluyor. Ben de dünya örneklerine bakarak, kendi görüşümü de koyarak bu 500 milyon TL’nin yüzde 10’unu mahallelerin ihtiyaçlarına ayırdık.

- Bunları nasıl belirleyeceksiniz?

Her mahalleden bir kadın bir de erkek seçerek, toplam 50 kişilik “Mahalle Bütçe Komisyonu” oluşturduk. Bu kişiler mahallelerin ihtiyaçlarını belirliyor. 50 milyon TL’lik bütçeyi bu işe ayırdık. Mahallelerde neler yapılacağına komiteler karar veriyor. Örneğin Mahalle Evleri projemiz var. Beceri atölyeleri, düğün-dernek alanları, kadınlara okuma-yazma, öğrencilere ders etütleri, müzik kursları, kreş bulunan çok amaçlı sosyal evler bunlar. İlk evi İnönü Mahallesi’nde açtık. Amacımız her mahalleye bir ev açmak.